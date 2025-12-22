Videohaastattelu: Atria voitti amerikkalaisosakkeet – kuka on Kai Gyllström?

Kesällä 2023 elintarvikekonserni Atrian toimitusjohtajaksi nousi Kai Gyllström eläköityneen Juha Gröhnin seuraajaksi.
Gyllströmillä on rahoituksen ja markkinoinnin maisterin tutkinto Handelshögskolanista. Työura on kulkenut kuluttajabrändiyhtiöissä, kuten Marimekko, Carlsberg ja Arla. Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa toimiva Atria on hänen ensimmäinen toimitusjohtajuus pörssiyhtiössä.
Helsinkiläinen Gyllström korostaa paljon tiimin merkitystä ja yhdessä tekemistä. Atria on toteuttanut laajalla sisäisellä kokoonpanolla Together 2030 -strategiauudistuksen, joka sisältää paljon konkreettisia toimia ja kaksi uutta yksikköä.
Atria on jatkanut tänä vuonna merkittäviä investointeja niin Etelä-Pohjanmaalle Nurmoon ja Kauhajoelle kuin Ruotsin Sköllerstaan.
00:40 Kuka on Kai Gyllström?
01:30 Intohimoinen kotikokki
03:30 Laaja kansainvälinen työkokemus
05:30 Juha Gröhn ja Seppo Paatelainen tekivät pohjatyön
06:00 Nurmon ainutlaatuinen tehdasintegraatti
07:40 ”Osaavat johtoryhmät konsernissa ja maaorganisaatioissa”
09:00 Professorit kouluttavat Atrian johtoa
11.10 Merkittävää toimintaa ja tuotantoa neljässä maassa
12:20 ”Paikallinen tuotanto on voimavara”
14:10 Sköllersta ja Sölversborg Ruotsin suurimmat yksiköt
15:20 Lihavientiä Eurooppaan ja Kaukoitään
17:30 Suomen hallitus pyrkii kaksinkertaistamaan elintarvikeviennin
18:50 Atria haluaa kasvattaa cross-border -vientiä
21:30 Kotimaisuuden tärkeys vaihtelee tuoteryhmittäin
22:40 ”Eläinten hyvinvointi on Suomessa korkealla tasolla”
24:30 Hiilipäästöjen vähentämisessä isot energiainvestoinnit ovat olennaisia
26:00 Mitä tarkoittaa net revenue management?
28:10 ”Jos on strategia, niin pitää myöskin resursoida”
31:10 Atrialla on laaja kansainvälinen brändisalkku
32:00 Viron menestyksen tausta: Maks & Moorits
35:30 Tunnuslukujen kehitys 2020-2024 ja uudet tavoitteet
37:20 Investoinnit painottuvat siipikarjaan ja valmisruokaan
38:20 Yritysostostrategia: pienemmät kiinnostavat enemmän kuin yksi iso
39:00 Markkinajohtajaksi yhdessä yössä Ruotsin tuoreissa valmisruoka-aterioissa
40:40 Strategian tausta: valmisruoan ja siipikarjan kysynnän kasvu jatkuu
42:30 Strategian neljä isoa liikkua
43:20 ”Meidän strategian nimi on Together eli yhdessä”
45:00 Kaksi uutta toimintoa: Industrial operations ja Product export
46:40 Terveystrendit ja vaihtoehtoproteiinit ovat luupin alla
50:25 ”Jos Atrian tuote ei löydy kaupasta, saatan mennä toiseen kauppaan”
51:10 Atrian viiden vuoden osaketuotto lyö S&P 500 -indeksin
52:50 Markkina-arvon suhde liikevaihtoon on kolmannes Keskosta
Kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita.
IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.