Tämä on tärkeää huomioida taloyhtiön yhtiökokouksessa

Yhtiökokouksessa kannattaa kerralla päättää taloyhtiön linja usein eteen tuleviin kysymyksiin, vinkkaa Kiinteistöliitto.
11.2.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
HYPO rakennus kerrostalo Helsinki HYPO rakennus kerrostalo Helsinki

Taloyhtiön hallitus vastaa yhtiön juoksevasta hallinnosta: se huolehtii kiinteistön ja rakennusten ylläpidosta, yhtiön talouden ja varainhoidon valvonnasta, käytännön päätöksenteosta sekä yhtiökokouksen päätösten toimeenpanosta ja yhtiön edustamisesta ulospäin.

Yhtiökokous on puolestaan taloyhtiön ylin päätöselin, jossa osakkaat päättävät tilinpäätöksen ja talousarvion vahvistamisesta, vastikkeista, hallituksen valinnasta, vastuuvapaudesta sekä yhtiöjärjestyksen ja muiden yhtiön kannalta merkittävien asioiden ratkaisemisesta.

Osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun kannalta on järkevää, että taloyhtiössä tehdään asioista yhteisiä linjauksia sen sijaan, että hallitus harkitsisi niitä aina tapaus kerrallaan.

Yhteisesti linjattavia asioita voivat olla esimerkiksi parkkipaikkoihin tai sähköautojen latauspisteisiin liittyvät toimintatavat tai vaikkapa ilmalämpöpumpun asennuttamiseen liittyvät luvat.

Kiinteistöliiton mukaan linjauksista on hyvä päättää yhtiökokouksessa, jossa kaikilla osakkailla on mahdollisuus ilmaista kantansa asioihin.

Hallitus valmistelee yhtiökokouksen esityslistan yhdessä isännöitsijän kanssa. Yhtiökokouskauden lähestyessä on aika miettiä, onko tämän kevään yhtiökokouksessa tarpeen tehdä linjauksia joistakin taloyhtiössä ajankohtaisista asioista, Kiinteistöliitto neuvoo.

Kun yhtiökokous on tehnyt päätöksen asiassa, toimii hallitus jatkossa tehtyjen linjausten mukaisesti ja käsittelee esimerkiksi osakkaiden muutostyöilmoitukset yhtiökokouksessa päätettyjen linjausten mukaisesti.

”Näin toimimalla varmistetaan, että osakkaat saavat yhdenvertaisen kohtelun ja erilaiset muutostyöilmoitukset hyväksytään tai hylätään samoilla perusteilla”, sanoo Kiinteistöliiton vanhempi lakimies Pauliina Haapsaari.

11.2.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
