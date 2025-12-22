Valmet vahvistaa ydinliiketoimintaansa isolla yrityskaupalla

Valmet on allekirjoittanut sopimuksen brittiläisen teollisuusventtiilivalmistaja Severn Groupin ostamisesta Bluewaterilta, joka on brittiläinen pääomasijoitusyhtiö. Kauppa kattaa Severn Groupin kaikki kolme divisioonaa: Severn Glocon, ValvTechnologies ja LB Bentley.

Severn palvelee prosessiteollisuuksia maailmanlaajuisesti ja sillä on yli 60 vuoden kokemus erikoistuneiden virtauksensäätöratkaisujen toimittamisesta kaikkein vaativimpiin käyttökohteisiin.

Valmetin mukaan Severnin vahvat teknologiat, asennettu kanta sekä asiakkuudet useiden maailman suurimpien teollisuusyritysten kanssa tukevat Valmetin kasvustrategiaa yhtiön perinteisen biomateriaalit-ydinliiketoiminnan ulkopuolella.

Kauppa vahvistaa Valmetin prosessitehokkuusratkaisut-segmenttiä sekä asemaa toimintakriittisten venttiili- ja venttiiliautomaatioratkaisujen ja palvelujen toimittajana.

Prosessitehokkuusratkaisut-segmentti on Valmetin automaatio- ja virtausohjausliiketoiminta, jonka tehtävä on parantaa asiakkaiden prosessien resurssitehokkuutta ja näin kasvattaa Valmetin skaalautuvaa, palveluvetoista tulospohjaa.

Automaatio- ja virtausratkaisut ovat keskeinen väline Valmetin siirtymässä projektivetoisesta teknologiayhtiöstä kohti toistuvaan palvelu- ja ohjelmistoliikevaihtoon nojaavaa kumppanuusmallia, koska ne mahdollistavat jatkuvan optimoinnin, etäpalvelut ja tiiviit asiakassuhteet koko laitoksen elinkaaren ajan.

Segmentti myös laajentaa Valmetin markkinaa perinteisten massa- ja paperiasiakkaiden ulkopuolelle, mikä tukee yhtiön kasvutavoitteita ja tasaa sykliriskiä.

Valmetin virtauksensäätö-liiketoiminta edistää prosessien tehokkuutta ja asiakasarvoa yli elinkaaren strategisilla toimialoillaan. Liiketoiminnan asiakkaisiin kuuluu jalostus ja kemikaaliteollisuus, uusiutuva energia ja kaasuteollisuus sekä kaivos- ja metalliteollisuus.

Valmetin toimitusjohtaja Thomas Hinnerskov kertoo, että yrityskauppa on merkittävä askel Valmetin Lead the Way -strategian toteuttamisessa ja prosessitehokkuusratkaisut-segmentin vahvistamisessa laajentamalla virtauksensäätö-liiketoimintaa.

”Severnillä on vahva osaaminen ja näytöt menestyksestä vaativien käyttökohteiden venttiiliratkaisuissa, joten se on erinomainen strateginen lisä Valmetin kokonaisuuteen. Yrityskauppa vahvistaa sitoutumistamme kestävän asiakasarvon luomiseen. Olemme ylpeitä saadessamme toivottaa Severnin asiantunteva ja omistautunut henkilöstö tervetulleiksi Valmetille”, sanoo Valmetin toimitusjohtaja Thomas Hinnerskov.

Valmetin Virtauksensäätö-liiketoiminta-alueen johtaja Simo Sääskilahti kertoo, että Valmetin nykyiset venttiiliteknologiat ja Severnin osaaminen täydentävät toisiaan hyvin ja muodostavat entistä vahvemman pohjan sekä Valmetin että Severnin asiakkaiden prosessien luotettavuuden varmistamiselle läpi elinkaaren.

”Tämä yhdistelmä avaa merkittäviä synergiaetuja toisiaan täydentävien tarjoomien ja markkinoiden myötä sekä lisäämällä palveluiden saatavuutta Severnin asennetulle laitekannalle Valmetin maailmanlaajuista palveluverkostoa ja kyvykkyyksiä hyödyntäen”, Sääskilahti kertoo.

Severnin liikevaihdon vuonna 2025 arvioidaan olevan noin 215 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökateprosentti on noin 16 prosenttia. Yhtiöllä on noin 950 työntekijää ja valmistusta pääasiallisesti Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa sekä Intiassa. Sen divisioonista Severn Glocon ja ValvTechnologies toimittavat venttiiliratkaisuja kriittisiin prosessiteollisuuden sovelluksiin. LB Bentley on korkealaatuisten merenalaisissa sovelluksissa käytettävien venttiilien markkinajohtaja.

Yrityskaupan velaton arvo on noin 410 miljoonaa euroa, ja se maksetaan käteisellä kaupan toteutumisen yhteydessä.

Vuoden 2025 kolmannen neljänneksen lopussa Valmetin nettovelkaisuusaste oli 38 prosenttia. Kaupan toteutumisen jälkeen suunnitellun rahoituksen arvioidaan kasvattavan Valmetin nettovelkaisuusastetta noin 15 prosenttiyksiköllä.

Yrityskaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2026 toisen neljänneksen aikana ja sen vahvistaminen edellyttää tavanomaisten ehtojen täyttymistä.