Jenkkipörssit takovat uusia ennätyksiä teknojättien vetämänä

Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden huikea ralli jatkuu S&P 500 -indeksi on noussut vuodessa yli 17 prosenttia ja viimeisen kuukauden aikana 3,5 prosenttia. Maanantaina indeksi kipusi jälleen uusiin ennätyksiin, hätyytellen 6700 pisteen tasoa. Myös teknologiapainotteinen Nasdaq on noussut uuteen ennätykseen lähelle 22 800 pisteen tasoa.

Jenkkipörssien nousu kertoo suurten teknologiayhtiöiden vauhdista, jotka jatkavat Yhdysvaltain osakemarkkinoiden hallintaa.

Siruvalmistaja Nvidia nousi 3,9 prosenttia sen jälkeen, kun yhtiö ilmoitti kunnianhimoisesta jopa 100 miljardin dollarin sijoitussuunnitelmasta OpenAI:hin. Tämä vahvisti sen asemaa yhtenä tekoälyn kehityksen vaikutusvaltaisimmista toimijoista.

Apple puolestaan nousi kahdeksan kuukauden korkeimmalle tasolle maanantain 4,3 prosentin nousun jälkeen saatuaan tavoitehinnan noston, jota tukevat vahvat odotukset uusien iPhonien myynnistä.

”Näiden yhtiöiden kehitys vahvistaa, että teknologiasektorin ralli pysyy edelleen markkinoiden veturina”, arvioi finanssitalo XS.comin analyytikko Antonio Di Giacomo.

Giacomon mukaan sijoittajat luottavat siihen, että tekoälyn käyttöönotto ja kuluttajien kestävä kysyntä mobiililaitteille jatkavat poikkeuksellisten tuottojen tuottamista alalle. Lisäksi yhtiöihin suuntautuvat pääomavirrat vahvistavat kehitystä, jossa vain muutama osake muodostaa suuren osan indeksin noususta.

Keskuspankki kuskin paikalla

Myös Yhdysvaltain keskuspankilla on ollut merkittävä rooli viimeaikaisessa markkinakehityksessä.

”Kuukauden koronlasku rohkaisi riskinottoon ja vahvisti käsitystä siitä, että rahapoliittinen kevennys tukee taloudellista aktiviteettia. Markkinat hinnoittelevat nyt vähintään kahta lisäkoronlaskua ennen vuoden loppua, mikä nostaa odotuksia edullisemmasta ja houkuttelevammasta rahoitusympäristöstä investoinneille”, Giacomo toteaa.

Tässä tilanteessa sijoittajien huomio kiinnittyy keskuspankin pääjohtaja Jerome Powellin tuleviin kommentteihin sekä henkilökohtaisen kulutuksen kulutusmenojen indeksiin (PCE), jota pidetään Fedin suosimana inflaatiomittarina.

S&P 500 -osakeindeksin kehitys viimeisen kolmen vuoden aikana. Kuva: Koyfin.

”Näillä tiedoilla on ratkaiseva merkitys siinä, miten rahapolitiikan tulevat askeleet ajoitetaan ja mitoitetaan, sekä vahvistamassa sitä, voiko Fedin strategia laskea inflaatiota ilman kasvun vaarantamista”, analyytikko toteaa.

Tutkimuslaitosten ennusteet heijastavat optimismin ilmapiiriä. Goldman Sachs nosti 12 kuukauden ennustettaan S&P 500:lle tasolle 7 200 pistettä, vedoten jatkuvaan yritysten tuloskasvuun.

Samoin RBC Capital esitti myönteisen näkemyksen arvioiden, että indeksi voi nousta yli 7 100 pisteen vuoteen 2026 mennessä. Historiassa on nähty nousutrendi silloin, kun koronlaskut eivät ole liittyneet taantumaan, RBC Capital toteaa.

Leviääkö optimismi laajemmin osakemarkkinoille?

Giacomon mukaan markkinoiden optimismi ei rajoitu teknologiajätteihin, vaan ulottuu myös harkinnanvaraisen kulutuksen ja energiasektoreille, jotka ovat hyötyneet talouden vakaudesta ja suhteellisen maltillisista raaka-ainehinnoista.

”Tämä näkymä viittaa siihen, että markkinoiden kasvu voisi monipuolistua ja vähentää riippuvuutta teknologiasektorista – vaikka se todennäköisesti pysyykin lyhyellä aikavälillä pääasiallisena kasvun vetäjänä.”

Riskitekijöitä kuitenkin yhä on.

Analyytikon mukaan geopoliittinen epävakaus, julkisen talouden epätasapainot ja yllättävien inflaatiopiikkien mahdollisuus luovat epävarmuutta, joka voi hidastaa markkinoiden vauhtia.

”Lisäksi nousun keskittyminen vain muutamaan suurikokoiseen osakkeeseen pysyy huolena, sillä mahdolliset korjaukset näissä nimissä voisivat vaikuttaa kohtuuttoman suuresti indeksiin”, Giacomo toteaa.

Kuitenkin tie kohti S&P 500 -indeksin 7 200 pistettä riippuu tasapainon säilyttämisestä talouskasvun, inflaation hallinnan ja globaalin vakauden välillä. Analyytikon mukana ne ovat tekijöistä, jotka ratkaisevat, voiko tämä noususykli jatkua keskipitkällä aikavälillä.