Jättipankki varoittaa tekoälyosakkeiden kuplariskistä

Tekoälyyn liittyvien osakkeiden raju nousu saattaa kohdata kuplariskin, jos teknologiajättien investointitahti hiipuu.

Jättipankki Goldman Sachsin mukaan tekoälyosakkeet voivat kohdata kuplariskejä tekoälybuumin osoittaessa hiipumisen merkkejä. Investointipankin mukaan väistämätön suurten teknoyritysten pääomamenojen hidastuminen voi leikata S&P 500 -indeksin arvostuskertoimia jopa 20 prosentilla.

Tekoälybuumi käy nyt niin kovilla kierroksilla, että suurin osa jenkkiyrityksistä yrittää pysyä megatrendin mukana.

Ennätykselliset 58 prosenttia S&P 500 -yhtiöistä mainitsi tekoälyn toisen vuosineljänneksen tulospuheluissa, Goldman Sachsin analyytikko Ryan Hammond laskee.

Harvat yritykset ovat kuitenkaan konkretisoineet, mikä on tekoälyinvestointien todellinen vaikutus tuloksiin.

Tämä innostuksen ja mitattavien tuottojen välinen kuilu on herättänyt huolen siitä, että nykyiset arvostukset saattavat karata todellisuudesta.

Hyperskaalaajien investoinnit vauhdittavat nousua

Tekoälybuumia ovat kiihdyttäneet ennen kaikkea valtavat infrastruktuuri-investoinnit niin kutsutuissa ”hyperskaalaajissa”, kuten Amazonilla, Microsoftilla, Alphabetilla, Metalta ja Oraclelta.

Hyperskaalaajat ovat teknologia- ja pilvipalveluyrityksiä, jotka pystyvät rakentamaan ja pyörittämään valtavia globaaleja datakeskuksia ja pilvi-infrastruktuuria erittäin suurissa mittakaavoissa. Niiden kapasiteetti, automaatio ja skaalautuvuus mahdollistavat datan, tekoälysovellusten ja verkkoresurssien hajautetun palvelun jopa miljoonille käyttäjille samanaikaisesti, ja ne investoivat massiivisesti uuteen teknologiaan, laskentatehoon sekä tekoälyn kehittämiseen.

Hyperskaalaajien ekosysteemi tarjoaa yrityksille käytännössä rajattomat pilvipalvelut, infrastruktuurin joustavan laajentamisen ja globaalin käytettävyyden – aivan eri mittakaavassa kuin perinteiset hosting- ja IT-palvelut.

Hyperskaalaajien odotetaan käyttävän ennätykselliset 370 miljardia dollaria tekoälyyn liittyviin pääomainvestointeihin vuonna 2025, kun summa oli alle 240 miljardia vuonna 2024.

Tämä kulutusbuumi on nostanut tekoälyyn liittyviä osakkeita 32 prosenttia vuonna 2024 ja vielä 17 prosenttia lisää vuoden 2025 alkuun mennessä.

Investoinnit ovat hyödyttäneet erityisesti puolijohdeyhtiöitä, datakeskusoperaattoreita ja tekoälyinfrastruktuuria tarjoavia toimijoita.

Goldman Sachsin strategi Hammond kuitenkin varoittaa, että ”analyytikot odottavat tällä hetkellä jyrkkää hidastumista vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä ja vuonna 2026” hyperjättien pääomainvestoinneissa.

Äärimmäisessä skenaariossa, jossa menot palautuisivat vuoden 2022 tasolle, Goldman arvioi tämän poistavan noin 30 prosenttia S&P 500 -yhtiöiden ennustetusta liikevaihdon kasvusta vuodelle 2026.

Arvostukset eivät vielä ole kuplatasolla

Huolista huolimatta Goldman Sachs huomautti, että tekoälyosakkeiden nykyiset arvostukset ovat edelleen selvästi historiallisten kuplien alapuolella.

Viisi suurinta teknojättiä, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet ja Amazon, hinnoitellaan P/E-kertoimella, joka on alle 30x. P/E-kertoimen arvostustaso oli 40x vuoden 2021 huipulla ja peräti 50x it-kuplan aikaan vuonna 2000.

Pankki katsoo maltillisempien kertoimien taustalla olevan se, että hyperskaalaajien infrastruktuuri-investoinneista hyötyvät yritykset tuottavat merkittäviä todellisia tuloksia.

Toisin kuin aiemmissa spekulatiivisissa sykleissä, nykyisiä arvostuksia tukee vahvempi tuloskasvu.

Viimeaikainen markkinakehitys on vahvistanut osin Goldmanin näkemystä. Nvidian osake laski noin kuusi prosenttia yhtiön tuoreimman tulosraportin jälkeen, kun sijoittajat suhtautuivat varauksellisemmin tulevaisuuden näkymiin vahvoista luvuista huolimatta.

Myös ohjelmistoyhtiöt Salesforce ja Figma kokivat jyrkkiä laskuja, kun tulokset eivät ylittäneet korkealle asetettuja odotuksia.

Hammondin mukaan tekoälyinvestointien sykli on siirtymässä toisesta vaiheesta, jossa painopiste on infrastruktuurin rakentamisessa, vaiheeseen kolme, jossa sijoittajat vaativat ”näyttöä tekoälysovellusten konkreettisesta vaikutuksesta lyhyen aikavälin tuloksiin”.

Tämä siirtymä tekee ympäristöstä haastavamman ja tuo mukanaan voittajia ja häviäjiä, toisin kuin nykyisessä vaiheessa, jossa infrastruktuuri-investointien kasvu on nostanut lähes kaikkia tekoälyyn liittyviä osakkeita.