Sijoituslegenda Jeremy Grantham: Osakkeet ovat ennätyksellisen kalliita

Videon sisällölle saa konekielisen, kohtuullisen laadukkaan suomenkielisen tekstityksen käyttämällä YouTube-ohjelman Tekstitykset-toimintoa.

Jeremy Grantham on pitkän linjan sijoituslegenda, joka on tunnettu ennustavista markkina-arviostaan ja rohkeista varoituksistaan markkinoiden yliarvostuksista. Hän on toiminut pitkään arvostetun GMO-sijoitusyhtiön sijoitusstrategistina ja on myös Grantham Foundationin kautta aktiivinen ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden puolustaja.

Granthamin maine perustuu siihen, että hän on viime vuosikymmeninä ennustanut useita suuria markkinakuplia, kuten it-kuplan ja asuntokuplan, joissa sijoittajat menettivät merkittäviä summia.

Hän on viime aikoina varoittanut Yhdysvaltojen osakkeiden korkeasta hinnoittelusta.

Viimeisimmässä 16. toukokuuta lähetetyssä WEALTHTRACK-ohjelmassa Grantham varoittaa jälleen, että Yhdysvaltain osakemarkkinat ovat hänen mukaansa historian kalleimmillaan ja sijoittajien tulisi harkita sijoituksiaan ulkomaille.

Hän perustelee näkemystään niin perinteisillä arvostusmittareilla kuin markkinahistorian tuntemuksellaan. Grantham painottaa, että markkinat ovat nykyisin poikkeuksellisen yliarvostettuja, ja monet vanhat suhdeluvut eivät enää päde – markkinat ovat kuin sumun peittämät, jossa näköala on rajallinen.

Granthamin mukaan kolme suurta tekijää ovat vääristäneet markkinat: korona-pandemian jälkeinen rahapolitiikka, tekoälybuumi ja maailmanlaajuisten kauppasotien epävarmuus.

Hänen mukaansa koronan jälkeinen rahapolitiikka synnytti ennennäkemättömän likviditeetin, joka päätyi sijoittajien käsiin ja johti spekulatiiviseen raivoamiseen, kun taas tekoälyn nousu on muuttanut markkinoiden dynamiikkaa ja nostanut erityisesti suurten teknologiayritysten osakkeita. Kauppasotien ja tulleiden epävarmuus lisäävät riskiä entisestään.

Grantham käyttää Warren Buffettin suosimaa markkinoiden kokonaisarvoa suhteessa bruttokansantuotteeseen osoittaakseen, että Yhdysvaltain osakemarkkinat voisivat pudota jopa 50 prosenttia ja silti olla historiallisesti korkealla tasolla.

Hän vertaa nykyistä tilannetta vuoteen 1929 ja it-kuplan aikaan, jolloin osakkeet romahtivat merkittävästi.

Sijoitusfilosofiansa puolesta Grantham painottaa pitkän aikavälin kurinalaisuutta ja arvoon perustuvaa sijoittamista. Hänen mukaansa on tärkeää välttää lyhyen aikavälin suorituskykyhaluja ja keskittyä sijoitusten fundamentteihin.

Grantham suosii hajautusta ja rohkeaa Yhdysvaltojen ulkopuolisten maiden sijoituskohteiden hyödyntämistä, sillä hänen mukaansa Yhdysvaltojen ja muiden maiden sijoituskohteiden arvostusero on suuri. Hänen oma sijoitussalkkunsa painottuu kehittyneiden maiden arvo-osakkeisiin sekä osittain kehittyvien markkinoiden velkakirjoihin.

Granthamin viesti sijoittajille on selkeä: pysy kurinalaisena, suosi arvoa ja hajauta sijoituksia maantieteellisesti sekä omaisuusluokkien välillä.