Harvia nousi pankin suosikkiosakkeiden listalle

OP nostaa kotimaisten pörssiyhtiöiden osakesuosikkiensa listalle uutena yhtiönä listalle saunayhtiö Harvian lisää-suosituksella.

Pankin mukaan saunominen yleistyy maailmalla hyvinvointi- ja terveystrendien ajamana, mikä kasvattaa kokonaismarkkinaa.

”Historiallisesti globaali markkina on kasvanut keskimäärin viisi prosenttia vuodessa ja Harvia on arvioinut, että lähivuosina markkina kasvaa tätä nopeammin saunan ja sen terveyshyötyjen tunnettuuden kasvun ansiosta”, OP toteaa.

Harvia on myöos alansa johtava toimija ja hyvässä asemassa hyötymään markkinoiden kasvusta. OP:n mukaan lisäksi globaalit sauna- ja spa-markkinat ovat erittäin fragmentoituneet, ja ne tarjoavat yhtiölle jatkossakin mahdollisuuksia kasvattaa tuotevalikoimaa ja jakeluverkostoa yritysostojen kautta.

”Ristiinmyynnin mahdollisuudet ja kustannussynergiat materiaali- ja komponenttihankinnan puolella ovat keskeisiä yritysjärjestelyjen arvoajureita”, OP toteaa.

Harvian osake on laskenut vuoden aikana lähes neljänneksen, noin 23 prosenttia.

Osakekurssin laskun jälkeen osakkeen arvostus ja riski/tuotto -suhde ovat pankin näkemyksen mukaan mielekkäitä vahvan kasvu- ja kannattavuusprofiilin yhtiölle.

Mihin perustuu Harvian kilpailuetu?

Harvia on rakentanut kilpailuetunsa neljän pilarin varaan, jotka kaikki liittyvät ennen kaikkea perinteisten saunankiukaiden ja niiden komponenttien markkinaan.

Vertikaalinen integraatio ja oma tuotesuunnittelu, tuotannon mittakaavaedut, vahvat brändit sekä laaja ja pitkäaikainen jakeluverkosto muodostavat kokonaisuuden, jota kilpailijoiden on vaikea kopioida.

Saunamarkkina on yhä voimakkaasti pirstaloitunut. Yhtiö itse arvioi markkinaosuudekseen noin viisi prosenttia, mikä tärkeimmissä tuotekategorioissa tarkoittaa noin kymmentä prosenttia. Fragmentoituneella markkinalla suurimman toimijan skaalaedut korostuvat niin hankinnassa, tuotannossa kuin logistiikassakin.

Kasvustrategian ydin on maantieteellinen laajeneminen Euroopan ulkopuolelle. Koko vuoden 2025 liikevaihto kasvoi 13,5 prosenttia, ja erityisesti Pohjois-Amerikka on toiminut kasvun veturina. Vuoden 2024 heinäkuussa toteutettu ThermaSol-yritysosto vahvisti yhtiön asemaa yhdysvaltalaisessa premium-höyrysaunamarkkinassa, ja samalla se avasi uuden tuotekategorian.

Käytännössä Harvia pyrkii laajentamaan tarjontaansa perinteisistä kiukaista kohti kokonaisvaltaisia saunaratkaisuja, joihin kuuluvat myös infrapunasaunat, porealtaat ja kylmäaltaat.

Pääomatehokkuus on yhtiön taloudellisen mallin kulmakivi. Tyypillisesti matalat investointitarpeet yhdistettynä tehokkaaseen tuotantoon ja vahvaan kassavirrankertymään luovat pohjan kannattavalle kasvulle ja osingonmaksulle.

Analyysitalo Inderesin arvion mukaan yhtiön pääoman tuotto ylittää 20 prosenttia tulevina vuosina. Tämä mahdollistaa sen, että Harvia voi samanaikaisesti investoida kasvuun ja palauttaa pääomaa osakkeenomistajille.

Yhtiö tavoittelee keskimäärin kymmenen prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja yli 20 prosentin oikaistua liikevoittomarginaalia. Vuoden 2025 tulos osoitti, että orgaaninen kasvu riittää lähelle kymmentä prosenttia jo ilman yritysostoja.

Kenties merkittävin strateginen kysymys on, kestääkö saunomisen suosion kasvu Yhdysvalloissa. Toimitusjohtaja Matias Järnefelt näkee markkinan rakenteen yhä kehittymättömänä ja kilpailukentän hajanaisena, mikä tarjoaa Harvialle tilaisuuden sekä orgaaniseen kasvuun että uusiin yritysostoihin.

Yrityskaupat ovat selvästi agendalla vuodelle 2026, ja arvostustasot saattavat olla yhtiölle suotuisat. Jos amerikkalaisten kuluttajien kiinnostus hyvinvointiin ja saunomiseen säilyy nykyisellä tasolla, yhtiön asema markkinan suurimpana toimijana ja aktiivisena konsolidoijana antaa sille selkeän etulyöntiaseman.

Tulospettymys viimeisimmällä vuosineljänneksellä

Yhtiön viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen tulosraportti oli kuitenkin pettymys.

Yhtiön liikevaihto kasvoi loka–joulukuussa 5,3 prosenttia vertailukaudesta ja oli 53,7 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 10,2 prosenttia.

Harvian liikevaihdon ja konsensusennusteilla laskettu arvostuskerroin EV/EBIT-kerroin vuosina 2021-2026(e). Vuoden 2026 liikevaihto on konsensusennuste.

Analyytikoiden konsensusodotus liikevaihdolle oli 55,2 miljoonaa euroa, joten kasvu jäi hieman odotuksista.

Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla myyntialueilla viimeisellä vuosineljänneksellä. Kasvu oli nopeinta Pohjois-Euroopassa, jossa liikevaihto kasvoi kaikissa maissa.

Harvian oikaistu liikevoitto viimeisellä vuosineljänneksellä oli 10,5 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten se oli 8,7 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna Harvian viimeisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa korkeampi.

Analyytikoiden konsensusodotus oli 11,6 miljoonan euron oikaistu liikevoitto, joten tuloskasvu ei aivan yltänyt odotuksiin.

”Tärkeimpien materiaalien ja komponenttien hinnat sekä keskeisten tariffien tasot pysyivät melko vakaina edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Harvia pystyi lisäksi lieventämään suurimman osan tariffien kolmannella vuosineljänneksellä tapahtuneen kasvun vaikutuksista. Toteutimme hyvin suunniteltuja kampanjoita esimerkiksi Black Friday -viikonlopun aikana ja saavutimme erinomaiset myyntivolyymit hyvillä katteilla”, taustoittaa tuloskehitystä Matias Järnefelt.

Järnefeltin mukaan kasvua vauhdittaneet toimenpiteet ovat kasvattaneet investointeja ja epäsuoria kustannuksia lyhyellä aikavälillä. Siten kasvupanostukset laskivat suhteellista Harvian kannattavuutta hieman viimeisellä vuosineljänneksellä.”

OP:n tavoitehinta Harvian osakkeelle on 38 euroa. Viimeisin kurssinoteeraus oli 35,7 euroa.

OP:n muut kotimaiset osakesuosikit ovat tällä hetkellä Mandatum, Neste, Puuilo, Sampo ja UPM-Kymmene.