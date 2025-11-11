Hätkähdyttävä tieto osakesäästötileistä – moni sijoittaja jättää veroedun hyödyntämättä

Danske Bankin Yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto.

Suomi on unohdettujen osakesäästötilien maa. Tällaisen johtopäätöksen voi tehdä Danske Bankin tuoreen sijoittamista ja säästämistä koskevan tutkimuksen perusteella.

Tutkimuksen mukaan joka viides suomalainen on avannut osakesäästötilin, mutta heistä neljännes ei ole vielä siirtänyt tilille lainkaan varoja.

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten osakesäästötileillä oleva mediaanisumma on laskenut vuodesta 2020: nyt se on 2 613 euroa, kun neljä vuotta sitten mediaani oli 4 643 euroa.

Suurin syy osakesäästötilin tyhjyydelle on edelleen rahan puute (29 %), mutta sen merkitys on pienentynyt keväästä 2024, jolloin peräti 59 prosenttia piti sitä pääsyynä.

Nyt saamattomuus (26 %) ja osakesijoittamisen koettu vaikeus (23 %) ovat nousseet lähes yhtä merkittäviksi esteiksi.

14 prosenttia heistä, joilla on tyhjä osakesäästötili, kertoo, etteivät he käytä tiliä, koska sen avulla ei voi sijoittaa rahastoihin.

”Viime aikojen taloustilanne ja kotitalouksien kurimus ovat vaikuttaneet suomalaisten säästämismahdollisuuksiin. Monella rahat ovat menneet elämiseen ja kohonneisiin korkoihin. Ostovoima on kohenemassa, ja esimerkiksi Danske Bankin suhdannekatsauksen mukaan työttömyys laskee ensi vuonna. Tämä luo uskoa siihen, että yhä useammalla suomalaisella olisi tulevaisuudessa mahdollisuus kasvattaa omaa varallisuuttaan säästämällä ja sijoittamalla”, sanoo Danske Bankin yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto.

Mikä on osakesäästötili?

Osakesäästötili on vuoden 2020 alusta käyttöönotettu sijoitusmuoto. Se on luonnollisen henkilön omistama ja hallitsema sijoitustili, jolle säästäjä voi säästämissopimuksen mukaisesti tallettaa varoja kotimaisiin tai ulkomaisiin osakkeisiin.

Tilille ei voisi siirtää aiemmin ostettuja osakkeita, vaan se koskee uusia sijoituksia. Tilille voi siirtää siis ainoastaan rahaa.

Osakesäästötili tarjoaa osakesijoittajalle veroedun. Osakesäästötili mahdollistaa kaupankäynnin kotimaisilla ja ulkomaisilla osakkeilla ilman välitöntä veroseuraamusta. Osakesäästötilin sisällä tehdyistä osakekaupoista ei siis tarvitse maksaa veroa.

Sijoittaja maksaa siis osakesäästötilin sijoitusten tuotosta veroa vasta varoja osakesäästötililtä nostettaessa.

Tämä verotuskäytäntö mahdollistaa myyntivoittojen ja osinkojen korkoa korolle vaikutuksen, kun osakemyynneistä ja osingoista saadut tulot osakesäästötilin käyttäjä voi sijoittaa uudelleen joutumatta välillä maksamaan tuotosta veroa.

Osakesäästötiliä kohtaan on kuitenkin esitetty myös kritiikkiä. Esimerkiksi elinkeinoelämää lähellä olevan ajatushautomo EVAn mukaan osakesäästötili on epäonnistunut. Järjestö ehdottaa tiliin kolmea korjauskeinoa.

Automaattinen säästäminen voisi lisätä osakesäästötilin suosiota

Tilastokeskuksen tietojen mukaan osakesäästötilin suosio on kasvanut nopeasti Suomessa: vuonna 2020 tilejä oli 93 537, ja vuonna 2024 jo 256 277.

Danske Bankin tutkimuksen mukaan säästävien ja sijoittavien osuus väestöstä on jatkanut kasvuaan. Samasta kyselystä selviää, että erityisesti nuoret, miehet, suurituloisimmat ja uusmaalaiset ovat avanneet osakesäästötilejä.



Tutkimuksesta ilmenee, että osakesäästötilin käytön monipuolistaminen, esimerkiksi kuukausisäästämisen automatisointi, lisäisi kiinnostusta sen hyödyntämiseen.

Osakesäästötilin kautta sijoittavista vastaajista 11 prosenttia kertoo, että he haluaisivat sijoittaa automaattisesti, mutta se ei ole onnistunut tähän mennessä.



”Sijoittaminen on hyvä keino oman varallisuutensa kasvattamiseen. Vaikka osakesäästötilit ovat monella vielä vajaakäytöllä, uskomme tilanteen muuttuvan lähivuosina. On tärkeää ymmärtää, ettei vaurastuminen vaadi lottovoittoa, vaan omaa varallisuuttaan ja taloudellista mielenrauhaa on mahdollista rakentaa myös pieni askel kerrallaan, muistuttaa Danske Bankin henkilöasiakkaiden säästämisestä ja sijoittamisesta vastaava johtaja Mikko Kotilainen.

