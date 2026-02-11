BlackRock pitää kiinni kehittyvien markkinoiden suosituksestaan vahvan alkuvuoden jälkeen

Kehittyvien markkinoiden osakkeet ja velkakirjat ovat aloittaneet vuoden 2026 vahvasti erinomaisen vuoden 2025 jatkoksi. MSCI Emerging Markets -indeksi nousi tammikuussa lähes yhdeksän prosenttia – paras tammikuu sitten vuoden 2012. Kehittyneiden markkinoiden osakkeet jäivät selvästi jälkeen 2,2 prosentin nousullaan.

BlackRockin sijoitusinstituutti BII arvioi tuoreimmassa viikkokatsauksessaan, että tuotot voivat jatkua hyvällä tasolla myönteisen maailmantalouden näkymän, vakaan inflaation ja keskuspankkien kurinalaisen politiikan ansiosta.

Vuoden 2025 menestyksen takana olivat erityisesti teknologiaosakkeet ja tekoälyteema. Nyt nousu on laajentunut useammille sektoreille ja maihin, mutta hajaantuminen markkinoiden välillä on edelleen suurta. Esimerkiksi Etelä-Korean osakemarkkinat ovat nousseet yli 20 prosenttia alkuvuoden aikana. Kospi-indeksi ylitti helmikuun alussa ensimmäistä kertaa 5 000 pisteen rajan tekoälysirujen kysynnän ja ennätyksellisten puolijohde-vientilukujen vauhdittamana. Taiwan on hyötynyt samasta tekoälyvetoisesta puolijohdekysyntästä.

Latinalaisessa Amerikassa Meksiko, Brasilia ja muut toimitusketjujen uudelleenjärjestelystä hyötyvät maat ovat keränneet sijoittajien huomiota, ja raaka-ainehintojen nousu on tukenut alueen tuottoja. Samaan aikaan Intian osakemarkkinat ovat jääneet jälkeen, vaikka maa solmi hiljattain kauppasopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Kiina pysyy ristiriitaisena: kauppasuhteet Yhdysvaltojen kanssa ovat vakautuneet, mutta kiinteistösektorin ongelmat ja ikääntyvä väestö rajoittavat näkymiä. BlackRock katsoo, että tällainen eriytyminen palkitsee aktiivista ja valikoivaa sijoitustapaa.

BlackRockin mukaan niin sanotut megavoimat ohittavat kehittyvillä markkinoilla perinteisen makrotaloudellisen analyysin merkityksen. Tekoälyteema on laajentunut Etelä-Korean ja Taiwanin kaltaisiin maihin, joiden vahvuus tekoälylaitteistojen ja erityisesti puolijohteiden valmistuksessa on ajanut osakekursseja ylöspäin.

Yhdysvaltalaisten suurten teknologiayhtiöiden ilmoittamat mittavat tekoäly-investointisuunnitelmat tukevat tätä kehitystä. Maailmanlaajuisten tekoälyinfrastruktuuri-investointien arvioidaan ylittävän 650 miljardia dollaria vuonna 2026.

Kehittyvät markkinat ovat keskeisessä asemassa tekoälyn rakentamisessa myös raaka-aineiden kautta. Teknologian vaatimia teollisuusmetalleja, kuten kuparia, louhitaan pääosin kehittyvistä maista. BlackRock näkee jatkuvien tarjontarajoitteiden nostavan raaka-aineiden hintoja, mikä hyödyttää erityisesti Latinalaisen Amerikan talouksia.

Pääomavirrat ennätystasoilla

Sijoittajien kiinnostus kehittyviä markkinoita kohtaan on poikkeuksellisen vahvaa. Vuosi 2025 oli ennätysvuosi pääomavirroille, kun kehittyvien markkinoiden velka-ETF-tuotteisiin virtasi 152 miljardia dollaria ja osake-ETF-tuotteisiin 103 miljardia dollaria BlackRockin ja Markitin datan mukaan.

LPL Financialin analyytikot Jeff Buchbinder ja Adam Turnquist listasivat viisi kehittyvien markkinoiden nousua tukevaa tekijää: dollarin heikentyminen, tekoälyinvestoinnit, tuloskasvu, houkuttelevat arvostustasot ja parantunut tekninen kuva.

BlackRock painottaa strategiassaan kehittyvien markkinoiden dollarimääräistä velkaa. Yhtiön mukaan useiden suurten kehittyvien maiden parantunut finanssipolitiikka muodostaa myönteisen kontrastin kehittyneiden maiden kasvavaan velkaantumiseen.

Valuuttakurssien heilahtelut, kuten Brasilian realin liikkeet, ovat yksi syy siihen, miksi BlackRock suosii dollarimääräistä velkaa paikallisvaluuttamääräisen velan sijaan. Yhtiö pitää erityisesti korkeatuottoisista liikkeeseenlaskijoista kehittyvillä markkinoilla.

Osakkeissa BlackRock suosii Kiinassa tekoälyä, automaatiota ja uusiutuvaa energiaa edustavia yhtiöitä. Maailmanlaajuisten toimitusketjujen uudelleenjärjestely hyödyttää yhtiön mukaan Meksikoa, Brasiliaa ja Vietnamia, ja raaka-aineiden hintojen nousu tukee laajemmin Latinalaista Amerikkaa.

Wall Streetilla ohjelmistoyhtiöiden osakkeiden myyntiaalto

BlackRock nostaa esiin myös Yhdysvaltojen markkinoiden lyhyen aikavälin kehityksen. S&P 500 -indeksi laski viikolla hieman, ja teknologiapainotteinen Nasdaq putosi kaksi prosenttia, kun erityisesti ohjelmisto-osakkeet kärsivät Anthropicin uusien tekoälytyökalujen mahdollisista vaikutuksista alan yhtiöiden liiketoimintaan.

BlackRock näkee markkinaliikkeen osoituksena siitä, että tekoäly on todellinen taloudellinen disruptio, joka erottaa voittajat häviäjistä, eikä pelkkä spekulatiivinen narratiivi.

AI-buumin hinnoittelussa onkin siirrytty ”kaikki ovat voittajia” -vaiheesta ”osa on voittajia ja osa häviäjiä” -vaiheeseen. Tämä vastaa loppuvuotta 1999 tai alkuvuotta 2000 IT-kuplassa, joskin nykytilanteessa osakemarkkinoiden arvostustasoissa ei ole yhtä selviä kuplan merkkejä. Vuodet 1997–1999 olivat ”nouseva vesi nostaa kaikki veneet” -vaihetta. Valikoivuuden palaaminen markkinoille on tervetullutta tulevien tuottojen kannalta – kaikki eivät voi olla voittajia missään teknologiassa.

BlackRockin mukaan tämän viikon Yhdysvaltojen inflaatio- ja työllisyystilastot antavat selkeämmän kuvan talouden tilasta, sillä aiempien kuukausien dataa vääristivät viime vuoden hallinnon sulku ja muut kertaluonteiset tekijät.

BlackRockin päästrategien Wei Lin, Latinalaisen Amerikan sijoitusstrategian johtajan Axel Christensenin ja ekonomisti Ehsan Khomanin johtama tiimi arvioi, että mikäli inflaatio pysyy vakaana ja työmarkkinoiden ”ei palkata, ei irtisanota” -tila jatkuu, Yhdysvaltojen keskuspankki Fed pitää ohjauskorkonsa ennallaan seuraavassa kokouksessaan.

Kehittyville markkinoille tällainen asetelma on suotuisa. Vakaa korkotaso ja maltillisesti heikentyvä dollari luovat otolliset olosuhteet pääomavirtojen jatkumiselle ja valuuttojen vahvistumiselle kehittyvissä maissa.