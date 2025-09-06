Yhdysvaltain työmarkkinat viilenevät –markkinat hinnoittelevat useampia koronlaskuja

Yhdysvaltain työvoimatilastotoimisto kertoi perjantaina, että maassa syntyi viime kuussa 22 000 työpaikkaa, selvästi vähemmän kuin ekonomistien odottamat 75 000. Raportissa tarkistettiin lisäksi aiempia lukuja alaspäin: kesäkuussa taloudesta katosi nettomääräisesti 13 000 työpaikkaa.

Heikko työllisyysraportti painoi Yhdysvaltain lyhyiden valtionlainojen tuotot alimmilleen sitten vuoden 2022. Esimerkiksi 52 viikon valtionlainan tuotto laski 3,67 prosenttiin, kun se oli vielä kuukausi sitten 3,90 prosenttia. Liikettä nähtiin myös keskipitkien ja pitkien valtionlainojen tuotoissa: 10-vuotisen valtionlainan tuotto painui 4,08 prosenttiin ja 30-vuotisen lainan 4,76 prosenttiin.

Dollari heikkeni suhteessa muihin keskeisiin valuuttoihin: yhdellä eurolla voi ostaa 1,17 dollaria. Osakemarkkinoilla oli kaksijakoinen päivä perjantaina. Työmarkkinaraportin julkaisun jälkeen osakekurssit nousivat, mutta hieman myöhemmin ne kääntyivät laskuun.

”Osakemarkkina on selvästi huolissaan: näin heikko luku viittaa siihen, että talous voi mennä paljon odotettua huonommin,” kommentoi Megan Horneman, sijoitusjohtaja Verdence Capital Advisorsista.

Elokuun työllisyysluvut osoittivat, että Yhdysvaltoihin on tänä vuonna syntynyt alle 600 000 työpaikkaa. Luku on pienin kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana sitten vuoden 2009, pandemia-vuotta 2020 lukuun ottamatta. Elokuussa työllisyys supistui erityisen voimakkaasti teollisuudessa ja rakennusalalla.

Heikko rekrytointi on ollut selvintä toukokuusta lähtien, eli sen jälkeen kun presidentti Donald Trump ilmoitti laajoista tullimaksuista. Monet yritykset ovat kertoneet jäädyttävänsä investointisuunnitelmansa, kunnes talouden suunta on selvempi.

Kauppapolitiikka ei ole ainoa tekijä, joka voi heiluttaa työvoiman kysyntää. Muita ovat esimerkiksi tiukempi maahanmuuttopolitiikka, joka vähentää työvoiman tarjontaa, sekä liittovaltion työntekijöiden ja hallituksen kumppanuuksiin nojaavien urakoitsijoiden ja järjestöjen leikkaukset. Kongressi hyväksyi heinäkuussa paketin, joka sisältää veronalennusten jatkamisen ja uusia veroetuja, mutta niiden vaikutus näkyy taloudessa viiveellä.

Koronlaskuodotukset kasvoivat heikon työpaikkaraportin myötä

Työllisyyden kasvun merkittävä hidastuminen kesällä on muuttanut odotuksia loppuvuoden koronlaskuista. Aiemmin oletettiin, että korkoja laskettaisiin joka toisessa kokouksessa, mutta nyt keskuspankkiirit todennäköisesti pohtivat, jatketaanko 25 korkopisteen laskuja jokaisessa loppuvuoden kokouksessa. Fed kokoontuu syyskuun jälkeen vielä lokakuussa ja joulukuussa.

”Vaikuttaa täysin mahdolliselta, että he laskevat korkoa seuraavissa kolmessa kokouksessa,” sanoi entinen Fedin neuvonantaja William English.

Yhdysvalloissa julkaistaan vielä kaksi merkittävää taloustilastoa ennen 16.-17. syyskuuta pidettävää kokousta. Ensi tiistaina työministeriö julkaisee alustavat tarkistukset työllisyyslukuihin maaliskuuhun 2025 asti ja torstaina elokuun kuluttajahintainflaation. Fedin puheenjohtaja Jerome Powell huomautti viime kuussa, että tarkistukset voivat “merkittävästi” alentaa raportoituja työllisyyslukuja.

Torstain inflaatiotilasto todennäköisesti ratkaisee sen, että alentaako Fed ohjauskoron tavoitetasoa 25 vai 50 korkopistettä. Bank of America uskoo, että Yhdysvaltain inflaatio pysyy elokuussa ”sitkeänä”, sillä sekä kokonais- että pohjainflaatiota kuvaavat kuluttajahintaindeksit (CPI) osoittavat edelleen ylöspäin suuntautuvaa painetta.

”Ennustamme, että kokonais- ja pohjainflaatio nousivat 0,3 prosenttia kuukaudessa johtuen energian hinnannoususta, tullien ylläpitämästä tavarainflaatiosta sekä vahvasta asumisen ulkopuolisesta palvelukysynnästä”, BofA:n analyytikot sanoivat tuoreimmassa CPI Inflation Watch -katsauksessaan.

Näiden ennusteiden perusteella pankki odottaa kokonaisinflaation (headline CPI) nousevan vuositasolla 2,7 prosentista 2,9 prosenttiin, mikä olisi korkein lukema viime vuoden heinäkuun jälkeen, samalla kun pohjainflaatio (core CPI) pysynee 3,1 prosentissa.

Pankki korosti, että tullien odotetaan edelleen siirtyvän kuluttajahintoihin.

”Pohjainflaation sisältyvien tavaroiden hinnat nousivat todennäköisesti 0,2 prosenttia kuukaudessa, sillä odotamme tullien siirtyvän vähitellen kuluttajille. Tullit todennäköisesti vauhdittavat jatkuvia hintojen nousuja kotitaloustarvikkeissa, vaatetuksessa ja vapaa-ajan hyödykkeissä”, BofA kertoi.

Siispä Fed alentaa todennäköisesti ohjauskoron tavoitetasoa 25 korkopisteellä, jos ensi torstain inflaatiotilasto osoittaa, että hintapaineet ovat edelleen jatkuneet sitkeinä. 50 korkopisteen leikkaus olisi todennäköisempää vain, jos inflaatio jostakin syystä yllättäisi alaspäin.

Fedin huomio siirtynyt inflaatiosta työmarkkinoihin

Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell antoi viime kuun puheessaan ymmärtää, että Fed on nykytilanteessa enemmän huolissaan työllisyysnäkymistä kuin inflaatiosta. Hän myös systemaattisesti käsitteli perustelut, joita on esitetty koronlaskuja vastaan.

Powellin mukaan työmarkkinoiden näennäinen vakaus kätkee alleen epätavallista heikkoutta, sillä sekä työvoiman tarjonta että kysyntä ovat laskussa samaan aikaan. Keskeinen kysymys on, johtuuko kysynnän lasku pääasiassa siitä, että työvoiman tarjonta vähenee – esimerkiksi tiukemman maahanmuuttopolitiikan takia – vai aidosta talouden heikkoudesta, johon päättäjien pitäisi reagoida. Powell varoitti äskettäin, että jos keskitytään liikaa epävarmoihin tarjontatekijöihin, voidaan ohittaa merkkejä kysynnän heikkenemisestä, mikä voisi johtaa nopeampaan taantumiseen.

Powell arvioi, että viilenevät työmarkkinat voivat toimia luonnollisena jarruna ulkomailta tulevien kustannusshokkien suhteen ja estää niitä käynnistämästä palkka–hintakierteen, joka ylläpitää inflaatiota.

Osa Powellin kollegoista on ollut enemmän huolissaan inflaatiosta, erityisesti koska ensi vuoden alkuun mennessä Fed on jo mahdollisesti elänyt viisi vuotta tilanteessa, jossa inflaatio on ollut jatkuvasti yli tavoitteen. Fedin tehtävä on haasteellinen, sillä sen on punnittava entistä selvempiä merkkejä työmarkkinoiden heikkenemisestä suhteessa inflaatioriskiin.