Tuottoa Japanin ponnistelusta vanhuuden sairauksia vastaan

Kuvittele jos saisit sen jälkeen oireiden puhkeamisen estävän lääkkeen – jos testin tulos olisi huono.

Vaikka tällainen läpimurto ei ole tapahtumassa lähitulevaisuudessa, japanilaisten yritysten edistyminen veritesteissä ja lääkekehityksessä tarjoaa jännittäviä sijoitusideoita. Niissä näkyy maan johtoasema, kun kilpaillaan kaikkien nopeasti ikääntyvien yhteiskuntien yhteisten vaivojen – ja niistä syntyvien kustannusten – vähentämisestä.

Japani on täydellinen esimerkki yhteiskunnasta, joka välittää vanhuksistaan. Se ei totea, että ”he ovat vanhoja, siirrytään eteenpäin”. Se investoi heihin.

Japanissa naisten elinajanodote on 87 vuotta ja miesten 81 vuotta. Missään muualla niin kutsuttujen shiruba-kansalaisten eli ikäihmisten osuus väestöstä ei ole niin suuri. Maailman neljänneksi suurimmassa taloudessa lähes 30 prosenttia väestöstä on yli 65-vuotiaita.

Japanissa on tavallista nähdä vanhuksia kokoontuneina aamuvarhain puistojumppaan tai työskentelemässä supermarketin kassalla. Tässä näkyy, miten japanilainen yhteiskunta osallistaa kansalaisiaan esimerkillisellä tavalla. Eliniän pidentyminen altistaa kuitenkin ihmiset sairauksille, joista heidän isovanhempansa eivät kärsineet.

Ikääntymiseen liittyvät sairaudet, kuten syövät ja Alzheimerin tauti, lisääntyvät. Suurista maista Japanin tautitapausten ennustetaan lisääntyvän nopeimmin.

Haasteet ovat vauhdittaneet innovaatioita ja nostaneet Japanin terveydenhuollon ja lääketieteellisen tekniikan kärkimaaksi.

Tarpeen laajuus yhdistettynä japanilaisen valmistusteollisuuden periksiantamattomuuteen – kyvyttömyyteen luovuttaa, vaikka sairauksien tutkimus parissa vaikuttaisi toivottomalta – ajaa yrityksiä kehittämään uraauurtavia hoitoja ja teknologioita.

Sitoutuminen vanhusten hyvinvointiin on edistänyt lääketieteen sektoria, jonka tavoitteena on muuttaa pitkät elinkaaret vuosiksi ilman sairauksia. Koska niin monet muutkin yhteiskunnat ikääntyvät, läpimurtohoitojen globaali kysyntä vain kasvaa.

Koska terveysalan yritykset tarjoavat merkittäviä sijoitusmahdollisuuksia sijoittajille, tarkastelkaamme neljää alan edelläkävijäyritystä.

Eisai

Eisain Alzheimer-lääke Leqembi on läpimurto pitkässä ja perusteellisessa työssä myrkyllisten amyloidiplakkien muodostumista hidastavan keinon löytämiseksi. Amyloidiplakki tukkii synapsit eli liitokset, joissa neuronit viestivät aivoissamme.

Lääkkeellä on myyntilupa suuressa osassa maailmaa. Yhdistyneen kuningaskunnan lääkeviranomainen on hyväksynyt sen, mutta toistaiseksi sen kustannukset estävät julkista NHS-terveydenhoitojärjestelmää määräämästä sitä potilaille.

Tämä voi olla lyhytnäköistä. Eri valtioiden pitäisi ottaa huomioon lääkkeen tuomat mahdolliset säästöt, kun sen käyttö vähentäisi ja siirtäisi myöhemmäksi dementian hoidon valtavia kustannuksia.

Leqembi-lääke annetaan laskimoinjektiona, joten sen saaminen vaatii klinikalla käyntiä kahdesti viikossa. Kokeet ovat käynnissä, jotta potilaat voisivat ottaa lääkkeen turvallisesti kotona pistoksena ihon alle. Testit ovat osoittautuneet 14 prosenttia tehokkaammiksi pelätyn plakin poistamisessa.

Eisai on tehnyt innovaatioita jo vuosikymmenien ajan. Se osoitti arvonsa toisen maailmansodan jälkeen toimittamalla vitamiineja Japanin tappion jälkeisessä aliravitsemuskriisissä. Nykyään sillä on kumppanuuksia kaupallisten vertaisyritysten ja tutkimuslaitosten kanssa ympäri maailmaa.

Perheyrityksenä sillä on sukupolvien yli ulottuva yritysperintö, ja sen pitkän aikavälin näkemys auttaa tällaisessa tutkimuksessa.

Sysmex

Sysmex on sairauksien diagnosointiin erikoistunut yritys. Se on kehittänyt verikokeen, jolla voidaan havaita Alzheimerin tautia aiheuttavia amyloidiproteiinien biomarkkereita.

Se on innostavaa kahdesta syystä. Verikoe on halpa, helppo ja nopea. Pidemmällä aikavälillä verikoe voi poimia merkkejä sairaudesta jo vuosikymmen ennen ensimmäisiä oireita.

Nykyisin meidän on odotettava taudin puhkeamista. Se on ongelmallista siksi, että tuolloin aivot ovat jo vaurioituneet.

Perinteisesti verikokeilla on voitu havaita neurologisia sairauksia vain rajallisesti. Niiden havaitseminen vaatii usein aivojen kalliita kuvantamistutkimuksia, joiden käyttöä terveydenhuollon palvelut yleensä rajoittavat kustannuspaineissaan.

Sysmexin omat järjestelmät mahdollistavat suorituskykyisen käsittelyn, jolloin sairaaloiden on taloudellisesti mahdollista toteuttaa joukkoseulontoja. Tämä johtuu osittain Sysmexin mekatroniikkaosaamisesta – mekaniikan, elektroniikan- ja tietokonetekniikan integroinnista – mikä mahdollistaa aiempaa nopeampien ja tarkempien verentutkimuslaitteiden valmistamisen.

PeptiDream

Tokiolainen PeptiDream on biolääkeyritys, joka on eturintamassa nousevalla alalla: peptidilääkkeiden kehityksessä.

Peptidit ovat aminohappoketjuja, jotka tukevat kehomme immuunijärjestelmää, säätelevät sen prosesseja ja auttavat torjumaan sairauksia. PeptiDream on luonut synteettisiä peptidejä, joista osaa voidaan käyttää suoraan lääkkeinä.

Vielä kiinnostavampi PeptiDreamin läpimurto ovat peptidilääkekonjugaatit. Lääkärit käyttävät näitä biokemikaaleja lääkkeiden rinnalla ja auttavat näin täsmähoitamaan syöpää sitomalla usein myrkyllisiä kemoterapialääkkeitä syöpäsoluihin. Tämä minimoi haittavaikutukset.

Tässä innostavaa on se, että jos peptidi sitoutuu syöpäsoluun, kemoterapian voi kehittää ja tietää sen vaikuttavan vain syöpäsoluihin. Tällöin koko kehon ei tarvitse kärsiä hoitokemikaaleista.

PeptiDreamin innovatiivinen lähestymistapa on johtanut kumppanuuksiin maailmanlaajuisten lääkejättien kanssa, mukaan lukien Roche, Novartis ja Merck.

Sawai Pharmaceutical

Osakalainen Sawai on Japanin johtava rinnakkaislääkkeiden valmistaja. Rinnakkaislääkkeet ovat alkuperäislääkkeitä halvempia, mutta niillä on samat ominaisuudet kuin lääkkeillä, joiden patentti on rauennut. Tämän ansiosta sillä on merkittävä rooli nopeasti ikääntyvän yhteiskunnan jyrkästi kasvavien terveydenhuoltolaskujen hallinnassa.

Vuonna 2023 Japanin terveydenhuoltomenot olivat 47 miljardia jeniä, missä oli 17 prosenttia kasvua edelliseen vuosikymmeneen verrattuna.

Japanin valtio on alkanut tukea rinnakkaislääkkeitä. Kun potilas saa lääkereseptin, hän voi maksaa alkuperäisvalmisteesta, mutta oletusarvona on rinnakkaislääkkeen ostaminen.

Sawai on hyödyntänyt brändättyjen rinnakkaislääkkeiden ilmiötä ja voittanut japanilaisten kuluttajien luottamuksen, koska he etsivät tuttuja ja turvallisia nimiä.

Rinnakkaislääkkeiden alkuaikoina lääkäreitä ei kannustettu määräämään niitä, ja potilaat suosivat tunnettuja lääkemerkkejä. Koska valtio tukee rinnakkaislääkkeitä enemmän, lääkärit määräävät niitä yhä enemmän, ja yhteiskunta saa tästä kustannushyötyjä.

Uskomme rinnakkaislääkkeiden alalla kilpailun lisääntyvän ja tapahtuvan keskittymistä, mutta olemme varmoja, että Sawain johtava asema varmistaa sen selviytymisen ja menestymisen.

Matthew Brett on sijoituspalveluyhtiö Baillie Giffordin sijoituspäällikkö.