Miten sijoittajan tulisi varautua seuraavaan kurssiromahdukseen? Näin vastaa sijoituslegenda Peter Lynch

Viimeisen kolmen vuoden aikana tekoälyyn liittyvä investointibuumi on ollut poikkeuksellisen voimakas. Suurimmat teknologiayritykset ovat sitoutuneet käyttämään tekoälyinfrastruktuuriin, datakeskuksiin ja siruihin enemmän pääomaa kuin esimerkiksi Yhdysvaltain koko valtatieverkon rakentamiseen käytettiin inflaatiokorjattuna useiden vuosikymmenten aikana.

Tekoälyyn liittyvä narratiivi houkuttelee yrityksiä ja sijoittajia voimakkaiden kasvulupausten perässä, mutta vaarana on, että innostus johtaa riskin aliarviointiin sekä investointien ja infrastruktuurin ylimitoittamiseen suhteessa todelliseen tarpeeseen.

Yksi keskeinen huolenaihe on, että tekoäly- ja teknologiaosakkeiden korkea arvostustaso perustuu pitkälti odotuksiin tulevista tuloista ja tuottavuusparannuksista, joita tekoäly mahdollisesti tuo. Mikäli nämä odotukset eivät konkretisoidu esimerkiksi riittävän monipuolisina ja tuottavina käyttötapauksina, markkinoiden arvostukset voivat joutua merkittävään uudelleenharkintaan.

Jos tekoälyhuuma on luonut markkinoille ylilyönnin, joka aikanaan purkautuu kurssiromahduksena, miten sijoittajan tulisi siihen varautua?

Vastauksen tähän antaa Peter Lynch, yksi Yhdysvaltain tunnetuimmista ja menestyneimmistä salkunhoitajista.

Lynch tuli laajasti tunnetuksi Fidelity Magellan -rahaston vetäjänä. Lynch kasvatti rahaston arvon 18 miljoonasta dollarista 14 miljardiin ja saavutti poikkeuksellisen 29 prosentin vuotuisen tuottohistorian, samalla kun useimmat sijoittajat kärsivät heikoista tuloksista pörssin laskukausina.

Häntä arvostetaan erityisesti käytännönläheisestä sijoitusfilosofiastaan, joka korostaa oman tutkimuksen ja ymmärryksen merkitystä, sekä kyvystä tunnistaa tavallisten yritysten potentiaali pitkän aikavälin sijoituksina.

Investor Center -kanavan haastattelussa Lynch nostaa esiin olennaisen eron menestyvien ja epäonnistuvien sijoittajien välillä markkinamyllerryksen keskellä: tärkeintä ei ole suojautua markkinaromahduksilta erilaisin teknisin keinoin, vaan omistaa yrityksiä, joiden toimintaa ja liiketoimintamallia ymmärtää syvällisesti.

Lynch painottaa ajatusta ”ymmärrä mitä omistat” eli sijoittaja menestyy vain, jos hän pystyy muutamassa sekunnissa selittämään, miten yritys tekee rahaa ja miksi se on hyvä liiketoiminta. Jos ymmärrys puuttuu, sijoittaja on taipuvainen reagoimaan paniikilla, kun kurssit laskevat, ja tappiot realisoituvat.

Sijoituspäätösten tueksi tarvitaan syvällistä käsitystä yrityksen tarinasta, markkinasta ja kilpailukykyetuista, sillä vain silloin laskevat kurssit tuntuvat tilapäiseltä häiriöltä eivätkä lopulliselta romahdukselta.

Lynch myös tyrmää yleiset tavat suojautua markkinariskeiltä, kuten hajauttaminen tai ajoittaminen, korostaen että historiallisesti enemmän rahaa on menetetty yrittämällä ennustaa laskukausia ja ajoittaa markkinoita kuin itse laskujen aikana.

Yrittämällä vältellä laskuja sijoittajat jäävät usein paitsi markkinoiden parhaista nousupäivistä, jotka tyypillisesti seuraavat kriisiaikoja.

Tärkeämpää kuin kurssien seuraaminen tai varoitusmerkkien tulkitseminen on pitää kiinni laadukkaista yhtiöistä ja varmistaa, että osakesijoituksiin ei ole sidottuna lyhyen aikavälin kassavaroja.

Lisäksi Lynch kehottaa rakentamaan salkun vain yrityksistä, joiden tarinan sijoittaja tuntee, ja pitämään suunnitelman pitkäjänteisenä. Markkinaromahdukset ovat osa sijoituselämän arkea, eikä niiden liiallinen pelkääminen auta menestymään.

Tärkeintä on sijoittaa rahaa, jonka sijoittaja voi sitouttaa pitkään — välttäen paniikkimyynnit ja säilyttämällä maltti markkinoiden myllerryksissä.

Näin markkinasyklien yli rakentuu vaurautta ja rauhallisuutta, samalla kun markkinoiden korjausliikkeet tarjoavat paikkoja ostaa hyviä yhtiöitä edulliseen hintaan.