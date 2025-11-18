Nokia nappasi merkittävän 5G-sopimuksen ison teleoperaattorin kanssa

Nokia on solminut kunnianhimoisen kolmen vuoden sopimuksen Telecom Italian (TIM) kanssa laajentaakseen ja modernisoidakseen yhtiön 5G-verkon kattavuutta ja kapasiteettia Italiassa. Sopimus syntyi kilpailutetun tarjouskilpailun jälkeen, Nokia kertoo.

Telecom Italia, nykyiseltä nimeltään TIM S.p.A., on Italian johtava tietoliikenneyritys ja maan suurin teleoperaattori sekä liikevaihdolla että asiakasmäärillä. Yritys tarjoaa kiinteän ja mobiiliverkkopuhelut, internet-palvelut sekä tietoliikennepalveluita Italiassa ja laajasti myös Brasiliassa.

TIM on suuri kansainvälinen tietoliikennekonserni, jonka liikevaihto oli vuoden 2024 lopussa noin 7,1 miljardia euroa. Yhtiöllä on useita liiketoiminta-alueita, joihin kuuluvat TIM Consumer, TIM Enterprise, TIM Brasil sekä Sparkle. Henkilöstöä konsernissa on yli 50 000, ja asiakasmäärät yltävät kymmeniin miljooniin etenkin Italiassa ja Brasiliassa.

Nokian ja italialaisoperaattorin strateginen kumppanuus kattaa uusia alueita TIMin nykyisen verkon lisäksi ja tukee yhtiön tavoitteita kuroa umpeen digitaalista kuilua sekä vauhdittaa yritysten digitalisaatiota tarjoamalla nopeita laajakaistayhteyksiä myös pienemmille paikkakunnille ja maaseudulle.

Nokian energiatehokas ja tekoälyvalmiilla ratkaisuilla varustettu tuoteportfolio tukee samalla TIMin kestävän kehityksen tavoitteita.

Nokia toimittaa TIMille AirScale Radio Access Network -ratkaisunsa, joka on suunniteltu energiatehokkuutta ja tekoälyä silmällä pitäen. Toimituksiin sisältyvät uudet Habrok 32 Massive MIMO -radiot sekä Pandion-sarjan FDD-monitaajuusratkaisut, jotka takaavat kattavan peiton eri käyttötilanteissa.

Lisäksi TIM saa käyttöönsä Nokian uusimmat Lodos-perusverkkokortit, jotka parantavat 4G/5G-kapasiteettia ja vähentävät energiankulutusta. Ratkaisut perustuvat ReefShark System-on-Chip -teknologiaan, mikä maksimoi suorituskyvyn ja luotettavuuden.

Nokia laajentaa myös tekoälyohjatun MantaRay SON -verkonhallintaratkaisunsa käyttöä. Tämä itseorganisoituva verkko optimoi ja automatisoi toimintaa, tukien TIMin tavoitetta hyödyntää tekoälyä ja analytiikkaa verkon tehokkuuden ja laadun parantamiseksi.

Sopimus kattaa myös asennus-, ylläpito- ja tukipalvelut, joissa hyödynnetään tekoälyä suorituskyvyn ja turvallisuuden lisäämiseksi.

”Kumppanuus vahvistaa TIMin asemaa seuraavan sukupolven 5G-verkkojen rakentajana ja mahdollistaa nopeamman, älykkäämmän ja kestävämmän yhteydenpidon Italiassa. Yhdistämällä innovaation ja tehokkuuden luomme digitaalisen infrastruktuurin, joka kaventaa kuilua, vauhdittaa teollista muutosta ja tukee maan kestävää kasvua”, toteaa TIMin toimitusjohtaja Pietro Labriola.

Nokian toimitusjohtaja Justin Hotard kertoo, että laajennettu kumppanuus Telecom Italian kanssa osoittaa, miten luotettava 5G-verkko voi avata Italian seuraavan digitaalisen kehitysvaiheen.

”AirScale-ratkaisumme avulla autamme TIMiä laajentamaan peittoa ja luomaan perustan uusille tekoälypohjaisille palveluille. Yhdessä vahvistamme Italian kilpailukykyä”, Hotard toteaa.

Nokian AirScale Radio Access Network auttaa teleoperaattoreita hyödyntämään tekoälyratkaisuja ennen kaikkea tarjoamalla joustavan, skaalautuvan ja ohjelmistopohjaisen arkkitehtuurin, johon voidaan integroida tekoälypohjaisia analytiikka- ja automaatioratkaisuja suoraan verkon ytimeen.

AirScale mahdollistaa tiedon reaaliaikaisen keräämisen ja käsittelyn eri verkon osista, mikä nopeuttaa automaattista optimointia, vikatilanteiden ennakoimista ja verkon resurssien tehokasta ohjausta tekoälyn avulla.​​

Koska AirScale perustuu modulaarisiin ja pilvipohjaisiin ratkaisuihin, teleoperaattorit voivat käyttää verkkojen hallintaan kehittyneitä koneoppimismalleja, jotka analysoivat liikennemääriä, preikoja ja käyttäjäkokemusta, sekä vastata dynaamisiin muutoksiin käytännössä reaaliajassa. Tämä synnyttää uudenlaista tehokkuutta, pienentää energiankulutusta ja tuo mahdollisuuksia palveluiden personointiin, kun tekoäly käsittelee suuria tietomääriä ja ohjaa niitä verkon toiminnassa ilman tarvetta manuaaliseen operointiin.