Ekonomisti: ”Asuntojen hintoihin kasataankin nyt nousupainetta”

Tilastokeskuksen mukaan rakentamislupia myönnettiin Suomessa 29 miljoonalle kuutiometrille heinäkuun 2024 ja kesäkuun 2025 välisellä ajalla. Rakennushankkeita valmistui ajanjaksolla 28 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 15 prosenttia vuoden takaista vähemmän.
Käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintaista arvoa kuvaavan uudisrakentamisen volyymi-indeksin trendiluku oli vuoden 2025 kesäkuussa seitsemän prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.
Suomessa asuntorakentamisen suhdannekuva on jatkunut yhä heikkona, ja käännettä parempaan joudutaan odottamaan ensi vuoteen. Näin arvioi Hypon pääekonomisti Juho Keskinen kommenttiviestissään.
”Tänä vuonna aloitetaan kuitenkin jo enemmän asuntoja kuin viime vuonna, jolloin aloitukset jäivät alle 18 000 uuden asunnon. Yhtä matalalle ei vajottu edes 1990-luvun lamassa”, Keskinen toteaa.
Pääekonomistin näkemyksen mukaan asuntojen hintoihin kasataankin nyt nousupainetta väkeä vetävissä kasvukeskuksissa. Syynä on hänen mukaansa se yksinkertainen tosiasia, että väestönkasvua vastaava vuotuinen asuntojen tuotantotarve jää yhä jälkeen yli 10 000 asunnolla.
Tilastokeskus julkaisi tuoreet tiedot uudisrakentamisen kehityksestä. Uusia asuntoaloituksia oli huhti–kesäkuussa noin 18 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.
”Poikkeuksellisen heikossa suhdannetilanteessa uusimpaan asuntoaloitusten tilastotietoon täytyy suhtautua aiempaa suuremmalla varauksella”, Keskinen totaa.
Tilastokeskus julkisti myös uudisrakentamisen volyymi-indeksin, joka kuvaa käynnissä olevan uudistuotannon arvoa. Keskisen mukaan asuinrakentaminen käy nyt puoliteholla koronakriisiä edeltäneeseen tasoon verrattuna.
”Asuntorakentamisen alakulo näkyy nyt valmistuvien uudiskohteiden määrässä, kun asuntoja valmistuu tänä vuonna vähiten tilastohistoriassa. Markkinamekanismi purkaa jo myyntivarastoja, mikä on myös edellytys uusien hankkeiden käynnistymiselle.”
Keskisen mukaan rakennusalan luottamus on silti vieläkin EU-maiden heikointa, vaikka infrapuolen hankkeet pitävätkin osaltaan työmaita myös käynnissä.
”Rakennusalan elpyminen alkaa kohottaa Suomen kasvulukuja selvemmin vasta ensi vuonna”, Keskinen ennustaa.
