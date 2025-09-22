Oura on jo lähes 11 miljardin dollarin arvoinen teknokomeetta

Suositusta Oura Ring -hyvinvointisormuksestaan tunnettu suomalainen terveysteknologiayhtiö Oura Health kerää 875 miljoonaa dollaria E-sarjan kierroksella. Uutistoimisto Bloombergin mukaan rahotuskierroksen arvioidaan asettavan yhtiön arvon noin 10,9 miljardiin dollariin.

Tämä edustaa merkittävää kasvua verrattuna Oura Ringen viime marraskuun D-sarjan kierroksella saavutettuun viiden miljardin dollarin arvostukseen, jolloin yhtiö sai 200 miljoonan dollarin sijoituksen Fidelityltä ja Dexcomilta.

Yhtiö saa tuoreen pääomaruiske samalla, kun Oura kokee räjähdysmäistä kasvua kilpailluilla puettavan teknologian markkinoilla.

Ouran arvostuksen nousu kuvastaa yhtiön poikkeuksellista myyntimenestystä viimeisen vuoden aikana. Yhtiön matka suomalaisesta Kickstarter-lanseerauksesta vuonna 2016 11 miljardin dollarin jättiyritykseksi on huikea suomalainen menestystarina.

Yhtiö on myynyt noin kolme miljoonaa sormusta pelkästään viimeisten 12 kuukauden aikana, mikä on nostanut kokonaismyynnin yli 5,5 miljoonaan kappaleeseen tuotteen vuoden 2015 debutin jälkeen. Yhtiön mukaan yli puolet kaikista Oura-sormuksista on myyty vain viimeisen vuoden aikana.

Oura raportoi viime vuonna yli 500 miljoonan dollarin liikevaihdon, mikä yli kaksinkertaistui edellisvuodesta. Yhtiö on hyvää vauhtia tuplaamaan liikevaihtonsa jälleen tänä vuonna ja tulee siten yltämään miljardin dollarin myyntiin.

Tämä kehityspolku on nostanut Ouran yhdeksi nopeimmin kasvavista puettavan teknologian yrityksistä.

Strateginen laajentuminen ja markkinajohtajuus

Uuden rahoituksen avulla Oura voi kasvattaa tuotantoa, investoida tuotekehitykseen ja laajentaa kansainvälistä läsnäoloaan. Yhtiö on laajentanut myyntiverkostoaan yli 4 000 jälleenmyyjään 20 eri maassa ja palvelee asiakkaita jo yli 150 maassa.

Oura oli viime vuonna Yhdysvaltojen nopeimmin kasvanut brändi Amazonin alustoilla.

Yhtiön liiketoimintamalli yhdistää laitemyynnin ja toistuvaismaksullisen tilauksen: kuuden dollarin kuukausittainen Oura Membership avaa syvällisemmät hyvinvointianalyysit ja personoidut suositukset. Tämä luo noin 80 prosentin laitetuloa ja 20 prosentin toistuvaistuottoa jäsenyyksistä.

Ouralla on nyt 1 000 yrityskumppania ympäri maailmaa ja se tarjoaa Oura for Business -ratkaisujaan yli 200 organisaatiolle, mukaan lukien armeijan yksiköt ja ammattilaisurheilijat. Viime vuosien kumppanuuksiin kuuluu yhteistyö American Expressin kanssa, minkä ansiosta Yhdysvaltojen Platinum-korttiasiakkaat saavat jopa 200 dollarin vuosittaiset hyvitykset Oura-sormuksen ostosta.

Älysormusten osuus fitness-seurantalaitteiden tuotoista Yhdysvalloissa on jo 75 prosenttia, ja fitness-seurantalaitteiden vähittäismyynti Yhdysvalloissa on kasvanut vuoden alusta 88 prosenttia verrattuna vuoteen 2024.

Oura hallitsee noin 80 prosenttia älysormusmarkkinasta, jättäen kilpailijat, kuten Ultrahumanin, taakseen 12 prosentin osuudella. Maailmanlaajuisen älysormusmarkkinan arvioidaan kasvavan yli 21 prosenttia vuosittain ja yltävän 1,6 miljardin dollarin kokoon vuoteen 2032 mennessä.

Uusia kumppanuuksia ja tekoälyä

Oura Healthin tulevaisuuden kasvu- ja kehityssuunnitelmat painottuvat kansainvälisen vähittäismyynnin ja kumppaniekosysteemin laajentamiseen sekä uusien ominaisuuksien kehittämiseen niin ohjelmiston kuin laiteinnovaation saralla.

Yhtiö panostaa laajasti tekoälyn ja koneoppimisen integrointiin, jonka tavoitteena on tarjota entistä yksilöllisempää ja kokonaisvaltaisempaa analytiikkaa käyttäjille terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueista, kuten stressinhallinnasta, sydämen terveydestä ja aktiivisuudesta. Kehitys sijoittuu vahvasti myös naisten terveyttä tukevien toimintojen ympärille esimerkiksi kuukautiskierron ja hormonaalisen hyvinvoinnin seurannassa.

Oura panostaa tuotekehitykseen esimerkiksi uusien sukupolvien älysormusten muodossa sekä algoritmien ja mittausteknologian tarkkuuden kasvattamiseen. Yritys osti hiljattain metabolismiin ja glukoosinseurantaan keskittyneen Veri-yhtiön sekä laajensi liiketoimintaa yritys- ja terveydenhuoltosektorille hankkimalla Sparta Sciencen.

Uusien toiminnallisuuksien avulla Oura tähtää yhä laaja-alaisemmaksi terveysteknologian kumppaniksi.

Yhtiö syventää yhteistyötä myös globaalien hyvinvointi- ja liikunta-alan toimijoiden kanssa tuomalla saataville integraatioita esimerkiksi Technogymin ja CorePower Yogan kaltaisten alustojen kanssa.

Oura Advisor -tekoäly tarjoaa omien terveystavoitteiden tueksi räätälöityjä ohjeita ja oivalluksia, ja sen kehitystä jatketaan niin, että se tavoittaa mahdollisimman monia käyttäjäryhmiä.

Kokonaisuudessaan Oura tavoittelee terveyden ja hyvinvoinnin seurannasta proaktiiviseen hyvinvoinnin johtamiseen siirtymistä, sekä merkittävää roolia sekä kuluttajamarkkinoilla että yritysten ja terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa.

Oura Health ei ole tällä hetkellä listautunut pörssiin.