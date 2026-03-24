Valmet nousi osakesuosikkien listalle

Valmet ylsi viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä uuteen ennätykseen. Vertailukelpoinen EBITA oli loka–joulukuussa 196 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli 192 miljoonaa euroa. Analyytikot odottivat 190 miljoonan euron vertailukelpoista EBITAa.

Toimitusjohtaja Thomas Hinnerskovin mukaan ennätyskannattavuus on seurausta yhtiön keväällä 2025 käynnistämästä Lead the Way -strategiasta ja sitä seuranneesta toimintamallin uudistuksesta.

”Ennätyssuoritus kuvaa niitä varhaisia ja rohkeita valintoja, jotka teimme Lead the Way -strategian mukaisesti uudistaaksemme toimintamallimme ennen kuin markkina hidastui vuoden jälkipuoliskolla”, Hinnerskov sanoo.

Toimintamallin uudistus on tuottanut konkreettisia tuloksia. Valmet arvioi vastaavien vuotuisten kustannussäästöjen olevan noin 80 miljoonaa euroa, ja vuoden loppuun mennessä yhtiö saavutti noin 35 miljoonan euron säästöt. Viimeisellä neljänneksellä kertyi noin 20 miljoonaa euroa, jolloin tavoiteltu vuotuinen säästötaso oli saavutettu.

Vuoden 2026 tulosohjeistuksessaan Valmet arvioi liikevaihdon pysyvän vuoden 2025 tasolla, joka oli 5 197 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisen EBITAn yhtiö odottaa pysyvän edellisvuoden tasolla tai kasvavan verrattuna vuoden 2025 lukuun, joka oli 620 miljoonaa euroa.

Markkinanäkymissä Valmetin kaksi segmenttiä ovat eri tilanteissa. Prosessitehokkuusratkaisujen markkinaympäristö pehmeni loka–joulukuussa, mutta yhtiö ei odota enempää heikentymistä ja ennakoi markkinan vakautuvan ja parantuvan maltillisesti tammi–kesäkuun aikana.

Biomateriaaliratkaisuissa ja -palveluissa tilanne on haastavampi. Maailmantalouden epävarmuus vaikuttaa edelleen asiakkaiden päätöksentekoon, tuotantokapasiteettien käyttöasteisiin ja kannattavuuteen. Valmet odottaa biomateriaalipalveluiden markkinan pysyvän pehmeänä tulevien vuosineljännesten aikana.

OP:n mukaan Valmetin osakkeen arvostus on yhä merkittävästi alhaisempi verrattuna kotimaisten tai kansainvälisten verrokkiyhtiöiden arvostustasoon.

”Valmetin liiketoiminnan rakenne ja riskiprofiili tai taloudellinen asema eivät perustele merkittävää aliarvostusta”, pankki toteaa.

OP:n mukaan Valmet on viimeisimpien yritysostojensa, muun muassa Severn Groupin, jälkeenkin vakavarainen. Yhä suuremman osuuden liikevaihdosta muodostava palvelutoiminta tuottaa ennustettavaa kassavirtaa, joten yhtiöllä mahdollisuudet jatkossakin panostaa epäorgaaniseen kasvuun.

Pankin arvion mukaan on mahdollista, että jonkun tiedossa olevan sellutehdasprojektin osalta tehdään lopullinen investointipäätös lähikuukausien aikana.

”Modernien sellutehdasprojektien tilauspotentiaali Valmetille on vähintään useita satoja miljoonia euroja”, pankki uskoo.

OP:n suositus Valmetin osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 30 euroa, kun viimeisin kurssinoteeraus on noin 25 euroa. Kuluvan vuoden pankin tulosennusteella Valmetin P/E-kerroin on maltillinen alle 13x ja ensi vuoden ennusteella 11x.

