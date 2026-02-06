Valmetin tulosennätys ei sijoittajille riitä

Valmetin saadut tilaukset laskivat loka–joulukuussa 1 281 miljoonaan euroon, kun vertailukaudella tilauksia kertyi 2 463 miljoonan euron edestä. Prosentuaalisesti pudotus oli peräti 48 prosenttia ja orgaanisestikin 46 prosenttia.

Tilausten taustalla on kuitenkin se tosiasia, että vertailukauden loka–joulukuussa 2024 Valmet vastaanotti yli miljardin euron arvoisen sellutehdastilauksen, joka paisutti tuolloin tilauskertymää poikkeuksellisesti. Ilman tätä yksittäistä megatilauksen vaikutusta vertailukauden luvuissa tilausten lasku olisi ollut huomattavasti maltillisempi.

Yhdeksän analyytikon konsensus odotti 1 236 miljoonan euron uusia tilauksia, joten ennuste osui aika tarkkaan lankulle.

Tilausten lasku näkyi molemmissa segmenteissä. Biomateriaaliratkaisut ja -palvelut -segmentin tilaukset romahtivat 55 prosenttia 908 miljoonaan euroon, mikä selittyy pääosin edellä mainitulla vertailukauden sellutehdastilauksella. Prosessitehokkuusratkaisut-segmentin tilaukset laskivat 16 prosenttia 372 miljoonaan euroon, ja etenkin Automaatioratkaisut-liiketoiminta-alue kärsi vertailukauden korkeasta tilauskertymästä.

Heikentyneen tilausvirran vastapainona tilauskanta pysyi vahvana. Joulukuun lopussa tilauskanta oli 4,3 miljardia euroa, josta noin 3,1 miljardin euron odotetaan tuloutuvan liikevaihdoksi vuonna 2026.

Myös valuuttakurssien muutokset painoivat tilauslukuja. Yhdysvaltain dollarin, Ruotsin kruunun ja Kiinan juanin kurssivaikutukset laskivat saatuja tilauksia 2 prosenttia suhteessa vertailukauteen.

Liikevaihto vakaana, kannattavuus uuteen ennätykseen

Liikevaihto pysyi viimeisellä neljänneksellä lähes edellisvuoden tasolla ja oli 1 477 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella se oli 1 528 miljoonaa euroa. Lasku oli kolme prosenttia, mutta orgaanisesti liikevaihto pysyi käytännössä ennallaan. Molemmissa segmenteissä liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla.

Merkille pantavaa on, että tilausten jyrkkä lasku ei välittynyt liikevaihtoon. Tämä selittyy sillä, että liikevaihtoa kirjataan pitkäkestoisten projektien tilauskannasta, ei yksittäisen neljänneksen tilauskertymästä.

Kannattavuuden osalta Valmet ylsi uuteen ennätykseen.

Vertailukelpoinen EBITA oli loka–joulukuussa 196 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli 192 miljoonaa euroa. Analyytikot odottivat 190 miljoonan euron vertailukelpoista EBITAa.

Vertailukelpoinen EBITA-marginaali kohosi 13,3 prosenttiin edellisvuoden 12,6 prosentista. Yhtiön mukaan marginaalin kasvua tukivat toimintamallin uudistuksen tuomat kulusäästöt.

Segmenttien välillä kannattavuuskehitys erosi selvästi. Prosessitehokkuusratkaisut-segmentin vertailukelpoinen EBITA nousi 90 miljoonaan euroon 81 miljoonasta eurosta ja marginaali kohosi 21,9 prosenttiin vertailukauden 19,1 prosentista. Yhtiö kertoo marginaalin parantuneen vahvan kaupallisen toteutuksen, toimintamallin tehostamisen ja kurinalaisen kustannustenhallinnan ansiosta.

Biomateriaaliratkaisut ja -palvelut -segmentin vertailukelpoinen EBITA oli 123 miljoonaa euroa vertailukauden 128 miljoonaa euroa vastaan, mutta marginaali pysyi 11,6 prosentissa. Biomateriaalipalveluiden liikevaihto laski, mutta toimintamallin tehostaminen kompensoi tätä ja piti marginaalin vakaana.

Osakekohtainen tulos nousi loka–joulukuussa 0,57 euroon vertailukauden 0,53 eurosta. Kasvu liittyi yhtiön mukaan pääasiassa alempiin myynnin ja hallinnon yleiskustannuksiin.

Strategiset valinnat näkyvät tuloksissa

Toimitusjohtaja Thomas Hinnerskov korostaa tiedotteessaan, että ennätyskannattavuus on seurausta yhtiön keväällä 2025 käynnistämästä Lead the Way -strategiasta ja sitä seuranneesta toimintamallin uudistuksesta.

”Ennätyssuoritus kuvaa niitä varhaisia ja rohkeita valintoja, jotka teimme Lead the Way -strategian mukaisesti uudistaaksemme toimintamallimme ennen kuin markkina hidastui vuoden jälkipuoliskolla”, Hinnerskov sanoo.

Toimintamallin uudistus on tuottanut konkreettisia tuloksia. Valmet arvioi vastaavien vuotuisten kustannussäästöjen olevan noin 80 miljoonaa euroa, ja vuoden loppuun mennessä yhtiö saavutti noin 35 miljoonan euron säästöt. Viimeisellä neljänneksellä kertyi noin 20 miljoonaa euroa, jolloin tavoiteltu vuotuinen säästötaso oli saavutettu.

Tilauskertymän laskua Hinnerskov suhteuttaa vertailukauden poikkeuksellisuuteen ja nostaa esiin neljänneksen aikana saatuja strategisesti merkittäviä projekteja.

”Tilaukset loka–joulukuussa olivat vuodentakaista matalammalla tasolla johtuen poikkeuksellisen vahvasta vertailujaksosta, mutta voitimme strategisesti tärkeitä projekteja, kuten historiamme suurimman energiatilauksen Berliiniin. Nämä vahvistavat asennuskantaamme ja pitkän aikavälin palvelumahdollisuuksia”, Hinnerskov toteaa.

Merkittävänä strategisena askeleena Hinnerskov nostaa esiin joulukuussa solmitun sopimuksen teollisuusventtiilivalmistaja Severn Groupin ostamisesta. Severnin liikevaihdon vuonna 2025 arvioidaan olevan noin 215 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITDA-prosentin noin 16 prosenttia. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2026 toisen neljänneksen aikana.

”Severn tuo johtavaa vaativien käyttökohteiden venttiiliteknologiaa, korkealaatuista asennuskantaa ja vahvoja asiakassuhteita. Yhdistelmä laajentaa kokonaismarkkinaamme, vahvistaa Virtauksensäätöliiketoimintaamme ja tukee kasvua perinteisen biomateriaalitydinliiketoimintamme ulkopuolella”, Hinnerskov kuvailee.

Ohjeistus varovaisen luottavainen

Vuoden 2026 tulosohjeistuksessaan Valmet arvioi liikevaihdon pysyvän vuoden 2025 tasolla, joka oli 5 197 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisen EBITAn yhtiö odottaa pysyvän edellisvuoden tasolla tai kasvavan verrattuna vuoden 2025 lukuun, joka oli 620 miljoonaa euroa.

Markkinanäkymissä Valmetin kaksi segmenttiä ovat eri tilanteissa. Prosessitehokkuusratkaisujen markkinaympäristö pehmeni loka–joulukuussa, mutta yhtiö ei odota enempää heikentymistä ja ennakoi markkinan vakautuvan ja parantuvan maltillisesti tammi–kesäkuun aikana.

Biomateriaaliratkaisuissa ja -palveluissa tilanne on haastavampi. Maailmantalouden epävarmuus vaikuttaa edelleen asiakkaiden päätöksentekoon, tuotantokapasiteettien käyttöasteisiin ja kannattavuuteen. Valmet odottaa biomateriaalipalveluiden markkinan pysyvän pehmeänä tulevien vuosineljännesten aikana.

”Biomateriaaliratkaisuissa ja -palveluissa makrotalouden epävarmuudet painavat asiakkaiden käyttöasteita ja investointipäätöksiä, ja odotamme markkinan pysyvän pehmeänä tulevien vuosineljännesten aikana”, Hinnerskov tiivistää.

Hallitus ehdottaa vuodelta 2025 osinkoa 1,35 euroa osakkeelta, mikä vastaa 89 prosenttia nettotuloksesta. Ehdotettu osinko on samansuuruinen kuin edellisenä vuonna ja se maksettaisiin kahdessa erässä.

Liiketoiminnan rahavirta oli viimeisellä neljänneksellä 189 miljoonaa euroa ja koko vuonna 581 miljoonaa euroa, mikä antaa vankan pohjan osingonmaksulle.

Hinnerskov näkee yhtiön hyvässä asemassa pidemmällä aikavälillä. Valmetin 4 306 miljoonan euron tilauskanta takaa liikevaihdon näkyvyyttä, ja yhtiön vuoteen 2030 ulottuvat taloudelliset tavoitteet – muun muassa 15 prosentin vertailukelpoinen EBITA-marginaali – ohjaavat edelleen strategian toteuttamista.

Lisäksi uuden Globaali toimitusketju -yksikön tavoitteena on tuoda 100 miljoonan euron rakenteelliset kustannussäästöt vuoteen 2030 mennessä.

Tulosennätyksestä huolimatta Valmetin tulosraportti ei kelvannut markkinoille. Osake oli yli seitsemän prosentin laskussa perjantaina noin kello 13.05.