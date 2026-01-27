Tecnotreestä ostotarjous – kansainvälinen konsortio valmis viemään yhtiön pois pörssistä

Afrikkaan keskittynyt pääomasijoittaja Helios ja Tecnotreen avainhenkilöt tarjoavat merkittävän preemion pörssikurssiin nähden.

Helios Investment Partnersin hallinnoimat rahastot ovat liittoutuneet Fitzroy Investmentsin ja Tecnotreen toimitusjohtajan Padma Ravichanderin kanssa tehdäkseen käteisostotarjouksen kaikista Tecnotreen osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista.

Tarjous tarkoittaa, että Tecnotree siirtyisi yksityiseen omistukseen, mikäli ostotarjouksen ehdot täyttyvät ja konsortio saa haltuunsa yli 90 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Tecnotreen hallitus suosittelee yksimielisesti tarjouksen hyväksymistä.

Ostotarjous on arvoltaan noin 131 miljoonaa euroa, kun huomioidaan sekä liikkeeseen lasketut osakkeet että osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit. Tarjoushinta 5,70 euroa osakkeelta sisältää 42,5 prosentin preemion Tecnotreen 26. tammikuun päätöskurssiin 4,0 euroa nähden.

Tarjous sisältää 39,0 prosentin preemion kuukauden, 31,0 prosentin preemion osakkeen kolmen kuukauden ja 36,6 prosentin preemion 12 kuukauden vaihdolla painotettuihin keskikursseihin.

Konsortio on turvannut taakseen merkittävän osan Tecnotreen omistajapohjasta jo ennen tarjousajan alkua. Suurimmat omistajat Fitzroy Investments Limited ja Padma Ravichander ovat sitoutuneet peruuttamattomasti luovuttamaan koko omistuksensa tarjouksentekijälle..

Tarjous on jo lähtökohtaisesti erittäin vahvasti ankkuroitu yhtiön sisäpiiriin ja suurimpiin omistajiin. Lopullinen toteutuminen edellyttää kuitenkin, että konsortio yltää yli 90 prosentin omistusosuuteen, jotta osakeyhtiölain mukainen pakollinen lunastus voidaan käynnistää.

Johto ja hallitus näkevät mahdollisuuden yksityisessä omistuksessa

Helios kuvaa Tecnotreetä yhtiöksi, joka on hyvässä asemassa kasvavalla ja pirstaloituneella markkinalla tarjoten teleoperaattoreille ja digipalvelualustoille laskutus-, asiakashallinta- ja palveluratkaisuja.

Konsortion mukaan Tecnotree hyötyisi siitä, että se voisi toteuttaa kasvustrategiaansa yksityisessä omistuksessa ilman listayhtiöstatuksen mukanaan tuomaa raportointi- ja sääntelyrasitetta.

Helioksen Managing Partner Tope Lawani korostaa, että ostotarjous tarjoaa Tecnotreen omistajille mahdollisuuden realisoida arvo houkuttelevalla preemiolla. Konsortion tavoitteena on kiihdyttää Tecnotreen kasvua, vahvistaa kannattavuutta ja laajentaa toimintaa erityisesti kehittyvillä markkinoilla Helioksen verkostojen kautta.

Tecnotreen hallituksen varapuheenjohtaja Jyoti Desai toteaa, että yhtiö käynnisti yli vuotta aiemmin laajan strategisen arviointiprosessin kasvusuunnitelman rahoitusvaihtoehdoista. Osana tätä prosessia hallitus tutki useita strategisia vaihtoehtoja.

Hallituksen mukaan Tecnotreen osakkeista käydään kauppaa merkittävästi alle käyvän arvon. Syynä tähän ovat Desain mukaan heikko dollari suhteessa euroon ja yhtiön altistuminen reuna- ja kehittyville markkinoille.

”Hallitus uskoo, että tämä ostotarjous mahdollistaa sen, että yhtiö voi jatkaa nykyisiä ja olemassa olevia asiakassuhteitaan tarjoten samalla houkuttelevaa likviditeettiä kaikille osakkeenomistajille ja osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden haltijoille”, Desai toteaa.

Desain mukaan Tecnotreellä on pitkä kokemus keskeisillä kehittyvillä markkinoilla ja reunamarkkinolla ympäri maailmaa, joihin liittyy luonnostaan korkeampi volatiliteetti.

”Myös Heliosilla on pitkä kokemus näillä markkinoilla, ja kumppanina se tarjoaa enemmän vakautta asiakkaillemme ja työntekijöillemme.”

Taustalla painoi myös se, että yhtiön osakekurssi on hallituksen mukaan käynyt selvästi alle käyvän arvon muun muassa dollarin heikentymisen ja altistuksen reuna- ja kehittyville markkinoille vuoksi.

Hallituksen jäsen Johan Hammarén korostaa, että ostotarjous nähtiin perusteellisen analyysin jälkeen houkuttelevana tapana tuoda omistajille välitöntä likviditeettiä ja arvoa merkittävällä preemiolla.

Helios tuo vahvan kehittyvien markkinoiden profiilin

Helios on yksi johtavista Afrikkaan keskittyneistä pääomasijoittajista, jonka neuvomien rahastojen hallinnoitavat varat ovat yli 3,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Yhtiön portfolioyhtiöt toimivat yli 35 afrikkalaisessa maassa.

Fitzroy on puolestaan lontoolainen pääomasijoittaja, joka on ollut Tecnotreen pitkäaikainen ja aktiivinen omistaja sekä hallituksen puheenjohtajan että jäsenen roolissa. Fitzroy on Tecnotreen suurin osakkeenomistaja yli 18 prosentin omistusosuudella.

Tecnotreessä yli 14 vuotta työskennellyt Ravichander on puolestaan yhtiön toiseksi suurin omistaja noin 11,6 prosentin osuudella.

Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden 2026 toisen neljänneksen aikana, mikäli kaikki tavanomaiset toteuttamisedellytykset ja viranomaishyväksynnät täyttyvät.

Tarjouksen toteuttamisen ei odoteta aiheuttavan välittömiä merkittäviä muutoksia Tecnotreen liiketoimintaan, varoihin tai henkilöstön asemaan. Tavanomaiseen tapaan konsortio kuitenkin aikoo muuttaa hallituksen kokoonpanoa ja voi arvioida yhtiön kotipaikan mahdollista siirtämistä.

Tarjouksentekijä on varmistanut rahoituksen sekä ostotarjouksen että mahdollisen pakollisen lunastusmenettelyn läpiviemiseksi, eikä tarjous ole ehdollinen rahoituksen saatavuudelle.

Käytännössä Tecnotreen vähemmistöomistajien ratkaiseva kysymys on, nähdäänkö 5,70 euron käteishinta riittävänä korvauksena yhtiön pitkän aikavälin kasvupotentiaalista luopumisesta.

Helsingin pörssin pienyhtiöihin kuuluva Tecnotree on suomalaislähtöinen ohjelmistoyhtiö, joka toimittaa teleoperaattoreille ja muille palveluntarjoajille digitaalisia liiketoiminnan tukijärjestelmiä eli niin sanottuja BSS-ratkaisuja. Sen pilvipohjaiset järjestelmät auttavat asiakkaita hallitsemaan tuotteita, asiakastietoja ja laskutusta sekä digitalisoimaan ydinprosesseja, kuten tilausten käsittelyä ja tulovirtojen hallintaa, jotta operaattorit voivat tehostaa toimintaansa ja kehittää uusia palveluja.

Yhtiön ratkaisuilla on vahva jalansija erityisesti kehittyvillä markkinoilla, ja niiden kautta palvellaan kymmeniä operaattoreita sekä satoja miljoonia loppuasiakkaita eri puolilla maailmaa.