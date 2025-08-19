Osakesäästötilin laajentaminen rahastoihin saa kannatusta ministereiltä – Finanssiala rummuttaa aktiivisesti uudistuksen puolesta

Elinkeinoministeri Sakari Puisto. Kuva: Lauri Heikkinen, valtioneuvoston kanslia.

Toistaiseksi osakesäästötilillä voi sijoittaa ainoastaan kotimaisiin ja ulkomaisiin pörssiyhtiöiden osakkeisiin. Sijoituskohteiden rajaus tarkoittaa, että esimerkiksi rahastoja, ETF:iä tai muita arvopapereita ei voi ostaa osakesäästötilille, vaan siellä voi ainoastaan käydä kauppaa osakkeilla, jotka on listattu julkisen kaupankäynnin kohteena olevassa arvopaperipörssissä.

Käytännössä tämä mahdollistaa suoran osakesijoittamisen Helsingin pörssiin sekä kansainvälisiin osakkeisiin. Sen sijaan esimerkiksi Ruotsissa niin sanotussa sijoitustilissä rahastot ovat jo nyt mukana.

Ruotsin sijoitustilillä olevilla ei myöskään varoilla ole ylärajaa, toisin kuin Suomen osakesäästötilillä.

Merkittävin veroetu osakesäästötilissä liittyy tuottojen verotuksen ajankohtaan. Tilin sisällä osakkeiden myynnistä saadut voitot eivät aiheuta välitöntä veroseuraamusta, vaan verot maksetaan vasta, kun tileiltä nostetaan varoja. Näin sijoittaja voi myydä ja ostaa osakkeita vapaasti, sijoittaa tuottoja uudelleen sekä tehdä salkun sisäisiä järjestelyitä ilman vuosittaista veronmaksua.

Tämä mahdollistaa korkoa korolle -ilmiön tehokkaan hyödyntämisen ja pitkällä aikavälillä tuottojen kumuloitumisen tehokkaammin verrattuna perinteiseen arvo-osuustiliin.

Lisäksi tappiot saa vähentää nostojen yhteydessä syntyvistä voitoista, mikä tekee tilistä verotehokkaan työkalun aktiiviselle osakesijoittajalle. Kokonaistuotto verotetaan pääomatulona silloin, kun varoja lopulta nostetaan tililtä tai tili lakkautetaan.

Ministerit kannattavat uudistusta

Elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) on esittänyt, että osakesäästötiliä pitäisi laajentaa kattamaan myös rahastot ja ETF:t, eli mahdollistaa sijoittaminen osake- ja indeksirahastoihin Ruotsin sijoitustilimalleja mukaillen.

Puisto on ilmaissut myönteisyytensä uudistukselle ja todennut, että uudistus voitaisiin toteuttaa jo kuluvalla vaalikaudella. Hän on nostanut esiin, että sijoitustuotevalikoiman laajentaminen lisäisi kilpailua, parantaisi sijoittajan mahdollisuuksia hajauttaa varoja ja edistäisi kansankapitalismia sekä suomalaisten vaurastumista.

”Itse myötämielinen että osakesäästötiliä laajennettaisiin erilaisiin sijoitustuotteisiin, kuten rahastoihin ja ETF eli osuusindeksirahastot tietysti myös. Toki fiskaalisia vaikutuksia tarkasteltava. Yksi harkittava asia finanssialan kasvustrategiassa”, Puisto toteaa viestipalvelu X:ssä.

Myös pääministeri Petteri Orpo (kok.) on kertonut kannattavansa rahastojen sisällyttämistä osakesäästötiliin.

Osakesäästötilin laajentaminen rahastoihin lisäisi kilpailua

Finanssiala ry (FA) pitää erinomaisena Orpon ja Puiston avauksia siitä, että osakesäästötiliä laajennettaisiin myös rahastoihin.

”Osakesäästötili on sitä parempi, mitä monipuolisemmin sinne voi hankkia erilaisia sijoitustuotteita. Uudistus lisäisi myös kilpailua, kun sijoittajan olisi mahdollista vaihtaa rahastosta toiseen ilman välittömiä veroseuraamuksia. Laajennusta on syytä kiirehtiä, jotta rahastot saadaan mukaan jo tällä vaalikaudella”, kannustaa FA:n toimitusjohtaja Arno Ahosniemi.

Osakesäästötilin monipuolistaminen vaurastuttaisi suomalaisia ja edistäisi kansankapitalismia, talousosaamista ja sijoitusten hajautusta.

Osakesäästötilin monipuolistaminen on myös yksi finanssialan kasvustrategiaa pohtineen Risto Murron kasvutyöryhmän ehdotuksista.

”Esimerkiksi ruotsalaisessa sijoitustilissä rahastot ovat jo nyt mukana eikä tilillä olevilla varoilla ole ylärajaa.”

Ahosniemi uskoo, että mahdollisimman laaja sijoitustuotevalikoima ja osakesäästötilin helppous lisäisi ihmisten intoa sijoittaa.

”Pitkällä aikavälillä laajentaminen lisää valtion verotuottoja ihmisten sijoittaessa varansa tuottavammin. Rahastojen mukaanotto lisää osakesäästötilillä olevia varoja ja tuottoja, jolloin tulee lisää verotettavaa”, Ahosniemi muistuttaa.