Ekonomisti: Kotitalouksien ostovoima kasvaa

Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen. Kuva: Säästöpankkiryhmä.

Kotitalouksien säästäminen on lisääntynyt ja taloudellinen ahdinko on nousussa erityisesti pienituloisilla.

Ensi vuonna tilanteen odotetaan kuitenkin hiljalleen helpottavan ja yksityisen kulutuksen kääntyvän kasvuun.

Palkansaajien ostovoima on ollut kasvussa jo pari vuotta, sillä palkankorotukset ovat ylittäneet hintojen nousun, arvioi Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen. Ekonomistin mukaan selvästä kasvusta huolimatta kuluttajat eivät ehkä huomaa sitä arjessaan, sillä muutosta tärkeämpää vaikuttaa olevan se taso, jolla milloinkin ollaan.

Ostovoiman pudotus oli poikkeuksellisen suuri vuosina 2021–2023, eikä lähtötasoa ole vielä saavutettu.

Ostovoiman kehitys vaihtelee ryhmittäin: palkankorotukset ja ensi vuoden veronkevennykset tukevat erityisesti hyvätuloisia, kun taas sosiaalietuuksien leikkaukset ovat heikentäneet etuuksia saavien asemaa.

”Ostovoiman kasvu on hyvä uutinen, mutta ihmisten arjessa merkittävämpää on taso kuin muutos. Kuoppa, joka syntyi inflaation kiihtyessä, on syvä, meidän arviomme mukaan se saadaan kurottua umpeen aikaisintaan vuoden 2026 lopulla”, kertoo Mikkonen.

Kotitaloudet ovat varovaisia, mikä näkyy säästämisen suosiona

Kotitalouksien taloustilanteessa on sekä valoisia että synkkiä puolia. Ostovoima kasvaa, inflaatio on rauhallinen ja korot ovat laskeneet, mutta työttömyys ja maailmantilanteen epävarmuus painavat kuluttajien mieliä.

Kuluttajien luottamus on jämähtänyt matalalle tasolle, eikä kulutus ole elpynyt. Yksityinen kulutus on edelleen koronakriisiä edeltävän tason alapuolella.

”Odotamme, että kuluttajien varovaisuus helpottaa hiljalleen ja ensi vuonna yksityinen kulutus kääntyy maltilliseen 1,5 prosentin kasvuun” jatkaa Mikkonen.

Inflaatio on rauhoittunut lähes nollatasolle, syyskuussa hinnat nousivat vain 0,5 prosenttia vuoden takaisesta. Hintataso on kuitenkin pysyvästi korkeampi: yleinen taso on 18 prosenttia ja ruoan hinta 24 prosenttia korkeammalla kuin alkuvuonna 2021.

Mikkosen mukaan korkojen muutokset ovat vaikuttaneet inflaatiokokemukseen: korkojen lasku helpottaa velallisia, ja heidän inflaationsa on jopa miinuksella.

”Kuluttajien varovaisuus näkyy siten, että kuluttamisen sijaan kotitaloudet säästävät. Moni kotitalous kasvattaa nyt puskureitaan, joita on viime vuosina jouduttu käyttämään. Huoli omasta taloustilanteesta näkyy myös Säästöpankkiryhmän Säästämisbarometrissa: ihmisten kokema taloudellinen ahdinko on kasvanut viime vuodesta.”

Taloudellinen ahdinko on noussut erityisesti pienituloisilla, kun taas hyvätuloisilla koettu taloudellinen ahdinko on hieman vähentynyt.

”Naiset kokevat ahdinkoa miehiä enemmän, ja korkein taso on 45–54-vuotiailla”, kertoo Mikkonen.

Kotitalouksien velkaantumisaste laskee korkeasta työttömyysasteesta huolimatta

Kotitalouksien velkaantumisaste on laskenut takaisin 10 vuoden takaiselle tasolle, 121 prosenttiin tuloista.

Tästä huolimatta asuntokauppa on piristynyt, mutta hinnat eivät ole vielä nousussa. ensi vuodelle Säästöpankkiryhmä ennustaa kuitenkin maltillista kolmen prosentin nousua usean laskuvuoden jälkeen.

Laskeneet korot ja ostovoiman kasvu tukevat markkinoita, mutta heikko luottamus ja työllisyysnäkymät hidastavat päätöksiä.

Työmarkkinoilla tilanne on vaikea: työttömyys on noussut lähelle 10 prosenttia, mikä on tämän vuosituhannen huipputaso. Tänä vuonna työttömyysaste on keskimäärin 9,5 prosenttia ja ensi vuonnakin työttömyys pysyy korkealla, keskimäärin 9,0 prosentissa.

Talouden elpyessä työttömyys kuitenkin hiljalleen helpottaa.

Pitkäaikaistyöttömyys on noussut selvästi, mikä on erityisen huolestuttavaa, sillä työllistyminen vaikeutuu ajan myötä. Huoli työpaikoista näkyy myös kyselyissä: 24 prosenttia vastaajista pelkää vakituisen työn puolesta, ja nuorista jopa 39 prosenttia.

”Kuluttajien luottamus on pysynyt matalana jo pitkään. Vaikka taloudessa on positiivisia signaaleja, epävarmuus ja työttömyys painavat mieliä, mikä näkyy varovaisuutena kulutuksessa. Säästäminen ja sijoittaminen lisäävät taloudellista turvaa, ja hiljalleen odotamme myös luottamuksen palautuvan ja kulutuksen piristyvän. Edistys tapahtuu kuitenkin varovaisin askelin”, summaa Mikkonen.

