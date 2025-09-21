Pankki: ”Tekoälyhype” nostaa osakkeiden arvostuksia, liiketoimintahyödyt epävarmoja

Sijoittajille tarjoutuu hyviä tuottomahdollisuuksia, mutta riskit ovat kasvaneet., arvioi Säästöpankkiryhmä. Pitkäjänteisyys ja hajauttaminen korostuvat entistä enemmän epävarmassa markkinaympäristössä.

Maailmantalouden kasvu on hidastumassa, mutta taantumaa ei toistaiseksi ennusteta. Taloudet ovat osoittaneet sopeutumiskykyä tullimuutoksiin, vaikka niiden pitkän aikavälin vaikutukset ovat yhä epäselviä. Pahimmat pelot eivät ole kuitenkaan toteutuneet. Talouskehitykseen vaikuttavat tullien lisäksi tällä hetkellä myös tekoälybuumi, korkojen liikkeet sekä elvyttävä finanssipolitiikka.

Kevään tullipaniikin haihduttua sijoittajien riskinottohalu palasi markkinoille. Yhdysvaltalaiset teknologiayhtiöt ovat jatkaneet vahvaa kurssinousua, jota tukevat investoinnit tekoälyinfrastruktuuriin – pilvipalveluihin, datakeskuksiin ja energiaratkaisuihin.

Pankin mukaan todellisuudessa yhtiöiden hinnoittelu on kuitenkin hankalaa, sillä generatiivisen tekoälyn liiketoimintahyödyt ovat edelleen kysymysmerkki.

”Hypen merkit on nähtävissä. Generatiivisen tekoälyn todelliset liiketoimintahyödyt ovat edelleen epävarmoja, mikä tekee yhtiöiden hinnoittelusta haastavaa. Potentiaali on kuitenkin olemassa. Teknologioiden käyttöönotto tulee todennäköisesti olemaan hitaampaa kuin odotetaan ja todellisten hyötyjen konkretisoitumiseen on vielä matkaa”, toteaa Säästöpankkiryhmän osakesalkunhoitaja Johan Hamström.

Säästöpankkiryhmän mukaan houkuttelevia tuottomahdollisuuksia on tarjolla myös rakennusliitännäisissä yhtiöissä, jotka voivat hyötyä Saksan elvytyksestä ja Euroopan kasvavista puolustusmenoista.

Myös kehittyvien maiden osakkeet tarjoavat sijoittajalle houkuttelevan vaihtoehdon, sillä kehittyvien maiden kasvu on länsimaita parempaa, kauppa kehittyvien maiden välillä kasvaa ja heikentyvä taala tukee kehitystä.

”Painotamme yhdysvaltalaisia osakesijoituksia tällä hetkellä hieman keskimääräistä vähemmän, ja vastaavasti eurooppalaisia, suomalaisia ja kehittyvien maiden osakkeita keskimääräistä enemmän. Yhdysvaltain ulkopuoliset markkinat hyötyvät alhaisemmasta arvostustasosta sekä dollarin heikentymisestä”, kertoo Säästöpankkiryhmän markkinastrategi Kalle Ainala.