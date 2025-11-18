Nämä odotukset on ladattu Harvian, Qt:n, Revenion ja Mustin kursseihin

Kirjoitin tutusta kasvuyhtiönelikosta – Qt Group, Revenio Group, Harvia, Musti Group – viimeksi tammikuussa eli noin kymmenen kuukautta sitten. Artikkelissa katsottiin pörssikursseihin ladattuja tuloskasvuodotuksia käänteisen arvonmäärityksen näkökulmasta.

Tehdään nyt sama tarkastelu ja katsotaan yhtiöiden tilannetta yleisellä tasolla. Isoin muutos on ohjelmistoyhtiö Qt:n loiventuneet tulosvaateet. Pudonnut markkina-arvo edellyttää aiempaa loivempaa tuloskasvua.

Otsikko oli tammikuussa Harvia nousi suosta – Revenio, Qt, ja Musti jäivät rannalle. Jutussa verrattiin myös kurssikehitystä kasvuyhtiöiden kurssirysähdyksen jälkeiseltä ajalta. Korkealle arvostettujen kasvuyhtiöiden kurssit putosivat globaalisti noin vuoden ajan syksystä 2021 syksyyn 2022, kun korkotaso alkoi nousta.

Keskuspankit nostivat ohjauskorkoja inflaation hillitsemiseksi. Inflaatio oli lähtenyt laukalle osaksi koronakriisiä seuranneesta kulutustuotteiden kysyntäpiikistä ja tuotannon pullonkauloista johtuen.

Tämän vuoden kehityksestä voisi käyttää melkein samaa otsikkoa kuin tammikuussa. Qt on pettänyt sijoittajien odotukset pörssissä jo monta kertaa, kuten alla oleva kuvaaja osoittaa. Samoin sauna- ja kylpytuoteyhtiö Harvia sekä terveysteknologiayhtiö Revenio pettivät loppukesän tulosjulkistuksessa. Toisaalta Harvia yllätti myös positiivisesti niin ykköskvartaalin kuin kolmoskvartaalin liiketoiminnan kehityksellään.

Nämä pettymykset ja positiiviset yllätykset näkyvät kurssigraafeissa.

Harvian osakkeen tuotto jää kolme prosenttia pakkaselle aikavälillä 30.12.2024-17.11.2025, Mustin kuusi, Revenion 14 ja Qt:n 52 prosenttia. OMX Helsinki -indeksi on tuottanut samassa ajassa 24 prosenttia. Kuva: Koyfin

Lemmikkiruoka- ja tarvikeyhtiö Musti Groupin kehitys on ollut varsin stabiilia ja isoin osa omistuksesta on taannoisen ostotarjouksen myötä keskittynyt yhdelle omistajakonsortiolle. Osake on nelikon vähävaihtoisin.

Yhtiöstä tehtiin loppuvuonna 2023 lunastustarjous ja yli 80 prosenttia osakkeista on portugalilaisen Sonae-konsernin omistuksessa.

Tätä yhtiöiltä vaaditaan

Pörssiyhtiöiden markkina-arvot perustuvat tulevaisuuden tuloksiin ja kassavirtoihin. Analyytikot laskevat tulevien vuosien tuottojen nykyarvot eli diskonttaavat tulevia voittoja nykyhetkeen. Mitä kauempana tuotto on, sitä pienempi on sen nykyarvo.

Kun tiedetään yrityksen markkina-arvo pörssissä, voidaan toisin päin johtaa ne tulevien vuosien voitot, jotka toteuttavat arvonmääritysmallin yhtälön. Kuvaajan mallissa kaikkien yritysten tuloskasvun oletetaan hidastuvan asteittain ajan myötä yrityksen elinkaariteorian mukaisesti.

On kiintoisaa palata ensimmäiseen mainitusta nelikosta kirjoittamaani juttuun 18.8.2021.

Tuolloin Qt:n markkina-arvo oli 3,6 miljardia, Revenion 1,6, Harvian 1,1 ja Mustin 1,0 miljardia euroa – ja jutun otsikkona Uusilta miljardiyhtiöiltä edellytetään armotonta tuloskasvua.

Kasvuhakuiset yhtiöt olivat nopeasti nousseet markkina-arvoltaan miljardiluokkaan. Koska Qt:n arvo oli omassa luokassaan, markkina-arvoon oli vastaavasti ladattu omantasoiset odotukset siten, että nettotuloksen olisi käänteisen arvonmäärityksen mukaan pitänyt tänä vuonna 2025 olla noin 250 miljoonan euron tasolla.

Qt:n oikaistu nettotulos tulee tänä vuonna todellisuudessa olemaan arviolta 40 miljoonaa euroa eli kuudesosa neljä vuotta sitten oletetusta. Ei ole ihme, että kurssi on laskenut silloiselta 145 euron tasolta nykyiselle 32 euron tasolle.

Tällä hetkellä nelikon yhteenlaskettu markkina-arvo on 2,7 miljardia, kun se reilut neljä vuotta sitten oli 7,3 miljardia euroa.

Alla olevassa kuvaajassa vuoden 2025 tulokset ovat arvioita ja sen jälkeiset tulokset perustuvat käänteiseen arvonmääritykseen. Tulosarvioissa yrityskauppoihin liittyviä poistoja ei ole vähennetty täysimääräisesti. Qt:lla ja Mustilla raportoitu nettotulos 2025 jäänee selvästi kuvaajan mukaisesta.

Käänteisen arvonmäärityksen näkökulmasta Harvialta ja Qt:lta odotetaan korkeampaa tulostasoa kuin Mustilta ja Reveniolta, mutta jokaisen yhtiön pörssikurssiin on ladattu kohoava tulosvaade lähivuosille. Selitteissä analyysipäivän 18.11.2025 pörssikurssit, suluissa edellisen analyysin 28.1.2025 kurssit.

Qt:n ja Revenion odotukset haihtuneet 2025

Selkein muutos tulosvaatimuksissa tammikuun jälkeen on tapahtunut Qt:lla ja toiseksi selkein Reveniolla, koska niiden kurssit ja markkina-arvotkin ovat laskeneet eniten.

Vielä tammikuussa Qt:lta vaadittiin keskipitkällä aikavälillä, noin 3-5 vuoden kuluessa, jopa 150 miljoonan euron vuositulosta verojen jälkeen, nyt enää 60 miljoonan. Reveniolla vastaava vaade vuodelle 2029 on pudonnut 60 miljoonasta 40 miljoonan euron tasolle.

Mallin antamat luvut ovat karkeita ja suuntaa antavia.

Tällä hetkellä varsinkin Yhdysvalloissa on erittäin korkean arvostuksen tilanne monissa tekoäly-yhtiöissä. Tilannetta voi verrata tämän jutun yhtiöiden korkeisiin arvostuksiin kesällä 2021.

Vertailun vuoksi, Qt:n P/E-luku kesällä 2021 oli edeltävän vuoden tuloksella noin 280, eli pörssiarvo oli vuositulokseen nähden 280-kertainen ja liikevaihtoonkin nähden 36-kertainen.

Joskus korkeita arvostuksia perustellaan yritysostospekulaatioillta, eli sillä, että esimerkiksi alan isompi yritys olisi kiinnostunut ostamaan yrityksen. Tuolloinkin yritysostaja maksaa viime kädessä ostokohteen vastaisesta tulontuottokyvystä.

Musti Group prioriosoi kasvua tuloksen kustannuksella, mikä näkyy korkeana P/E-lukuna. Revenion arvostus on korkein liikevaihtoon suhteutettuna. Harvia ja Qt on arvostettu varsin samantyyppisesti sekä euroissa että suhteellisesti, mutta yhtiöt ovat liiketoiminnaltaan täysin erilaisia.

Kasvupanostukset jatkuneet

Katsotaan lyhyesti, mitä nelikon yhtiöiden liiketoimintaan ja viime ajan kehitykseen kuuluu arvonmäärityslukujen takana.

Qt:n toimitusjohtaja Juha Varelius kertoi tuoreessa tammi-syyskuun 2025 osavuosikatsauksessa, että yleisen taloudellisen epävarmuuden aiheuttama muutos asiakkaiden ostokäyttäytymisessä on merkittävästi hidastanut liikevaihdon kasvua kuluvan vuoden aikana, ja sama jatkui myös kolmannella neljänneksellä.

Yhtiö antoi tulosvaroituksen 17.10.2025. Liikevaihto laski kolmoskvartaalilla kolme prosenttia.

Heinäkuussa yhtiö kertoi ostavansa ruotsalaiset IAR-ohjelmistoyhtiön, jonka liikevaihto viime vuonna oli 43 miljoonaa euroa ja käyttökate 15 miljoonaa euroa. Noin 200 miljoonan euron kauppa rahoitetaan käteisellä ja velalla.

Harvian liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 2025 jopa 19 prosenttia 46 miljoonaan euroon. Orgaaninen kasvu oli 16 prosenttia.

”Harvian myynti kasvoi voimakkaasti vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä. Kasvun taustalla oli kaikkien myyntialueiden vankka suoritus huolimatta jonkinasteisesta epävarmuudesta joillakin markkinoillamme”, toimitusjohtaja Matias Järnefelt totesi.

Revenion liikevaihto kasvoi kolmoskvartaalilla kahdeksan prosenttia.

”Myynnin kasvu jatkui hyvänä Euroopassa. Kasvua vauhditti vahva kysyntä erityisesti Ranskassa, Saksassa ja IsoBritanniassa. Kasvu näissä maissa painottui seulontaan liittyvään laitemyyntiin ja ohjelmistoihin”, toimitusjohtaja Jouni Toijala toteaa.

Mustin Groupin kasvu jäi kolmoskvartaalilla Harvian taakse ollen 14 prosenttia.

”Kasvu oli vahvaa erityisesti Norjassa ja Suomessa. Pet Cityn hankinta Baltiassa kasvatti liikevaihtoa 8,7 miljoonalla eurolla”, yhtiö totesi osavuosikatsauksessa. Vertailukelpoinen kasvu jäi kahteen prosenttiin.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.