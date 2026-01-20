Helsingin pörssissä arvostuskertoimet nousussa

Helsingin pörssi oli vuonna 2025 yksi Euroopan parhaimmista nousijoista ja nousua kertyi OMXHCAP-hintaindeksillä mitattuna 29,7 prosenttia, tuottoindeksin nousu oli +35,2 prosenttia.

Tammikuun 2026 puolivälissä osakekurssit ovat nousseet vuoden 2023 marraskuun kurssipohjasta on kertynyt vajaa kaksi ja puoli vuotta, ja prosenteissa on kertynyt jo yli 45 prosenttia.

Talouden nousun myötä suomalaisten syklisten pörssiyhtiöiden tulokset tulevat paranemaan enemmän ja nopeammin kuin euroalueen yleinen tuloskasvu tulee olemaan.

Kuitenkin Helsingin pörssiyhtiöiden voimakas yli kahden vuoden tuloslasku yhdessä yli 45 prosentin indeksinousun kanssa on nostanut vuoden 2025 tulosennusteilla P/E-luvun nykyisellä markkina-arvolla jo 20,3-kertaiseksi.

Pois lukien pelkästään Nordea, joka on markkina-arvoltaan suurin pörssiyhtiö ja jonka P/E-luku on paljon keskimääräistä matalampi, nousee pörssin painotetun P/E-luku vuoden 2025 tulosennusteilla jo tasolle 23,5x eli samalle tasolle kuin USA:n S&P 500-yhtiöiden vuoden 2026 tulosennusteilla laskettu P/E-luku.

Analyytikoiden vuoden 2026 tulosennusteilla laskettu P/E-luku on 17,7-kertainen ja pois lukien Nordea 19,4-kertainen. Analyytikoiden tuloskasvuennuste vuodelle on siis +15,0 prosenttia. Euroopan Stoxx 600-indeksiyhtiöiden vuoden 2026 tulosennusteilla laskettu P/E-luku on 15,4x eli noin kymmenisen prosenttia Helsingin pörssiä matalampi.

Perusmetallien valmistajien (Outokumpu ja SSAB), metsäyhtiöiden, konepajayhtiöiden sekä pankkien tuloskehitykset eriytyivät voimakkaasti ennätysvuoden 2022 jälkeen. Perusmetallien ja metsäteollisuuden tulostaso romahti pahasti vuosina 2023-2025.

Konepajat hyötyivät ennen näkemättömästä tuottajahintojen noin 35 prosentin noususta ja tilauskantojen kasvusta viime vuosina. Ei siis ole ihme, että konepajojen nettotulosennätyksiä on kirjattu jo kolmen vuoden verran.

Pankkien tuloskehitys on ollut myös vahvaa ja uusia ennätyksiä on saatu jo usean vuoden ajan.

Laskin tammikuun 16.päivän päätöskursseilla ja analyytikoiden vuoden 2026 tulosennusteilla näiden muutaman tärkeän sektorin arvostustason. Perusmetallin eli Outokummun ja SSAB:n ennustetaan tekevän vuonna 2026 yhteensä 720 miljoonan euron nettotuloksen, jossa on tulosparannusta vuoden 2025 ennusteelle +145 prosenttia. Näiden yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli 16. tammikuuta 7,1 miljardia euroa ja vuoden 2026 ennusteella P/E-luku on 9,8-kertainen.

Metsäyhtiöiden Metsä-Board, Stora Enso ja UPM-Kymmene ennustetaan tekevän vuonna 2026 yhteensä 1341 miljoonan euron nettotuloksen, jossa on tulosparannusta vuoden 2025 tulosennusteille +44 prosenttia. Näiden kolmen yhtiön yhteenlaskettu markkina-arvo oli 16. tammikuuta 22,48 miljardia euroa ja 2026 P/E-luku on 16,8-kertainen eli varsin normaali, kun tulokset alkavat kasvaa.

Pörssin konepajayhtiöiden (Hiab, Kalmar, Kone, Konecranes, Metso, Ponsse, Valmet ja Wärtsilä) ennustetaan tekevän vuonna 2026 yhteensä 3,67 miljardin euron nettotuloksen, jossa on tulosparannusta vuoden 2025 tulosennusteille +15 prosenttia.

Konepajayhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli 16. tammikuuta 87 miljardia euroa ja 2026 P/E-luku on 23,6-kertainen. Arvostustaso on jo korkea, mikä näkyy myös alla olevassa kuvassa osakekurssien tuloskasvua voimakkaampana nousuna.

Eurooppalaisten konepajayhtiöiden osakekurssit nousivat viime vuonna noin 59 prosenttia, kun Helsingin pörssin vastaava lukema oli 41 prosenttia.

Pörssin pankit-toimialaan kuuluvat muun muassa Nordea, ÅAB, Oma SP, Aktia, Taaleri ja Alisa. Näiden pankkien ennustetaan tekevän vuonna 2026 yhteensä 5,05 miljardin euron nettotuloksen, jossa on tuloslaskua vuoden 2025 tulosennusteille vajaan prosentin verran.

Pankkien yhteenlaskettu markkina-arvo oli 16. tammikuuta 60 miljardia euroa ja 2026 p/e-luku on 11,9-kertainen.

Suomalaisten pankkien P/E-lukua voi verrata esimerkiksi euroalueen Stoxx 600-pankkien P/E-lukuun, mikä on 12-seuraavan kuukauden tuloksilla laskettuna 11,0x eli samaa luokkaa kuin suomalaisten pankkien arvostustaso. Stoxx 600-pankkien osinkotuotto on kotimaisten pankkien mukaisesti korkea 7,7 prosenttia.