Perinteisesti kullan omistaminen on vaatinut fyysisten harkkojen, kolikoiden tai ETF-ratkaisujen käyttöä, mutta nyt yhä useampi haluaa kytkeä omistuksensa suoraan blockchain-verkkoon digitaalisessa muodossa.

Token eli rahake on lohkoketjussa liikkeessä oleva digitaalinen omaisuusyksikkö. Tokenisointi puolestaan tarkoittaa prosessia, jossa todellinen omaisuus muunnetaan digitaalisiksi tokeneiksi lohkoketjuteknologiaa hyödyntäen. Kullan tokenisoinnissa jokainen token edustaa tiettyä määrää fyysistä kultaa, joka on turvassa säilytysketjun (custodian) holvissa.

Tokenisointi on mullistanut käsityksen omistajuudesta: virtuaaliset omistusosuudet voivat vaihtaa omistajaa globaalisti ja reaaliajassa, ja niitä voidaan myydä, ostaa tai käyttää erilaisissa finanssisovelluksissa ympäri vuorokauden.​

Kullan tokenisoinnissa suurimmat hyödyt liittyvät likviditeettiin, saavutettavuuteen ja mataliin kustannuksiin. Perinteinen kullan kauppa on usein hidas ja vaatii välikäsiä. Kun kulta on tokenisoitu, sijoittajat voivat ostaa, myydä ja siirtää omistusosuuksia suoraan digitaalisilla alustoilla – ilman kultakolikoiden fyysistä siirtoa ja useiden välikäsien palkkioita.

Tokenisointi mahdollistaa myös murto-osaomistuksen: sijoittajan ei tarvitse ostaa kokonaista kultaharkkoa, vaan hän voi ostaa vaikka vain gramman edestä kultaa. Tämä madaltaa kynnystä pitkään varsin eksklusiivisiin kultaomistuksiin ja laajentaa potentiaalisten sijoittajien joukkoa maailmanlaajuisesti.​

Tokenisoitu kulta on myös huomattavan läpinäkyvää ja turvallista. Jokainen kauppa kirjautuu julkiseen lohkoketjuun, joten kaikki omistuksen siirrot voidaan todentaa milloin tahansa. Fyysinen kulta on edelleen olemassa ja säilytetty turvallisesti, mutta digitaaliset tokenit mahdollistavat nopeat siirrot ja tehokkaan sijoitustoiminnan – ilman pelkoa väärennöksistä tai laittomista muutoksista tilikirjoihin.

Kustannukset pienenevät, sillä hallinnointi sekä kaupankäynti automatisoituvat älykkäiden sopimusten avulla. Tokenisoitu kulta voi lisäksi toimia vakuutena lainoissa tai joustavien rahoitusratkaisujen perustana.​

”Se on itse asiassa vaihtoehtoinen tapa, jolla ihmiset voivat säilyttää kultaa, jos he haluavat pitää sitä [digitaalisessa] lompakossa. Kultaa voi sen avulla käydä kauppaa ympäri vuorokauden, ja omistuksen siirtäminen henkilöltä toiselle on helppoa”, WisdomTree-yhtiön digitaalisten omaisuuserien johtaja Will Peck kertoi Yahoo Financelle.

Tokenisoitu kulta toimii hyvin lainan vakuutena

Yksi tokenisoidun kullan hyödyistä on sen mahdollinen käyttö lainojen vakuutena.

Tokenisoidun kullan kyky toimia vakuutena lainoissa perustuu sen likviditeettiin ja digitaaliseen rakenteeseen. Lohkoketjussa olevat kultatokenit ovat todistettavasti olemassa ja niiden omistus on helposti todennettavissa reaaliajassa. Tämä tekee niistä luotettavan vakuuden, koska arvonmääritys ja omaisuuden siirto voidaan toteuttaa nopeasti ja ilman perinteisiä välikäsiä.​

Vakuutena toimivan tokenisoidun kullan etu syntyy myös siitä, että omistajat voivat käyttää kultaa rahoituksen hankkimiseen joutumatta myymään fyysistä omaisuutta. Sijoittaja voi lukita kultatokeninsa lainapalvelussa ja saada niillä lainaa, jolloin omaisuus säilyy omistuksessa ja samalla lainattu pääoma voi tuottaa lisäarvoa esimerkiksi sijoituksina.

Lisäksi tokenisoitu kulta ei altistu perinteisellä tavalla valuutan arvon heikentymiselle (debasement), kuten yhdysvaltain dollari ja monet fiat-valuutat, mikä lisää sen houkuttelevuutta vakautta ja arvoa etsiville sijoittajille.

Tokenisoidun kullan merkitys kasvaa

Vaikka tokenisoitu kulta kattaa tällä hetkellä vain alle prosentin laajemmasta reaalimaailman omaisuusmarkkinasta, sen osuus kasvaa nopeasti.

Markkinan arvo on ylittänyt kolme miljardia dollaria, ja johtavia tuotteita ovat esimerkiksi Tetherin XAUT ja Paxosin PAX Gold.

Kultaan sidottu Gold (XAUT) -token on nyt yli kahden miljardin dollarin markkina-arvossa, kun se vielä kolmannen neljänneksen lopussa oli 1,4 miljardia dollaria, kertoo Coindeskin raportti. Kasvun taustalla on yli 375 000 unssia fyysistä kultaa, jotka säilytetään Sveitsissä London Good Delivery -standardin mukaisissa holveissa. Tokenin omistajilla on mahdollisuus lunastaa tokeneitaan fyysiseen kultaan.

Samaan aikaan sääntelyn ja teknologian kehittyessä tokenisointi mahdollistaa yhä uudentyyppisiä sijoittamisen ja riskienhallinnan innovaatioita, jotka ulottuvat dollaripohjaisista stablecoineista aina reaaliaikaisesti kaupankäynnin kohteena olevaan kultaan.​

Kullan tokenisointi ei pelkästään tuo jalometallimarkkinat seuraavalle vuosituhannelle, vaan se myös purkaa tehokkaasti sijoituskynnyksiä, luo nopeita ja läpinäkyviä kauppakanavia ja mahdollistaa omistusten hajauttamisen sekä riskien hallinnan aidossa digitaalisessa ympäristössä. Nämä kehityssuunnat tekevät tokenisoidusta kullasta houkuttelevan vaihtoehdon niin institutionaalisille kuin yksityissijoittajille.

​GENIUS-laki on tuonut vakaita pelisääntöjä stablecoin-alalle ja sitä pidetään vasta ensimmäisenä askeleena kohti kaikenlaisten omaisuuslajien – kuten osakkeiden, sijoitusrahastojen ja kiinteistöjen – tokenisointia.

