Pörssiin aikova Framery on huippukannattava kasvuhirmu

Äänieristetyistä tiloistaan ja älytoimistojärjestelmällään tunnettu Framery kertoo suunnittelevansa listautumista Helsingin pörssin päälistalle.

Suunnitelmaa voi pitää voittona Helsingin pörssille, joka suorastaan huutaa kannattavien ja voimakkaasti kasvavien yhtiöiden listautumista. Tähän huutoon Framery vastaa.

Suunnitellun listautumismyynnin- ja annin odotetaan koostuvan Frameryn uusien osakkeiden tarjoamisesta merkittäväksi osakeannissa ja lisäksi Frameryn nykyisten osakkeenomistajien odotetaan tarjoavan ostettavaksi Frameryn olemassa olevia osakkeita.

Framery pyrkii keräämään noin 20 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla uusia osakkeita merkittäviksi. Osakeannista saatavat nettovarat on tarkoitus käyttää Frameryn taloudellisen joustavuuden ja pääomarakenteen vahvistamiseen.

Lisäksi Framery odottaa käyttävänsä saatavia nettovaroja kasvustrategian tukemiseen, erityisesti älytoimistojärjestelmänsä kehittämiseen, joka on Frameryn strategian keskeinen painopistealue.

Frameryn toimitusjohtaja Samu Hällfors kertoo, että Framery sai alkunsa perustajien omasta tarpeesta löytää parempi tapa työskennellä ja keskittyä toimistolla.

”Sama tarve on osoittautunut universaaliksi, ja olemme sen myötä auttaneet muovaamaan tätä nopeasti kasvavaa globaalia markkinaa. Olemme ydinmarkkinoillamme markkinajohtaja, ja yhteensä olemme myyneet tuotteitamme yli miljardilla eurolla”, Hällfors kertoo.

Toimitusjohtajan mukaan yli sataan maahan toimitetut Frameryn tuotteet suoraviivaistavat yhtiön asiakkaiden koko toimistojen käytettävyyttä ja auttaa heitä tekemään dataan perustuvia päätöksiä, kuten optimoimaan erikokoisten neuvottelu- ja työtilojen määrää sekä sijoittelua.

Framery luottaa uudeenlaisten työskentytapojen kasvuun

Framery pyrkii ratkaisemaan avotoimistojen, hybridityöskentelyn, tilojen optimoinnin ja videoneuvotteluiden suosion kasvusta johtuvia työskentelyn häiriötekijöitä ja samalla tuottamaan kestäviä sekä tila- ja kustannustehokkaita ratkaisuja verrattuna perinteisiin kokoushuoneisiin.

Yhtiö tarjoaa kattavan valikoiman älykkäitä äänieristettyjä työtiloja, jotka on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälle äänieristetyn tilan virtuaali- ja pienryhmäkokouksia, häiriötöntä työskentelyä ja yksityisyyttä varten meluisissa avotoimistotiloissa sekä muissa ympäristöissä.

Frameryn älykkäät äänieristetyt työtilat yhdistävät tehokkaan ääneneristyksen, laadukkaan akustiikan, ilmanvaihdon ja automaattisen valaistuksen, mikä varmistaa miellyttävän ja häiriöttömän käyttökokemuksen.

Älykkäät äänieristetyt työtilat sisältävät myös integroidun älytoimistojärjestelmän, johon saa täyden käyttöoikeuden kaiken kattavalla Framery Plus -tilauksella. Älytoimistojärjestelmä tarjoaa loppukäyttäjälle mahdollisuuden varata älykäs äänieristetty työtila sekä etänä että älykkään äänieristetyn työtilan kosketusnäytöltä, ja nähdä älykkäiden äänieristettyjen työtilojen reaaliaikainen varaustilanne pohjautuen tehtyihin kalenterivarauksiin ja reaaliaikaiseen sensorimittaukseen.

Älytoimistojärjestelmä tarjoaa myös toimistopäälliköille monipuolisen käyttödataraportoinnin toimistojen suunnittelun optimointiin sekä etänä suoritettavat ohjelmistopäivitykset, jotka mahdollistavat jatkuvan uusien ominaisuuksien integroinnin ja järjestelmän kehittämisen.

Tilojen myynnin lisäksi myös vuokraus- ja käyttöoikeuspalveluja

Frameryn pääkonttori sekä kokoonpanolaitos sijaitsevat Tampereella, missä kaikki Yhtiön älykkäät äänieristetyt työtilat kootaan. Yhtiöllä on myös logistiikkakeskuksia Lempäälässä, Michiganissa Yhdysvalloissa ja Singaporessa.

Syyskuun lopussa Frameryllä oli yhteensä 489 työntekijää. Syyskuun lopussa päättyneen yhdeksän kuukauden jakson aikana Frameryn liikevaihto oli 164 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto oli 39 miljoonaa euroa.

Frameryn liiketoimintamalli tuottaa sekä kertaluonteisia että toistuvia tulovirtoja älykkäiden äänieristettyjen työtilojen ja älytoimistojärjestelmän kautta. Älykkäät äänieristetyt työtilat joko myydään loppuasiakkaille, pääasiassa jälleenmyyjien kautta, tai vuokrataan Framery Subscribed -vuokrauspalvelumallilla.

Framery Subscribed on älykkäiden äänieristettyjen työtilojen vuokrauspalvelumalli, jossa peritään työtilakohtainen kuukausimaksu. Framery Plus -tilauksella tarjotaan käyttöoikeus Frameryn koko älytoimistojärjestelmään, ja sen hinta perustuu järjestelmään liitettyjen tilojen määrään työpaikalla.

Liikevaihto tulee lähes kokonaan viennistä

Framery toimii maailmanlaajuisesti kolmella maantieteellisellä pääalueella: Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka, Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikka, sekä Aasia ja Tyynenmeren alue.

Yhtiölle kertyy liikevaihtoa sen maantieteellisiltä pääalueilta seuraavasti: 53 prosenttia Euroopasta, Lähi-idästä ja Afrikasta, 29 prosenttia Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikasta ja 18 prosenttia Aasia ja Tyynenmeren alueelta.

Yli 95 prosenttia Frameryn liikevaihdosta kertyy Suomen ulkopuolelta, ja Yhdysvallat oli Frameryn suurin yksittäinen vientimaa.

Frameryn maailmanlaajuiseen jälleenmyyjäverkostoon kuuluu yli 650 jälleenmyyjää, ja Yhtiöllä on koko sen toiminta-aikana ollut yli 11 900 loppuasiakasta yli 100 maassa.

Frameryn asiakaspohja on maailmanlaajuisesti hyvin monipuolinen, ja se koostuu laajasta kirjosta eri maita ja toimialoja. Yhtiön ratkaisuja käytetään sekä perinteisissä toimistoympäristöissä että muun tyyppisissä työskentelytiloissa, kuten tuotantotiloissa, oppimisympäristöissä, sairaaloissa ja lentokenttien lounge-tiloissa.

Syyskuun loppuun mennessä Framery oli toimittanut yhteensä yli 123 000 äänieristettyä työtilaa, ja siten yhtiön johto arvioi, että miljoonat ihmiset ovat käyttäneet sen äänieristettyjä työtiloja.

Yhtiön johto uskoo, että Frameryn vahvuus ja kilpailuetu muodostuu markkinajohtajuudesta omalla markkinallaan, innovointikyvystä, markkinoiden nopeasta kasvusta, laajasta jälleenmyyntiverkostosta, vahvasta uusien asiakkaiden virrasta, skaalautuvasta toimintamallista sekä vahvasta taloudellisesta tilanteesta.

Frameryn strategia tuleville vuosille perustuu neljään strategiseen projektiin, jotka on ryhmitelty kahden pääteeman alle: ”parhaat älykkäät työtilat ja paras älytoimistojärjestelmä” sekä ”vaivaton maailmanlaajuinen saatavuus”.

Strategiset projektit keskittyvät johtavan markkina-aseman vahvistamiseen kaikilla ydinmarkkina-alueilla, älytoimistojärjestelmän käyttöönoton edistämiseen SaaS-liiketoiminnan skaalaamiseksi, myyntikanavien vahvistamiseen ja Framery Subscribed -vuokrauspalvelumallin laajennettuun saatavuuteen.

Framery on erittäin kannattava kasvuyhtiö

Yhtiön hallitus on asettanut keskipitkän ja pitkän aikavälin (3–5 vuotta) taloudelliset tavoitteet. Framery hakee yli 10 prosentin keskimääräistä orgaanista vuosikasvua, 25 prosentin oikaistua liikevoittomarginaalia keskipitkällä aikavälillä ja alle 2,0x nettovelka / oikaistu käyttökate -suhdetta.

Yhtiön tavoitteena on olla antelias osinkopolitiikassaan, sillä yhtiön pyrkii maksamaan osinkoina 70-90 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Frameryn kasvu on kovaa – ja kannattavaa.

Framery arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2025 on 214–226 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto on 48–54 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli 162 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto oli 33 miljoonaa euroa.

Yhtiön liikevaihto syyskuussa päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla oli 164 miljoonaa euroa, kasvaen 46 prosenttia viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna. Yhtiön liikevoitto kasvoi 16 miljoonasta eurosta 31 miljoonaan euroon.

Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto syyskuussa päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta oli 130 prosenttia. Luvut ovat tilintarkastamattomia.