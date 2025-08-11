Mahtiseitsikko on yhä väkevässä tulosvireessä

Nordean sijoitusstrategi Hertta Alava kertoo pankin viikkokatsauksessa, että noin 80 prosenttia amerikkalaisen S&P 500 -osakeindeksin yhtiöistä on ylittänyt analyytikoiden ennusteet toisella vuosineljänneksellä. Jenkkiyhtiöiden tuloskasvu on nousemassa jopa 12 prosenttiin.

Luvut pitävät sisällään kuitenkin sen tosiasian, että jälleen kerran suurimpien teknoyhtiöiden merkitys tulosyllätyksessä oli suuri – tosin Nvidia ei ole vielä tulosraporttiaan julkaissut.

”Tuloskasvu on ollut laaja-alaista, mutta ilman suuria teknoyhtiöitä (ns. Magnificent 7) kasvu olisi jäänyt noin kuuteen prosenttiin. Suurten teknoyhtiöiden odotettiin yltävän noin 14 prosentin tuloskasvuun, mutta lopputulema onkin peräti 26 prosenttia”, Alava toteaa.

Alavan mukaan teknoyhtiöt ovat hyötyneet keskivertoa enemmän dollarin heikentymisestä, koska merkittävä osa niiden liikevaihdosta kertyy Yhdysvaltain ulkopuolelta.

Mahtiseitsikosta Microsoft, Amazon, Alphabet ja Meta jatkavat ja jopa kiihdyttävänsä massiivisia investointejaan tekoälyn kehittämiseen ja datakeskuksiin.

”Viime vuonna nämä yhtiöt investoivat noin 228 miljardia dollaria, mikä oli 55 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Tänä vuonna investointien ennakoidaan kasvavan 43 prosenttia 327 miljardiin dollariin”, Alava kertoo.

Alavan mukaan S&P 500 -indeksin yhtiöiden tuloskasvun odotetaan hidastuvan vuoden toisella puoliskolla 7-8 prosenttiin. Tämä johtuu hänen mukaansa suurten teknoyhtiöiden tuloskasvun hidastumisesta noin 14 prosenttiin.

”Nähtäväksi jää, ovatko analyytikot jälleen liian konservatiivisia. Muiden yhtiöiden osalta kasvuvauhdin ennakoidaan pysyvään noin kuudessa prosentissa. Epävarmuutta ennusteisiin tuovat luonnollisesti tullit, jotka ovat kolmannella neljänneksellä jo selvästi korkeampia kuin alkuvuonna.”

Sijoitusstrategin mukaan suurimpiin tullien kärsijöihin kuuluvat todennäköisesti autoyhtiöt sekä listaamattomat pienet maahantuojat. Suuret yhtiöt pyrkivät sen sijaan hoitamaan tullien vaikutuksia hinnankorotusten, toiminnan tehostamisen ja tavarantoimittajilta vaadittujen hinnanalennusten avulla.

Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden vahvasta vedosta huolimatta Nordea pitää edelleen Euroopan ylipainossa aluesuosituksissaan. Pankin mukaan elvyttävä finanssipolitiikka, keventyvä sääntely ja koronlaskujen vaikutukset tukevat vanhan mantereen tulosnäkymiä tulevina vuosina.

Euroopassa tuloskausi jatkuu vielä elokuun loppuun asti. Alavan mukaan tämän hetken tilanteen perusteella tuloskasvu olisi yltämässä kolmeen prosenttiin.

”Tätä voi pitää torjuntavoittona, sillä tuloskauden alla tulosten odotettiin supistuvan vajaan prosentin. Ilman energiasektoria tuloskasvu yltäisi jopa kuuteen prosenttiin.”

Japani jatkaa edelleen alipainossa. Pohjois-Amerikka, Suomi ja kehittyvät markkinat ovat peruspainossa.