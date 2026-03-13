Suomalainen biolääkeyhtiö keräsi osakeannissa kahdeksan miljoonan euron potin vain minuuteissa

Kuva: Desentum Oy.

Suomalaiset yksityissijoittajat ja perheyhtiöt sijoittivat Desentumiin kahdeksan miljoonaa euroa poikkeuksellisen vauhdikkaassa osakeannissa, kertoo kasvurahoituskierroksia suomalaisille listaamattomille kasvuyhtiöille tarjoava Springvest tiedotteessaan.

Desentumin aiemmilla osakkeenomistajilla oli vuorokauden pituinen merkintäetuoikeus kolmen miljoonan euron osuuteen. Se täyttyi muutamassa minuutissa. Seuraavana päivänä viiden miljoonan euron julkinen osakeanti ylimerkittiin noin 10 minuutissa.

”Uusille tehokkaille allergian hoitomenetelmille on suuri tarve, ja nyt saatu rahoitus auttaa meitä etenemään tutkimustyössämme seuraaviin vaiheisiin”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Pekka Mattila.

Kierroksella ilmeni myös teknisiä haasteita: suuri kysyntä aiheutti Springvestin sijoitusalustalle ruuhkapiikin, minkä takia osa käyttäjistä ei valitettavasti päässyt etenemään merkinnän teossa. Springvest kertoo tunnistaneensa ongelman syyn ja lupaa tehdä parannuksia, jotta järjestelmä kestää vastaavan kysynnän jatkossa häiriöttä.

”Desentumin kierros täyttyi poikkeuksellisen nopeasti, ja jonoon jäi satoja sijoittajia. Selvitämme, voisimmeko järjestää heille vielä sijoitusmahdollisuuden kevään aikana”, kertoo Springvestin toimitusjohtaja Aki Soudunsaari.

Mikä on Desentum?

Desentum on suomalainen tutkimuslähtöinen biolääkeyhtiö, joka kehittää uuden sukupolven allergiarokotteita allergioiden immunoterapeuttiseen hoitoon, tavoitteena lyhentää siedätyshoidon kesto vuosista viikkoihin.

Yhtiön teknologia on suunniteltu käynnistämään suojaava immuunivaste, mutta samalla minimoimaan hoidon aikaiset allergiset reaktiot. Tämä mahdollistaa tavanomaista nopeamman ja todennäköisesti paremmin siedetyn hoito-ohjelman.

Desentum keskittyy erityisesti siitepöly-, ruoka-aine- ja eläinallergioihin; pisimmällä on koivun siitepölyn allergiarokote, josta on käynnissä toinen kliininen tutkimus Kanadassa, ja prekliinisessä vaiheessa on muun muassa maapähkinä- ja heinäallergian rokotekandidaatteja.

Springvest on järjestänyt Desentumille useita osakeanteja, joilla on kerätty yhteensä yli 20 miljoonaa euroa kliinisten tutkimusten rahoittamiseen, uusien hypoallergeenien kehitykseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen; vuoden 2022 noin kahdeksan miljoonan euron anti täyttyi kahdessa päivässä.

Desentum perustettiin vuonna 2011 hyödyntämään VTT:n ja Itä-Suomen yliopiston tutkimusta, ja sen toimitusjohtajalla ja perustajiin kuuluvalla Pekka Mattilalla on pitkä johtokokemus suomalaisesta bioteknologiasta.

Kova kasvupotentiaali korkealla riskillä

Desentumin kasvuodotukset nojaavat ennen kaikkea suuren ja kasvavan allergiamarkkinan ratkaisupotentiaaliin, yhtiön teknologiseen erottuvuuteen sekä mahdolliseen exit-skenaarioon lisensoinnin tai yritysoston kautta.

Keskeinen teesi on, että jos koivuallergiarokote ja maapähkinärokote etenevät kliinisissä tutkimuksissa vähintään faasiin II asti hyvillä tuloksilla, Desentum voi olla houkutteleva kohde isoille lääkeyhtiöille, jotka tyypillisesti ostavat tai lisensoivat faasi II -vaiheen bioteknologiayhtiöitä – historiallinen data viittaa satojen miljoonien dollarien mediaanitason yrityskauppoihin tässä vaiheessa.

Yhtiö on sijoittajan kannalta tyypillinen korkean riskin varhaisvaiheen lääkekehitysyhtiö. Vastapainona on se, että kohdemarkkina on laaja – Euroopassa arviolta 150 miljoonaa allergikkoa – ja nykyhoidot keskittyvät oireiden hallintaan, joten lääkeyhtiöille on strateginen motiivi hankkia portfoliosta erottautuvaa, taudinkulkua muuttavaa teknologiaa, mikä tukee potentiaalisen exitin logiikkaa.