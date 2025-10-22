Lääkeyhtiö Orionilta odotetaan kiihtyvää kasvua – syynä yhtiön keihäänkärkilääke

Kuva: Maija Astikainen. Orion Oyj.

Orionin alkuvuosi on sujunut vahvasti. Yhtiön liikevaihto kasvoi alkuvuonna ensimmäisellä vuosineljänneksellä 14,9 prosenttia vertailukaudesta 355 miljoonaan euroon.

Kasvua ajoivat Innovative Medicines -tulosyksikkö ja eturauhassyövän hoitoon tarkoitettu Nubeqa, mutta myös Branded Products-, Generics and Consumer Health- sekä Animal Health -tulosyksiköt suoriutuivat hyvin.

Vahva kasvu on jatkunut toisellakin vuosineljänneksellä. Itse asiassa kasvu on jopa kiihtynyt, kun liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa jo lähes 27 prosenttia vertailukaudesta 417 miljoonaan euroon. Kasvu oli jälleen odotuksia vahvempaa, sillä analyytikoiden konsensus povasi Vara Reseachin keräämien tietojen mukaan keskimäärin 384 miljoonan euron liikevaihtoa.

Kasvua ajoivat jälleen Innovative Medicines -tulosyksikkö ja Nubeqa, mutta myös Branded Products-, Generics and Consumer Health- sekä Animal Health -tulosyksiköt suoriutuivat hyvin.

Orion odottaa hyvän kehityksen jatkuvan loppuvuoden aikana, minkä vuoksi heinäkuun alussa yhtiö nosti näkymäarviota vuodelle 2025. Yhtiön tuotemyynti ja rojaltitulot olivat kasvaneet odotettua nopeammin vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, ja tämän hyvän kehityksen yhtiö odottaa jatkuvan loppuvuoden aikana.

Orionin kilpailukyky perustuu kykyyn yhdistää pitkäjänteinen tutkimus- ja kehitystyö sekä vahva kansainvälinen asema lääketeollisuudessa kasvavaan, innovatiiviseen tuoteportfolioon, jossa erityisesti uudet syöpälääkkeet – kuten Nubeqa – ovat viime vuosina nousseet merkittävään rooliin tuloskasvun moottoreina.

Yhtiö hyödyntää niin alkuperäislääkkeiden kuin geneeristen lääkkeiden osaamista ja patenttisuojiin nojaavaa teollista rakennetta, mikä tuo jatkuvuutta ja mahdollistaa kannattavan kasvun myös muuttuvilla kansainvälisillä markkinoilla.

Orionin kilpailukykyä vahvistavat myös korkeatasoinen osaaminen erityisesti tietyissä hoitoalueissa, laaja jälleenmyyntiverkosto sekä onnistunut kansainvälisten kumppanuuksien rakentaminen, esimerkiksi strategiset yhteistyöt MSD:n kaltaisten globaalien jättien kanssa.

Nubeqa on Orionin kultamuna

Nubeqa on noussut Orionin tärkeimmäksi kasvun ajuriksi, ja sen myynti sekä rojaltitulot ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina.

Nubeqa on nostanut Orionin taloudellisen tuloksen uudelle tasolle, kun sen tuotemyynti ja rojaltitulot ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosien aikana. Kyseessä on Orionin ja saksalaisen Bayerin yhteistyössä kehittämä syöpälääke. Se on tarkoitettu etenkin etäpesäkkeetöntä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastaville potilaille.

Nubeqa estää syövän leviämistä ja hidastaa taudin etenemistä, yleensä yhdessä tavanomaisen hormonihoidon kanssa. Sen turvallisuusprofiili on kansainvälisten tutkimusten perusteella todettu suotuisaksi ja se tarjoaa vaihtoehdon hoitomuodoille, jotka usein aiheuttavat raskaita sivuvaikutuksia potilaille.

Lääkeyhtiön positiivisten näkymien vuoksi OP on nostanut Orionin omalle kotimaisten osakkeiden suosikkilistalleen lisää-suosituksella.

Orionin liikevaihto vuosineljänneksittäin ja osakekurssi.

Pankki odottaa USA:n reseptidataan perustuen, että Orionin eturauhassyöpälääkkeen myynnin kasvun kiihtyneen kesän uusien myyntilupien myötä. Konsensusennusteissa on myynnin kasvun perusteella OP:n arvion mukaan nousupainetta.

Orionin tuotekehitysputki on lupaava onkologian eli syöpäsairauksien osalta ja tarjoaa näkyvyyttä myös Nubeqan jälkeiseen aikaan, OP uskoo. Lisäksi lääkeyhtiön kasvustrategia myös muissa yksiköissä on toiminut ja tarjoaa vahvaa kassavirtaa rahoittamaan tuotekehitysmenoja ja osinkoja.

Osakkeen arvostus ei päätä huimaa

OP:n mukaan Orionin arvostus on houkutteleva suhteessa Nubeqasta lähivuosina tuleviin kassavirtoihin ja sen jälkeen uusien molekyylien tuottamiin, todennäköisyyksillä painotettuihin kassavirtoihin.

Analyytikoiden konsensusennusteilla Orionin ensi vuoden P/E-kerroin on 18x ja EV/EBIT-kerroin 14x. Molemmat arvostuskertoimet ovat selvästi alle vuosien 2022-2025 keskiarvon.

Konsensus odottaa Vara Reseachin keräämien tietojen mukaan viime vuoden Orionin 2,35 euron osakekohtaisen tuloksen nousevan tänä vuonna 3,45 euroon ja ensi vuonna jo 3,64 euroon.

Odotuksissa on siis kova tuloskasvu.