Uusia pörssikurssien ennätyksiä Japanissa, Euroopassa ja USA:ssa

Kuva: Hannu Angervuo.

Japanin uusi pääministeri Sanae Takaichi, joka on aiemmin luonut uraa heavybändin rumpalina, tapasi viikolla presidentti Donald Trumpin. Markkinat uskoivat Japanin talouden uuteen elvytysaaltoon, ja Nikkei 225 -indeksi kirjasi viikolla kolmena päivänä uuden ennätyksen.

Presidentti Trump käväisi myös Etelä-Koreassa tapaamassa Kiinan presidentti Xi Jinpingiä. Tapaamisen tuloksena oli USA:n ja Kiinan kauppasodan välivaiheesta sopiminen ainakin vuodeksi.

Presidentti Trumpin perässä Etelä-Koreaan lensi myös Nvidian pääjohtaja Jensen Huang, joka kävi sopimassa Samsung Electronicsin, Hynixin ja Hyundain kanssa yhteistyöstä tekoälyn kehittämisessä.

USA:n S&P 500 ja myös Nasdaq kirjasivat viikolla uusia kaikkien aikojen ennätyksiä.

Euroopassa Stoxx 600 -indeksi kirjasi myös kaikkien aikojen kurssiennätyksen maanantaina, ja indeksin uusin piste-ennätys on nyt 577,03 pistettä.

Helsingin pörssin kurssit ovat kiivenneet merkittävästi viime viikkojen aikana. OMXHCAP-portfoliohintaindeksi on enää noin 10,6 prosentin nousun päässä kaikkien aikojen ennätyksestä, joka saavutettiin 6. syyskuuta 2021.

Tänä vuonna Helsingin pörssi on päihittänyt selvästi Euroopan yleisindeksi Stoxx 600:n kurssikehityksen.

Helsingin pörssisijoittajat uskovat talouden lähtevän nousuun, vaikka Euroopan tilastoviranomainen heitti kylmää vettä niskaan torstaina. Eurostat kertoi euroalueen talouskasvun olleen kolmannella neljänneksellä 0,2 prosenttia, mutta Suomen alustava lukema oli –0,1 edelliseen neljännekseen verrattuna.

Suomen kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen talouskasvu oli 0,0 prosenttia ja toisen neljänneksen kasvu –0,4 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Suomen talouskasvu kolmannella neljänneksellä oli –0,9 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Pörssi on perinteisesti ennakoinut talouskasvun käynnistymistä noin puolen vuoden etumatkalla.

Pitää muistaa, että pörssin pohja oli jo vuoden 2023 marraskuussa, ja siitä lähtien pörssikurssit ovat olleet nousutrendillä. Nousua pohjalta on kuukausi-indeksille kertynyt jo 24 prosenttia kahden vuoden ajan.

Kuva: Hannu Angervuo.

Nyt tuntuu, että maamme talous laahaa pörssin perässä kahden vuoden viipeellä. Kyllä ne pörssiyhtiöiden tulokset tulevat perässä, kun vain jaksaa odottaa.

Helsingin pörssin kuluvan vuoden tuloksilla laskettu P/E-luku on noin 19x, mikä on lähes neljänneksen pitkäaikaista lukua korkeampi.

Helsingin pörssin yhtiöiden tulokset ovat laskeneet kolme peräkkäistä vuotta, mukaan lukien tämä vuosi. Huippuvuonna 2022 pörssin tulossumma oli 22,9 miljardia, ja nykyinen markkina-arvo on noin 310 miljardia euroa, joten P/E-luku nykyisellä markkina-arvolla ja huippuvuoden tuloksilla olisi nyt 13,5x.

Laskennallisesti, jos oletamme pörssiyhtiöiden tulossumman kasvavan ensi vuonna 12 prosenttia, olisi pörssin nykyinen P/E-luku 16,9x.

Euroopan Stoxx 600 -indeksin nykyinen P/E-luku on seuraavan 12 kuukauden tulosennusteilla noin 14x.

