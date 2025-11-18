KKV epäilee Finnairia kilpailurikkomuksesta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää, että markkinaoikeus määrää Finnairille noin 7,6 miljoonan euron seuraamusmaksun kilpailulain vastaisesta menettelyrikkomuksesta.

KKV:n mukaan yhtiö antoi olennaisesti virheellisiä, puutteellisia ja harhaanjohtavia tietoja kolmeen viraston kilpailulain nojalla tekemään selvityspyyntöön.

Ruotsin ja Suomen kilpailuviranomaiset ovat selvittäneet Finnairin epäiltyä kilpailunvastaista menettelyä, jossa yhtiö olisi puuttunut verkossa toimivien matkatoimistojen lentolippujen hinnoitteluun. Finnair sitoutui vuonna 2023 noudattamaan Ruotsin kilpailuviranomaisen (Konkurrensverket) määräämiä sitoumuksia, joilla kielletään Finnairia rajoittamasta sitä, miten verkkomatkatoimistot mainostavat yhtiön lentolippujen hintoja Ruotsista lähtevillä ja Ruotsiin saapuvilla lennoilla.

KKV aloitti syksyllä 2023 tutkinnan, jossa virasto selvittää Finnairin menettelyä Suomesta lähtevien ja Suomeen saapuvien lentojen lipunmyynnissä vuodenvaihteessa 2020. Tutkinta käynnistyi selvityspyynnöin.

Yrityksillä on kilpailulain nojalla velvollisuus antaa virastolle sen pyynnöstä tarpeelliset tiedot ja asiakirjat kilpailunrajoituksen selvittämiseksi. Finnair antoi syksyllä 2023 neljässä vastauksessaan KKV:n selvityspyyntöihin virheellisiä, puutteellisia ja harhaanjohtavia tietoja.

KKV: Finnair on vaikeuttanut selvitystyötä

KKV teki keväällä 2024 Finnairin toimitiloihin kilpailulain mukaisen yllätystarkastuksen. Tarkastuksen tavoitteena oli saada totuudenmukainen kuva epäillystä kilpailulain vastaisesta menettelystä, jonka perusteella yhtiö on tutkinnan kohteena.

KKV:n näyttö Finnairin menettelyrikkomuksesta perustuu pääosin tarkastuksella kerättyyn materiaaliin. Kyse on viraston arvion mukaan laajasta ja vakavasta menettelyrikkomuksesta.

”Finnairin toiminta on vaikeuttanut ja hidastanut asian selvittämistä. Selvityspyynnöt ovat KKV:n pääasiallinen ja yleisimmin käytetty keino selvittää epäiltyjä kilpailunrajoituksia. Tehokkaan selvitystoiminnan ja resurssien käytön kannalta on tärkeää, että yritykset toimivat huolellisesti ja antavat virastolle mahdollisimman totuudenmukaiset ja kattavat tiedot”, sanoo ylijohtaja Timo Mattila.

KKV on voinut esittää seuraamusmaksua kilpailuasioihin liittyvistä menettelyrikkomuksista vuodesta 2021 lähtien. Seuraamusmaksu voi olla enintään yhden prosentin yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta.

KKV:n Finnairille esittämä seuraamusmaksu vastaa 0,25 prosenttia yhtiön vuoden 2024 liikevaihdosta. Seuraamusmaksun määräämisestä päättää markkinaoikeus.

Finnair puuttui matkatoimistojen lisäpalveluiden hinnotiteluun

Finnair kertoo tiedotteessaan, että se ohjeisti vuonna 2020 kansainvälisesti toimivia verkkomatkatoimistoja esittämään Finnairin tuotteiden hinnan ja sisällön kuluttajille harhaanjohtamattomasti ja läpinäkyvästi.

Lentoyhtiö oli saanut tiedon, että verkkomatkatoimistot saattoivat veloittaa asiakkailta lisämaksuja palveluista, jotka jo kuuluivat lipputyypin hintaan. Lisäksi matkatoimiston antamia alennuksia ei esitetty erillään Finnairin lippujen hinnoista.

Finnairin mukaan sen tuotteiden ja niiden hintojen oikea esittäminen on tärkeää sekä väärinkäytösten torjumisen että Finnairin tuotehallinnan kannalta.

Ruotsin kilpailuviranomainen piti kuitenkin Finnairin ohjeistusta mahdollisesti kilpailua rajoittavana. Finnair sitoutui vuoden 2023 kesällä lopettamaan tämän ohjeistuksen, ja tutkinta Ruotsissa päätettiin.

Ruotsin kilpailuviranomaiselle annettu Finnairin sitoumus koski toimivaltasyistä vain Ruotsista lähtevää ja Ruotsiin suuntautuvaa matkustusta. Koska verkossa tapahtuva matkatoimistojen myynti on luonteeltaan rajat ylittävää, Finnairin sitoumus kuitenkin koski tosiasiassa myös muista maista lähtevää tai sinne suuntautuvaa matkustusta, ja Finnair lopetti matkatoimistoihin kohdistuneet toimet kaikissa Euroopan maissa kesällä 2023.

KKV jatkoi omaa tutkimustaan Suomessa syksyllä 2023 ja pyysi Finnairilta tietoja ja asiakirjoja olettaen, että Finnairilla olisi ollut maakohtaisia, edelleen jatkuvia, toimia Suomessa.

KKV löysi keväällä 2024 tekemässään tarkastuksessa asiakirjoja, joiden se katsoo olevan ristiriidassa Finnairin toimittamien tietojen ja asiakirjojen kanssa. Tässä yhteydessä tapahtuneen väärinkäsityksen vuoksi KKV katsoo, että Finnairin sille antamat tiedot ovat olleet virheellisiä.

Finnair kiistää KKV:n väitteet

Finnair kiistää KKV:n näkemykset kaikilta osin. Finnair on näkemyksensä mukaan toiminut tutkimusten aikana läpinäkyvästi eikä ole antanut puutteellisia tai harhaanjohtavia tietoja KKV:lle.

KKV:n tutkimus on ollut Finnairin mielestä tarpeeton, koska Finnair lopetti matkatoimistoihin kohdistuneet ohjaustoimet kaikissa maissa Ruotsin kilpailuviranomaiselle annetun sitoumuksen myötä. Tapahtunut väärinkäsitys olisi voitu välttää, mikäli KKV olisi selvittänyt asiaa huolellisesti, lentoyhtiö väittää.

Finnair vastaa KKV:n seuraamusmaksuesitykseen aikanaan markkinaoikeudessa. Tutkinta epäillystä kilpailurikkomuksesta on kesken, eikä KKV kommentoi keskeneräistä tutkintaa.