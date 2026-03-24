580 miljoonan dollarin öljykaupat ennen Trumpin Iran-twiittiä herättävät kysymyksiä

Maanantaiaamuna New Yorkin aikaa kello 6.49–6.50 öljymarkkinoilla tapahtui jotain poikkeuksellista. Tuona minuutin aikaikkunassa vaihtoi omistajaa noin 6 200 öljyn Brent- ja WTI-futuurisopimusta.

Uutistoimisto Bloombergin datan pohjalta tehty Financial Timesin analyysi arvioi kauppojen yhteisarvoksi noin 580 miljoonaa dollaria.

Viisitoista minuuttia myöhemmin, kello 7.04, Donald Trump julkaisi Truth Social -alustallaan viestin, jonka mukaan Yhdysvalloilla ja Iranilla oli ollut ”erittäin hyviä ja tuotteliaita keskusteluja” konfliktin ratkaisemiseksi.

Öljyn hinta romahti.

WTI-raakaöljyn hinta laski lähes 14 prosenttia päivänsisäiseen pohjaan noin 84 dollariin barrelilta, ja päätöskurssi asettui 88,13 dollariin. Brent-laatu putosi yli kymmenen prosenttia ja sulki päivän juuri 100 dollarin alapuolella, 99,94 dollarissa. Aamulla Brent oli käynyt vielä 113 dollarissa.

Pelkästään se, että öljymarkkinoilla tehdään suuria kauppoja ennen merkittäviä uutisia, ei tietenkään todista mitään. Suuret institutionaaliset sijoittajat ja kaupankäyntiyhtiöt liikuttavat markkinoita jatkuvasti. Financial Times ei väitä, että kyse on sisäpiirikaupankäynnistä — eikä se sitä tiedäkään.

Ajoituksen tarkkuus on silti silmiinpistävää, ja se herättää kysymyksiä.

Kaupankäyntivolyymin piikki Brent- ja WTI-markkinoilla alkoi 27 sekuntia ennen kello 6.50. Öljykauppojen jälkeen S&P 500 -indeksin futuurit nousivat, ja myös niiden volyymi kasvoi samalla aikaikkunalla.

Ei ole tiedossa, oliko kyseessä yksi vai useampi toimija.

Is this the best timed trade of 2026?



At 6:50 AM ET today, $1.5 BILLION in notional value worth of S&P 500 futures contracts were bought.



This trade was so large it sent the entire index +0.3% higher that minute.



Then, 14 minutes later at 7:04 AM ET, President Trump announced… pic.twitter.com/zFdZ1sQxeq — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) March 23, 2026

Sota hinnoitteli öljyn uusiksi

Iranin sota alkoi helmikuun lopussa 2026, ja raakaöljyn hinta on noussut sodanalkamisen jälkeen yli 30 prosenttia. Vuoden alusta laskettuna nousu on ollut yli 50 prosenttia. Brent kävi parhaimmillaan 119,50 dollarissa barrelilta.

Trump oli lauantaina antanut Iranille 48 tunnin uhkavaatimuksen Hormuzinsalmen avaamiseksi. Maanantaiaamuna juuri ennen markkinoiden avautumista, hän kuitenkin perui uhkauksensa ja ilmoitti lykkäävänsä iskuja Iranin energiainfrastruktuuriin viideksi päiväksi.

Iranin parlamentin puhemies Mohammad-Bagher Ghalibaf kiisti samana päivänä X-alustalla, että minkäänlaisia neuvotteluja Washingtonin ja Teheranin välillä olisi käyty.

Silti markkinat reagoivat Trumpin viestiin voimakkaasti: S&P 500 nousi prosentilla, dollari heikkeni, ja kulta laski 2,5 prosenttia 4 378 dollariin unsilta.

Tapaus ei ole ainutlaatuinen. FT rinnastaa sen Venezuela-tapaukseen, jossa Polymarketin käyttäjät tekivät hätkähdyttävän hyvin ajoitettuja veikkauksia juuri ennen kuin Trump otti Venezuelan presidentin Nicolás Maduron kiinni.

Yksi Polymarketin käyttäjistä teki tiettävästi satojen tuhansien dollarien voitot Iraniin liittyvistä panoksista.

Kysymykset kasvavat, vastauksia ei vielä

Öljymarkkinoiden sääntelyyn osallistuu useita viranomaisia eri puolilla maailmaa, mikä tekee tutkinnasta hankalaa. Yhdysvalloissa johdannaismarkkinoita valvoo CFTC, mutta Trumpin hallinto on leikannut markkinavalvontaa useilla sektoreilla.

Erityisen kiinnostavan tapauksesta tekee se, mitä datassa näkyy S&P 500 -futuurien osalta. Ne nousivat öljykauppojen jälkeen, ennen Trumpin julkaisua. Se viittaa siihen, että jotkut toimijat asemoivat itsensä samanaikaisesti useilla omaisuuslajilla — eivät pelkästään öljyssä.

Onko kyse sattumasta, algoritmisesta kaupankäynnistä, joka poimi signaalin jostakin muualta, vai jostain muusta, jää toistaiseksi auki.

Markkinoiden volatiliteetti ei todennäköisesti laannu, sillä Hormuzinsalmen tilanne on edelleen ratkaisematta ja Trumpin viiden päivän lykkäys umpeutuu pian.