Kehittyvät markkinat jatkavat nousuaan – sijoittajaluottamus korkeimmillaan vuosikymmeneen

São Paulo, Brasilia. Kuva. Depositphotos.

MSCI Emerging Markets -indeksi on noussut lähes 30 prosenttia kuluneen vuoden aikana, mikä on paras kehitys lähes vuosikymmeneen. Myös paikallisvaluutoissa noteeratut valtionlainat ovat tuottaneet keskimäärin lähes 18 prosenttia.

Kasvua ovat tukeneet kehittyvien talouksien vahvistuneet vaihtotaseet, maltillinen inflaatio ja Yhdysvaltain dollarin heikentyminen.

Kehittyvien markkinoiden vetovoimaa lisäävät myös matalampi korkoympäristö, talousuudistukset ja kasvava kysyntä raaka-aineille sekä teknologiateollisuuden investoinnit.

Monien analyytikoiden mukaan kehittyvistä maista on tullut aiempaa vakaampia – jopa vaihtoehto länsimaiden velkavetoisille markkinoille. Talouksien riippuvuus Yhdysvaltain taloussykleistä on pienentynyt, ja keskuspankit ovat kyenneet toimimaan itsenäisesti.

Sijoittajasentimentti on vahvimmillaan sitten vuoden 2017.

HSBC:n tuoreen kyselyn mukaan 63 prosenttia instituutionaalisista sijoittajista odottaa positiivista markkinakehitystä lähikuukausina, eikä pessimistisiä ennusteita juuri enää esiinny. Käteispainot salkuissa ovat historiansa alhaisimmalla tasolla, vain noin neljä prosenttia varoista.

”Kehittyvien maiden taloudet kestävät nyt suurempia shokkeja ja ovat selvästi vakaammalla pohjalla kuin aiemmin”, arvioi Allianz Global Investors -yhtiön salkunhoitaja Giulia Pellegrini uutistoimisto Reutersille.

Uudistukset ja korkojen lasku tukevat kasvua

Viime vuosien poliittisesti vaikeat, mutta taloudellisesti välttämättömät uudistukset näkyvät nyt tuloksissa.

Esimerkiksi Turkki palasi perinteiseen rahapolitiikkaan, Nigeria vapautti valuuttansa ja Egypti jatkoi Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tuella rakenneuudistuksiaan.

Ghana, Sri Lanka ja Zambia puolestaan ovat saaneet luottoluokituksiaan nostettua selviydyttyään velkajärjestelyistä.

Useat kehittyvien maiden keskuspankit aloittivat koronlaskut jo ennen Yhdysvaltain keskuspankkia, mutta välttivät ylireagoinnin. Tämä on auttanut maiden valuuttoja pitämään arvonsa ja kiihdyttänyt pääomavirtoja erityisesti Latinalaiseen Amerikkaan ja Aasiaan.

Samaan aikaan Yhdysvaltain keskuspankin ohjauskoron lasku 3,5–3,75 prosentin haarukkaan on luonut suotuisan ympäristön riskisemmille omaisuusluokille.

Jättipankit Morgan Stanley ja JPMorgan ennakoivat, että kehittyvien markkinoiden korkosijoitukset voivat tuottaa ensi vuonna 8–10 prosenttia, mikäli valuuttakurssit pysyvät vakaina.

Lisäksi pitkällä aikavälillä kehittyviä talouksia tukee väestön vaurastuminen. Yli 80 prosenttia maailman uusista keskiluokkaan kuuluvista kuluttajista asuu kehittyvillä markkinoilla, joilla vähittäismyynnin kasvu on kaksi kertaa nopeampaa kuin kehittyneillä markkinoilla. Esimerkiksi Intia on nyt maailman suurin ja aktiivisin mobiili-internetin käyttäjämarkkina.

Politiikka ja suhdanneriskit varjostavat näkymiä

Vaikka yleiskuva on myönteinen, epävarmuutta luovat edelleen geopoliittiset riskit ja Yhdysvaltojen poliittinen linja ensi vuonna voimaan astuvan Donald Trumpin hallinnon aikana.

Mahdolliset uudet tullit tai keskuspankkipolitiikan horjuttaminen voisivat ravistella sijoittajaluottamusta.

Suurin uhka on silti globaali suhdannelama.

Bank of America muistuttaa, että markkinoiden yksimielinen optimismi on historiallisesti ollut varoitusmerkki. ”Kun kaikki ovat samalla puolella veneessä, on syytä varoa äkkinäisiä heilautuksia”, varoittaa David Hauner, pankin kehittyvien markkinoiden strategiasta vastaava johtaja.

Megatrendit tukevat kuitenkin pidemmän aikavälin tarinaa.

Tekoälyyn, datakeskuksiin ja energiatehokkuuteen liittyvä investointiaalto kasvattaa metallien ja mineraalien kysyntää, josta hyötyvät erityisesti Brasilia, Chile ja Indonesia. Taiwan ja Etelä-Korea ovat puolestaan keskeisiä puolijohteiden kehittäjiä tekoälyn rakennuksessa.

Pidemmällä aikavälillä Intia voi hyödyntää nuorta väestöään ja kasvavaa digitalisaatiota rakentaakseen kehittyneen digitaalisesti ohjatun talouden.

Myös Kiinassa kuluttajaluottamus ja luksustuotteiden kysyntä ovat elpymässä. Lisäksi maa etenee oman tekoälyteknologiansa kanssa.

Monien analyytikoiden mielestä vuoden 2026 alku näyttää edelleen rakentavalta. Nousevien markkinoiden houkuttelevuutta tukee vahva tuottopotentiaali yhdistettynä parempaan talouspolitiikkaan – mikä on harvinainen yhdistelmä globaalin talouden epävarmassa ympäristössä.