Investors House aikoo lanseerata uuden kiinteistörahaston

Pörssiyhtiö Investors Housen tytäryhtiö Investors House Rahastot Oy valmistelee uutta asuntorakennuttamiseen ja omistamiseen perustuvaa rahastoa.

Samalla rahastoyhtiö hakee Finanssivalvonnalta muutosta toimiluvallisesta vaihtoehtorahaston hoitajasta rekisteröityneeksi vaihtoehtorahastonhoitajaksi.

’’Investors House selvittää mahdollisuutta jakautua liiketoimintasegmenttien mukaan kahteen osaan eli kiinteistö- ja palveluyhtiöön. Tästä on tiedotettu puolivuosikatsauksen H1 2025 yhteydessä. Nyt vahvistamme palveluliiketoimintaa ja siihen lukeutuvaa rahastoyhtiötä mahdollisella uudella rahastolla”, kertoo Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen.

Rahastopuolella Investors House on vuodesta 2009 alkaen tehnyt ensin kiinteistöpääomarahastoja ja sitten vaihtoehtorahastoja.

”Asuntoja olemme rakennuttaneet Tampereella, Jyväskylässä ja Helsingissä sekä omistaneet niitä koko Suomessa. Uusi rahasto jatkaa tätä perinnettä”, Roininen kertoo.

Kiinteistörahastojemme hallinnoima varallisuus oli suurimmillaan syksyllä 2021, jolloin myimme lähes kaikki rahastojen omistamat kiinteistöt. Olemme viimeiset vuodet odottaneet markkinan kehitystä”, Investors House Rahastot -yhtiön toimitusjohtaja ja salkunhoitaja Tuomas Hillukkala kertoo.

Hillukan mukaan tulevina vuosina on hyvä aika palata kiinteistörahastoliiketoimintaan. Suunniteltu rahasto on suunnattu ammattimaisille sijoittajille, hän kertoo.