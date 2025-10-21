Kehittyvät osakemarkkinat kirivät ennätykseen kauppasovun toivossa

Kehittyvien markkinoiden osakkeet nousivat neljän vuoden korkeimmalle tasolle 20. lokakuuta 2025, kun sijoittajat ottivat ilolla vastaan merkkejä Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasuhteiden helpottumisesta.

MSCI:n kehittyvien markkinoiden osakeindeksi vahvistui 1,7 prosenttia, saavuttaen korkeimman tason sitten kesäkuun 2021, ja valuutat monissa kehittyvissä talouksissa vahvistuivat laajapohjaisessa nousussa.​

Optimismi kumpuaa presidentti Donald Trumpin entistä sovittelevammasta sävystä Kiinaa kohtaan.

Presidentti ilmoitti odottavansa ”oikeudenmukaista kauppasopimusta” presidentti Xi Jinpingin kanssa. Trump viittasi myös siihen, että hänen aiemmin uhkaamansa 100 prosentin tullikorotukset eivät olisi ”kestäviä”, mikä rauhoitti sijoittajien pelkoja pahenevasta kauppasodasta.​

”On hyvät perusteet odottaa, että Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kiista pysyy toistaiseksi hallinnassa, koska kyse on strategisesti tärkeistä asioista”, Barclaysin analyytikot kirjoittavat tiedotteessaan.

Teknologiajätit veturina

Teknologiayhtiöt johtivat markkinanousua, ja erityisesti maailman suurin siruvalmistaja Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), teknojätti Tencent Holdings sekä erityisesti verkkokaupasta ja pilvipalveluistaan tunnettu Alibaba Group olivat suurimpia voittajia.

Nämä aasialaiset teknologiajätit, jotka olivat aiemmin olleet paineessa USA:n ja Kiinan välisten kauppajännitteiden takia, toipuivat voimakkaasti, kun sijoittajien luottamus sektoriin palautui.​

Teknologiaosakkeiden nousu heijasti laajempaa optimismia tekoälykysynnän ja parantuneiden kauppanäkymien suhteen.

Taiwan Semiconductor raportoi juuri ennätystuloksen kolmannelta vuosineljännekseltä, kun tekoälyinvestoinnit kasvattivat kysyntää.​

Yhtiö on ollut yksi tekoälyinvestointien buumin suurimmista hyötyjistä. TSMC:n asiakkaat, kuten Nvidia ja Apple, ovat niiden yritysten joukossa, jotka sijoittavat useita miljardeja dollareita siruihin, palvelimiin ja datakeskuksiin.

Valuutat vahvistuvat dollarin heikentyessä

Kehittyvien maiden valuutat osallistuivat myös nousuun.​ Valuuttojen vahvistumsen taustalla on Yhdysvaltain dollarin huomattava heikkeneminen vuoden 2025 aikana.

Dollarindeksi on laskenut lähes 11 prosenttia vuoden alkupuoliskolla, mikä on pahin lasku yli 50 vuoteen. Lisäksi Yhdysvaltain keskuspankin koronlaskut ovat tukeneet kehittyvien markkinoiden omaisuusluokkia.​

Nousua on vauhdittanut myös kullan historiallisen korkea hinta, joka on tuonut tuottoja kehittyville maille, jotka louhivat tai omistavat kultaa. Esimerkiksi Etelä-Afrikka, Ghana ja Uzbekistan ovat hyötyneet kullan noustessa yli 4 300 dollarin unssihintaan, mikä on kasvattanut kansallisia rahavaroja ja sijoittajien luottamusta.​

Goldman Sachsin strategit ovat nostaneet ennusteensa MSCI EM -indeksille, jonka odotetaan nousevan 1 480 pisteeseen seuraavan 12 kuukauden aikana. Pankin perusteluina ovat kehittyvien maiden vahva tuloskasvu, maantieteellinen hajautus ja jatkava dollarin heikkous.

Pankin mukaan kehittyvät markkinat ovat nousseet jo yhdeksän kuukautta putkeen ja kehitykselle povataan lisäjatkoa vuoden loppuun asti.​