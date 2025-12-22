Videohaastattelu: Atria voitti amerikkalaisosakkeet – kuka on Kai Gyllström?

Kesällä 2023 elintarvikekonserni Atrian toimitusjohtajaksi nousi Kai Gyllström eläköityneen Juha Gröhnin seuraajaksi.

Gyllströmillä on rahoituksen ja markkinoinnin maisterin tutkinto Handelshögskolanista. Työura on kulkenut kuluttajabrändiyhtiöissä, kuten Marimekko, Carlsberg ja Arla. Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa toimiva Atria on hänen ensimmäinen toimitusjohtajuus pörssiyhtiössä.

Helsinkiläinen Gyllström korostaa paljon tiimin merkitystä ja yhdessä tekemistä. Atria on toteuttanut laajalla sisäisellä kokoonpanolla Together 2030 -strategiauudistuksen, joka sisältää paljon konkreettisia toimia ja kaksi uutta yksikköä.

Atrian toimitusjohtaja Kai Gyllström (oik.) käy johtoryhmineen kouluttautumassa Euroopassa. Uusi strategia valmisteltiin laajalla sisäisellä kokoonpanolla. Henri Elo haastattalee.

Atria on jatkanut tänä vuonna merkittäviä investointeja niin Etelä-Pohjanmaalle Nurmoon ja Kauhajoelle kuin Ruotsin Sköllerstaan.

00:40 Kuka on Kai Gyllström?

01:30 Intohimoinen kotikokki

03:30 Laaja kansainvälinen työkokemus

05:30 Juha Gröhn ja Seppo Paatelainen tekivät pohjatyön

06:00 Nurmon ainutlaatuinen tehdasintegraatti

07:40 ”Osaavat johtoryhmät konsernissa ja maaorganisaatioissa”

09:00 Professorit kouluttavat Atrian johtoa

11.10 Merkittävää toimintaa ja tuotantoa neljässä maassa

12:20 ”Paikallinen tuotanto on voimavara”

14:10 Sköllersta ja Sölversborg Ruotsin suurimmat yksiköt

15:20 Lihavientiä Eurooppaan ja Kaukoitään

17:30 Suomen hallitus pyrkii kaksinkertaistamaan elintarvikeviennin

18:50 Atria haluaa kasvattaa cross-border -vientiä

21:30 Kotimaisuuden tärkeys vaihtelee tuoteryhmittäin

22:40 ”Eläinten hyvinvointi on Suomessa korkealla tasolla”

24:30 Hiilipäästöjen vähentämisessä isot energiainvestoinnit ovat olennaisia

26:00 Mitä tarkoittaa net revenue management?

28:10 ”Jos on strategia, niin pitää myöskin resursoida”

31:10 Atrialla on laaja kansainvälinen brändisalkku

32:00 Viron menestyksen tausta: Maks & Moorits

35:30 Tunnuslukujen kehitys 2020-2024 ja uudet tavoitteet

37:20 Investoinnit painottuvat siipikarjaan ja valmisruokaan

38:20 Yritysostostrategia: pienemmät kiinnostavat enemmän kuin yksi iso

39:00 Markkinajohtajaksi yhdessä yössä Ruotsin tuoreissa valmisruoka-aterioissa

40:40 Strategian tausta: valmisruoan ja siipikarjan kysynnän kasvu jatkuu

42:30 Strategian neljä isoa liikkua

43:20 ”Meidän strategian nimi on Together eli yhdessä”

45:00 Kaksi uutta toimintoa: Industrial operations ja Product export

46:40 Terveystrendit ja vaihtoehtoproteiinit ovat luupin alla

50:25 ”Jos Atrian tuote ei löydy kaupasta, saatan mennä toiseen kauppaan”

51:10 Atrian viiden vuoden osaketuotto lyö S&P 500 -indeksin

52:50 Markkina-arvon suhde liikevaihtoon on kolmannes Keskosta

Kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita.

