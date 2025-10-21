Nurminen Logistics tulosvaroittaa, mutta vahvistaa asemaansa Euroopan markkinoilla

Helsingin pörssin logistiikkayhtiö Nurminen Logistics aloittaa suorat rautatiekuljetukset Parman ja Ruotsin välillä. Uusi yhteys tarjoaa asiakkaille tehokkaan ja vähäpäästöisen vaihtoehdon maantiekuljetuksille, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Uusi reitti täydentää yhtiön nykyistä rautatiepalvelua Modenan ja Ruotsin välillä. Laajentumisen tueksi ja asiakassuhteiden vahvistamiseksi Nurminen avaa myös toimiston Parmaan.



Reitti kulkee Parman ja Ruotsin välillä ja yhdistyy Nurminen Logisticsin kokonaan omistamaan terminaaliin Örebron ulkopuolella. Tämä mahdollistaa Nurmiselle koko logistiikkaketjun hallinnan ja varmistaa luotettavat toimitukset.

Parma on tärkeä Etelä-Euroopan logistinen keskus

Pohjois-Italian logistiikkakeskittymässä sijaitseva Parma yhdistää maan merkittävät teollisuusalueet Keski- ja Pohjois-Eurooppaan, toimien strategisena porttina pohjoiseen suuntautuvalle liikenteelle.

Nurminen Logistics kuljettaa vuosittain yli 55 000 vaunua Pohjoismaissa, Euroopassa ja Aasiassa. Uusi Parma–Ruotsi-reitti on luonteva jatkumo yhtiön kansainvälistymisstrategialle ja vahvistaa entisestään sen eurooppalaista verkostoa.

Rautatieliikenne tarjoaa suuren kuljetuskapasiteetin ja on siksi tehokas ratkaisu pitkän matkan kuljetuksille. Se mukautuu joustavasti erilaisiin kuljetustarpeisiin, olipa kyseessä sitten yksittäinen lava tai kokonainen junakuorma.

“Rautatieliikenne tarjoaa tehokkuutta ja skaalautuvuutta, johon maantiekuljetuksilla ei pystytä. Uusi yhteytemme Parmasta Ruotsiin vahvistaa eurooppalaista verkostoamme ja tarjoaa asiakkaille luotettavan ja nopean tavan kuljettaa suuria volyymeja, pienentäen samalla kustannuksia ja päästöjä,” sanoo Marjut Linnajärvi, VP, International Rail Operations and Sales, Nurminen Logistics.

Kysyntä vastuullisille kuljetusratkaisuille Euroopan ja Skandinavian välillä kasvaa. Siirtämällä kuljetuksia maanteiltä raiteille, asiakkaat voivat vähentää scope 3-päästöjään ja konkreettisesti edistää ilmastotavoitteidensa saavuttamista tinkimättä tehokkuudesta.

Nurminen Logistics tarjoaa ovelta ovelle –ratkaisun, joka sisältää huolinnan, tullauksen sekä terminaalipalvelut. Yhtiön kansainvälinen rautatieverkosto yhdistää Skandinavian, Euroopan ja Aasian – tarjoten asiakkaille pääsyn maailmanlaajuisille markkinoille.

Tulosvaroitus Baltian liiketoimintojen vuoksi

Yhtiö antoi maanantaina myös tulosvaroituksen, jossa se laskee vertailukelpoisen liikevaihdon ohjeistustaan.

Päivitetyn ohjeistuksen mukaan yhtiö arvioi vuoden 2025 liikevaihdon kasvavan, mutta vertailukelpoisen liikevoiton jäävän hieman edellisvuoden tasosta tai saavuttavan edellisvuoden tason.

Aiemmin helmikuussa Nurminen Logistics oli odottanut sekä liikevaihdon että vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan viime vuodesta.

Ohjeistuksen laskeminen perustuu arvioon yhtiön Baltian liiketoimintojen volyymin ennakoitua heikommasta kehityksestä. Yhtiö arvioi Baltian liiketoimintojen osuuden konsernin liikevaihdosta laskevan 25 prosenttiin viime vuoden 45 prosentista.

Lisäksi Keski-Euroopassa jatkuneet rautatieverkoston parannusinvestoinnit ovat haitanneet ennakoitua enemmän rautatieliikenteen tehokkuutta kuljetusaikojen pidentymisenä mikä on myös vaikuttanut negatiivisesti Ruotsin liiketoiminta-alueen kehtitykseen.

Yhtiö on jatkanut liiketoimintojensa kehitysinvestointeja, toteuttanut yli miljoonan euron kustannussäästöt vuodelle 2026 sekä Euroopan rautatieinfrastruktuurin parantuminen tuovat tulevina vuosina tehokkuutta ja kilpailuetua yhtiölle.

Yhtiö julkaisee vuoden 2025 tammi-syyskuun liiketoimintakatsauksen torstaina 23. lokakuuta.