Kempower vahvistaa asemiaan Norjan kasvaville sähköautomarkkinoille

Time Parkin sähköautojen latausasema, jossa on Kempower-laturit. Sijainti McDonald’s Orkangerin yhteydessä Trondheimissa, Norjassa. Kuva: Kempower.

Sähköautojen DC-pikalatausratkaisujen toimittaja Kempower ja pysäköintipalveluja tarjoava Thon Gruppenin tytäryhtiö Time Park ovat allekirjoittaneet sopimuksen latausinfrastruktuurin toimittamisesta muun muassa Norjan vähittäiskaupan ja hotellien latauspisteisiin.

Kempowerin Norjan markkinoiden merkitys on erittäin suuri, sillä yhtiö on noussut maan johtavaksi DC-pikalatausratkaisujen toimittajaksi ja sillä oli vuoden 2025 alussa yli 3 000 asennettua latauspistettä Norjassa. Se tekee Kempowerista maan käytetyimmän DC-latausjärjestelmän valmistajan.

Kempower on jo toimittanut latausinfrastruktuurin kahteen Time Parkin kohteeseen, Amfi Elverumin ostoskeskukseen ja McDonald’s Orkangeriin Trondheimissa Norjassa. Amfin kauppakeskuksessa on Kempowerin 600 kilowatin tehoyksikkö ja neljä tuplasatelliittia, ja McDonalds’illa Kempowerin 600 kilowatin tehoyksikkö ja kuusi tuplasatelliittia. Näitä kahta kokoonpanoa tullaan toistamaan muissa kohteissa.

Bravidan asentamissa latauslaitteissa on Kempowerin pilvipohjainen ChargEye latauksenhallintajärjestelmä, joka optimoi latausta etävalvonnan ja -hallinnan avulla. McDonald’sin Orkangerin toimipiste hyödyntää myös latausta adaptiivisella jännitteellä, minkä ansiosta laturit voivat toimia jopa 1 000V:n sähköauton akkujen kanssa ja palvella uusia, edistyneempiä 800V:n sähköautoja, joiden suosio on kasvamassa 400V-malleihin verrattuna.

Näiden mallien edelläkävijöitä ovat Porsche, Hyundai ja Lucid. Ford, Mercedes-Benz ja Volvo ovat ilmoittaneet suunnitelmistaan integroida 800V-järjestelmät tuleviin malleihinsa.

Tavoitteena tuhansia uusia latauspisteitä Norjaan

Kumppanuus Kempowerin kanssa tukee Time Parkin emoyhtiön Thon Gruppenin kestävän kehityksen strategiaa, johon sisältyy tavoite kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

”Olemme Kempowerissa iloisia sopimuksesta Time Parkin kanssa, joka on johtava toimija asuinalueiden, kauppakeskusten ja hotellien pysäköintipaikkojen osalta. On rohkaisevaa nähdä Time Parkin sitoutuvan kestävään kehitykseen ja johtavan päästöjen vähentämistä Norjassa. Tämä on merkittävä askel maan tavoitteessa vähentää liikenteen päästöjä 50 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä”, sanoo Kempowerin Pohjois-Euroopan myyntijohtaja Erik Kanerva.

Time Parkin toimitusjohtaja Henrik Begby Andersen kertoo, että varustamalla esimerkiksi kauppakeskusten ja hotellien parkkialueet julkisilla sähköautojen latauspisteillä Time Park vastaa sähköautonkuljettajien tarpeisiin siellä, missä he liikkuvat.

”Suunnitelmamme on toimittaa tuhansia uusia julkisia latauspisteitä Time Parkin kohteisiin, jotta sähköautojen lataaminen olisi mahdollisimman vaivatonta ja helposti saatavilla”, Andersen lupailee.

Norja on sähköisen liikenteen edelläkävijä

Norjan autoilun sähköistyminen on saavuttanut globaalisti ainutlaatuisen tason: uusista henkilöautoista peräti 97 prosenttia oli elokuussa täysin sähköisiä, ja tammi-elokuussa koko vuoden rekisteröinneistä sähköautojen osuus on 94,5 prosenttia.

Vuonna 2025 Norjassa rekisteröitiin elokuun loppuun mennessä liki 99 000 uutta autoa, joista valtaosa oli sähköisiä – kasvua vuoden takaisiin lukuihin on yli 25 prosenttia, mikä kuvaa siirtymän vauhtia. Sähköautojen osuus koko autokannasta on noussut jo yli neljäsosaan (28,9%), kun dieselin osuus on laskenut 36 prosenttiin ja bensiinikäyttöisten 23 prosenttiin.

Hybriditekniikka on menettänyt Norjassa nopeasti jalansijaa, sillä esimerkiksi plug-in-hybridien myynti on romahtanut veromuutosten myötä käytännössä lähes nollaan, ja niiden markkinaosuus on pudonnut vuoden sisällä lähes 20 prosentista alle kahteen prosenttiin.

Norjan tavoitteena on ollut päästä täysin päästöttömiin uusiin autoihin vuonna 2025. Maan automarkkina on jo nyt lähellä tätä rajapyykkiä.

Maan nopea edistyminen sähköisessä liikkumisessa perustuu kunnianhimoisten poliittisten päätösten ja ainutlaatuisten taloudellisten olosuhteiden yhdistelmään, joita on ylläpidetty vuosikymmenten ajan.

Norja on ottanut johdonmukaisesti käyttöön kannustimia, joiden ansiosta sähköautot ovat olleet polttomoottoriautoja edullisempia, kuten arvonlisäveron ja tuontitullien poistaminen, tienkäyttömaksujen alennukset sekä sähköautoilijoille tarjotut etuoikeudet bussikaistoihin ja maksuttomiin pysäköintipaikkoihin.

Maan hallitus asetti myös aikaisin ja selkeästi tavoitteen, että kaikki uudet autot ovat sähköisiä vuoteen 2025 mennessä—vuosia ennen muita kansainvälisiä virstanpylväitä, ja tätä tavoitetta on ollut helppo edistää, koska Norjassa ei ole omaa autoteollisuutta, joka vastustaisi muutosta.

Norjan laajat öljyvarannot ovat mahdollistaneet suuren panostuksen julkiseen infrastruktuuriin ja maan kehittynyt latausverkosto palvelee sekä kaupunkien että maaseudun sähköautoilijoita, samalla kun lähes kaikki kotimainen sähkö tuotetaan uusiutuvasti, pääosin vesivoiman kautta.

Norjalaisten vahva ympäristötietoisuus, jota on vahvistettu pitkäjänteisellä kansallisella sitoutumisella hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, on lisännyt kansalaisten hyväksyntää ja innostusta sähköiseen liikkumiseen.

Kempower on nosteessa

Kempowerin osake on noussut tänä vuonna lähes 64 prosenttia. Vuosi 2025 on sujunut lupaavasti: saadut tilaukset ovat ylittäneet analyytikkojen ennusteet kahdella peräkkäisellä kvartaalilla, mikä on nostanut osakekurssia 66 prosenttia vuoden alusta.

Yhtiön markkinat kasvavat nopeasti, ja mahdollistavat kannattavan liiketoiminnan pitkällä aikavälillä. Analyytikoiden konsensusennusteen mukaan liikevaihto kasvaa lähes 18 prosenttia vuonna 2025 ja yli 40 prosenttia vuonna 2026.

Yhtiö tavoittelee 10-15 prosentin operatiivista EBIT-marginaalia vuosina 2026-2028, mutta analyytikoiden konsensus ei odota sen vielä yltävän tavoitteisiin heti ensimmäisinä vuosina.

Sähköajoneuvojen latausmarkkinoiden kasvu houkuttelee kilpailua, ja Kempower joutuu kohtaamaan alan jättiläisiä kuten ABB:n ja Siemensin. Yhtiön etuna on pääomakevyt ja skaalautuva liiketoimintamalli: se keskittyy suunnitteluun ja kokoonpanoon hyödyntäen laajaa alihankkijaverkostoa – aivan kuten monet konepajayhtiöt Helsingin pörssissä.

Toiminnan mahdollisesti kääntyessä voitolliseksi, toimintamalli mahdollistaa hyvän pääoman tuoton. Yhtiön investointitarpeet ovat varsin vähäisiä, koska sen kaikki kolme tuotantolaitosta ovat lähes uusia.