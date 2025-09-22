Suomalaisten rahoitusvarallisuus on tuottanut yli 13 000 euroa vuoden 2016 jälkeen.

Suomalaisten osakkeet ja rahastot tuottavat, asunnot tappiolla

LähiTapiolan ekonomisti Hannu Nummiaro. Kuva: LähiTapiola.

Ekonomisti Hannu Nummiaron laatima Kotitalouksien varallisuuden tuottoindeksi seuraa, miten näiden varallisuuserien arvo on muuttunut vuodesta 2016.

Varallisuuden tuottoindeksi paljastaa, että suomalaisten varallisuuden arvo on laskenut lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2021. Tänä aikana kotitalouksien varallisuudesta on pyyhkiytynyt keskimäärin 17 200 euroa.

Samalla kotitalouksien rahoitusvarallisuus on tuottanut keskimäärin 13 400 euroa.

Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria: pääkaupunkiseudulla asuvien varallisuus on tuottanut keskimäärin 37 500 euroa, kun taas itäsuomalaiset ovat köyhtyneet 23 800 euroa.

”Erot selittyvät paitsi asuntojen hintakehityksellä, myös sillä, että pääkaupunkiseutulaiset omistavat enemmän rahoitusvarallisuutta. Suomalaisten omistamien talletusten, rahastojen ja osakkeiden arvo on noussut yli 30 prosenttia vuodesta 2016 samalla kun asuntojen arvo on laskenut noin 10 prosenttia”, ekonomisti Nummiaro sanoo.

Tosin varallisuusindeksi olettaa kaikkien kotitalouksien talletuksille, rahastoille ja osakkeille samat prosentuaaliset tuotot, koska tarkempia tietoja rahoitusvarallisuuden jakaumasta alueittain ei ole. Alueelliset erot rahoitusvarallisuudessa johtuvat siis puhtaasti näiden varallisuuserien erilaisista määristä eri alueilla.

Käänne vaikuttaa kuitenkin olevan käsillä: viime vuoden jälkeen kotitalouksien varallisuuden arvo on pysynyt melko tasaisena, ja huhti-kesäkuussa se nytkähti jo hieman ylöspäin.

”Asuntohintojen jyrkin alamäki näyttää olevan peruutuspeilissä, ja samaan aikaan rahoitusvarallisuuden arvo on jatkanut nousuaan. Koko maan tasolla puntit ovat nyt aika lailla tasan: sen saman, mitä kotien arvot ovat euroissa laskeneet, ovat sijoitukset rahastoihin ja pörssiosakkeisiin tuottaneet”, Nummiaro arvioi.

Noin puolet suomalaisten varallisuudesta on kiinni omissa asunnoissa ja reilu 15 prosenttia talletuksissa, rahastoissa ja pörssiosakkeissa.

Nummiaron laskemat tulokset saattavat yllättää. Suomalaisten suurin varallisuuserä eli asunnot ei ole ollut kummoinen sijoitus.

Suomalaisten omien asuntojen arvot ovat laskeneet noin 11 900 euroa jokaista kotitaloutta kohden vuoden 2016 jälkeen.

Pääkaupunkiseutu on varallisuuden tuottoindeksin alueista ainoa, jolla asuntojen arvo on noussut viimeisen kahdeksan ja puolen vuoden aikana – keskimäärin 9 300 euroa kotitaloutta kohden.

Muualla Suomessa se on laskenut: Etelä-Suomessa 6 100 euroa, Pohjois-Suomessa 8 100 euroa, Länsi-Suomessa 15 600 euroa ja Itä-Suomessa 28 700 euroa.

”Alueellisesti puntit eivät mene tasan. Pääkaupunkiseudulla oman asunnon arvo on pysynyt plussalla vuodesta 2016, vaikka asuntojen hinnat ovat laskeneet sielläkin. Muualla Suomessa tilanne on toinen: koronabuumi nosti varallisuusliu’un hetkellisesti pienelle plussalle ennen kuin korkojen nousu palautti asuntohinnat takaisin lasku-uralle”, Nummiaro sanoo.

Tilastokeskuksen uusimman varallisuustilaston mukaan 45 prosenttia kotitalouksien varallisuudesta on kiinni omassa kodissa. Kun tähän lisätään kakkoskodit, sijoitusasunnot ja vapaa-ajan asunnot, nousee kiinteistövarallisuuden osuus yli 60 prosenttiin.

Nummiarolla on selkeä viesti suomalaisille: kaikkia rahoja ei kannata sijoittaa seiniin.

”Varallisuudeltaan keskiluokkaisilla kotitalouksilla oma asunto on 64 prosenttia varallisuudesta ja kaikki kiinteistöt jopa 75 prosenttia varallisuudesta. Tätä keskittymäriskiä voi purkaa säästämällä muihin sijoituskohteisiin ja samalla ehkäistä kokonaisvarallisuuden vähenemistä”, Nummiaro kehottaa.