Keskimääräinen amerikkalainen on miljonääri

Amerikkalaisen kuluttajan tilanne on ollut pitkään jatkunut huoli osakesijoittajien keskuudessa. Numeroiden valossa amerikkalainen kotitalous on kuitenkin verrattain varakas.

Verkkojulkaisu The Hustlen mukaan joka kuudennen amerikkalaisen kotitalouden varallisuus on yli miljoona dollaria. Amerikkalaisen kotitalouden nettovarallisuuden keskiarvo on hulppeat miljoona dollaria.

Miljonäärien lukumäärä on kymmenkertaistunut 1960-luvun alusta katsottuna. Tuolloiin Yhdysvalloissa oli pari miljoonaa kotitaloutta, joiden varallisuus oli satatuhatta dollaria, noin miljoona dollaria inflaatio huomioiden. Viime vuonna kotitalouksien, joiden nettovarallisuus oli yli miljoona dollaria, lukumäärä oli 22 miljoonaa.

Keskiarvo antaa väärän kuvan tyypillisen amerikkalaisen kotitalouden varallisuudesta. Varallisuuden mediaani, eli suuruusjärjestykseen laitetun lukusarjan keskimmäinen arvo, oli 193 000 euroa.

Suomessa kotitalouksien varallisuuden mediaani oli 96 000 euroa vuonna 2023 Tilastokeskuksen mukaan. Keskiarvo oli vain 228 000 euroa. Reaalisesti mediaani oli 21 prosenttia pienempi kuin vuonna 2019. Inflaatio on tehnyt keskimääräisestä suomalaisesta huomattavasti köyhemmän.

Sveitsiläispankki UBS arvioi, että vuoteen 2028 mennessä Yhdysvalloissa on yli 25 miljoonaa miljonääriä. Maailman aikuisväestöstä vain 1,5 prosenttia on miljonäärejä ja lähes 40 prosenttia maailman miljonääreistä elää Yhdysvalloissa.

Varallisuus on keskittynyttä Yhdysvalloissa. Rikkain kymmenys omistaa lähes 70 prosenttia varallisuudesta. Suomessa vastaava luku on 52 prosenttia. Osuus on kasvanut noin kymmenen prosenttiyksikköä vuosikymmenessä.

Rikkaiden yrittäjien osuus on kasvanut

Vauraiden yrittäjien, joiden omaisuuden arvo on yli 10 miljoonaa dollaria, lukumäärä on kaksinkertaistunut 1,6 miljoonaan reilussa vuosikymmenessä, Wall Street Journal uutisoi

Yhdysvaltain kaikista suurituloisimpien tulojen lähde on entistä useammin alueelliset ja keskikokoiset liiketoiminnot, kuten autokaupat, tukkuliikkeet tai hammaslääkäriklinikat.

Tällaisten yritysten omistajien osuus kaikkein korkeatuloisimpien joukossa on kasvanut 30 prosentista 35 prosenttiin alle vuosikymmenessä Owen Zidarin ja Eric Zwickin tutkimuksen mukaan. Zidar ja Zwick ovat arvostettujen amerikkalaisyliopistojen professoreita.

Wall Street Journal haastattelee artikkelissaan yrittäjä David MacNeilia, joka aloitti liiketoiminnan myymällä autojen kuramattoja autotallistaan 1990-luvun alussa. Tänä päivänä hänen autojen lisävarusteita valmistavan yrityksen liikevaihto on 800 miljoonaa dollaria.

Mitä korkeammalle tuloluokissa siirrytään, sitä suurempi osuus joukosta on yrittäjiä.

Eläkesäästäjätkin ovat vaurastuneet

Pörssikurssien nousu ei ole ollut pelkästään rikkaiden etu. Myös amerikkalainen eläkesäästäjä on aiempaa vauraampi.

Yli miljoona dollaria eläkesäästötilille kasanneiden säästäjien määrä kasvoi lähes 30 prosenttia viime vuoden aikana. Näiden miljonäärien keskimääräinen ikä on 59 vuotta ja he säästäneet keskimäärin 26 vuotta ja 18 prosenttia palkasta, mukaan lukien henkilökohtaisen ja työnantajan maksaman osuuden. Amerikkalaisten eläkesäästötilien keskimääräinen arvo on noin 130 000 dollaria.

Suomessa osakesäästötilin suosio on jatkanut kasvuaan, vaikka siinä on ollut useita valuvikoja. Osakesäästötilejä oli huhtikuussa yli 400 000 kappaletta. Pitkäaikaiseen säästämiseen tarkoitetun tilin keskimääräinen koko oli noin 5800 euroa. Vuodessa tilien lukumäärä on kasvanut liki sadallatuhannella kappaleella ja keskikoko on noussut 500 eurolla.

Asuntovarallisuus selkärankana

Yksi amerikkalaisten vaurastumista selittävä tekijä on asuntovarallisuus. Koronakriisin aikana, vuosina 2019-2022, asuntovarallisuuden mediaani nousi 140 tuhannesta dollarista 200 tuhanteen dollariin. Myös miljoona dollaria tienaavien lukumäärä on kasvoi kolmanneksella pandemian aikana.

Suomalaisen merkittävin omaisuus on oma omistusasunto, joka muodostaa 45 prosenttia kokonaisvaroista. Merkittävimmän omaisuutemme arvo on kuitenkin nopeassa laskussa.

Vaurastumisen kannalta on tärkeää, että omistaa oikeanlaista omaisuutta. Rikkailla hajautus on tyypillisesti monipuolisempi. Amerikkalaismiljonäärin varallisuudesta noin 40 prosenttia on osakkeissa, kun omistusasunnon osuus on 25 prosenttia.



