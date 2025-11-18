USA:ssa osakevarallisuus on keskittynyt – talous yhä hyvässä vedossa

Yhdysvaltalainen sijoitusstrategi ja ekonomisti Lance Roberts kirjoitti 14. marraskuuta mielenkiintoisen artikkelin USA:n talouden mahdollisuudesta kiihdyttää entistä voimakkaampaan kasvuun. USA:n taloudesta ei ole saatu vertailukelpoista dataa useisiin viikkoihin, ja sijoittajat ovat hermoilleet markkinoilla.

Rohkeimmat, esimerkiksi Michael Burry, ovat lyöneet vetoa Nvidian osakekurssin laskusta. Nvidian tulos julkaistaan tällä viikolla, jolloin saadaan lisää informaatiota asiasta.

Yhdysvaltojen taloudesta on tullut tietoja muun muassa opiskelijoiden lainojen heikosta hapesta. Kuluttajien luottamus on myös rakoillut, sillä Michiganin yliopiston luottamuskyselyn tulos on toiseksi heikoin koko barometrin historiassa. Kyselyä on tehty 1978 vuodelta saakka. Tuorein lukema laski marraskuussa 6,3 prosenttia lukemaan 50,3 pistettä.

Vielä hieman heikompi lukema kirjattiin vuonna 2022, joka oli samoilla tasoilla. Nyt sitten katsotaan, kuka pelkää sijoittajien luottamuksen heikentymistä.

USA:n kotitalouksien osakevarallisuuden arvo noussut voimakkaasti

Yhdysvaltojen kotitalouksien osakeomistuksen kehityksestä on harvoin näkynyt tietoja Suomen talouslehdistössä. Vuonna 1990 USA:n kotitalousien osakevarallisuus inflaatio-oikaistuna oli noin 5 000 miljardia dollaria. Vuoden 2000 alkupuolella varallisuus oli jo noin nelinkertaistunut 20 000 miljardiin dollariin.

Vuosina 2000-2003 osakevarallisuus puolittui runsaan 10 000 miljardin tasolle. Lasku johtui dot.com-kuplan puhkeamisesta ja terrorismin vastaisen sodan riehumisesta.

USA:n uusi osakevarallisuuden huippu saavutettiin vuoden 2007 keväällä, jolloin osakevarallisuuden arvo nousi noin 22 000 miljardiin. Kansainvälinen finanssikriisin pohjalla vuoden 2009 keväällä, osakevarallisuus puolittui runsaaseen 10 000 miljardiin dollariin.

Jo vuoden 2014 aikana osakevarallisuus nousi uuteen kaikkien aikojen ennätykseen noin 25 000 miljardin tasolle.

USA:n osakevarallisuuden kokonaisarvo nousi voimakkaasti aina koronavuoden 2020 helmikuuhun saakka, jolloin osakevarallisuuden arvo oli jo noin 36 000 miljardia ja ylitti jo reilusti vuoden 2019 USA:n bruttokansantuotteen 21 540 miljardia dollaria.

Juuri ennen koronan puhkeamista vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, USA:n osakevarallisuuden arvo nousi 50 000 miljardiin dollariin. Koronan puhkeaminen helmikuussa pudotti osakevarallisuuden arvon kolmanneksella noin 33 000 miljardiin dollariin.

Tekoälyn kilpavarustelu kirittänyt USA:n kasvua

Korona sai USA:n keskuspankin laskemaan ohjauskorot nollatasolle, minkä lisäksi likviditeettiä lisättiin markkinoilla. USA:n valtion 10-vuoden lainan korko laski selvästi alle prosenttiin. S&P 500-indeksi saavutti kaikkien aikojen ennätyksen koronavuoden jälkeen jo elokuussa 2020.

Kuluvan vuoden aikana inflaatio-oikaistu kotitalouksien varallisuuden arvo Yhdysvalloissa ylitti uudelleen 50 000 miljardin rajan jo vuonna 2024.

Pääomamarkkinoiden viime vuosien nousua on tukenut korkojen lasku ja yrityslainojen preemioiden supistuminen. Rahoitusmarkkinoiden tilanteen helpottuminen on ollut omiaan nostamaan varallisuusarvoja.

Pörssiyhtiöiden voimakas tulosten parantuminen on tuonut uutta sijoitusrahaa markkinoille. Yritysten listautuminen on elpynyt useiden vuosien hiljaisesta jaksosta.

Kuitenkin ehkä suurin osakevarallisuuden arvoja nostanut tekijä on ollut suurten teknologia- ja alustayhtiöiden raju kurssinousu. Kilpavarustelu tekoälyn kehittämiseksi on saanut suurimmat yhtiöt investoimaan satoja miljardeja dollareita jo lyhyellä aikavälillä. Nämä investoinnit näkyvät jo maan bruttokansantuotteen kasvuluvuissa.

USA:n kotitalouksien osakevarallisuuden erot ovat kasvaneet voimakkaasti

USA:n kotitalouksien osakevarallisuuden arvo vuonna 2024 oli hieman yli 50 000 miljardia. Varakkain prosentti kotitalouksista omisti koko osakevarallisuudesta melkein puolet (49,9 prosenttia), seuraavaksi varakkain kymmenys kotitalouksista omisti osakevarallisuudesta yli kolmanneksen (37,3 prosenttia).

USA:n koko osakevarallisuudesta vuonna 2024 noin 10 prosenttia kotitalouksien lukumäärästä omisti siis noin 87 prosenttia koko osakevarallisuudesta.

Keskituloiset eli noin 40 prosenttia kaikista kotitalouksista omisti koko osakevarallisuudesta 11,7 prosenttia. Alin puolisko kaikista kotitalouksista omisti kaikesta osakevarallisuudesta vain 1,06 prosenttia. USA:ssa 40 prosenttia kaikista tulonsaajista kuluttavat noin 60 prosenttia kaikesta kulutuksesta.

Yhdysvaltojen osakevarallisuus on viisinkertaistunut vuoden 2009 finanssikriisin pohjasta. Varallisuuden viisinkertaistuminen noin 15 viimeisen vuoden aikana on luonut tilaa kulutukselle. Kyse on siis varallisuuden kasvun aiheuttamasta tyypillisestä kasvuilmiöstä, mikä on tukenut myös kulutuksen kasvua.

Aika näyttää, miten voimakas ja pysyvä ilmiö on osakevarallisuuden kasvu. Sieltä löytynee myös vastaus, miten pitkään USA:n pörssit kirjaavat uusia kaikkien aikojen ennätyksiä.