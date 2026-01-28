SSAB löi tulosodotukset selvin numeroin

SSAB:n liiketoiminta rapakon takana porskuttaa.

Teräsyhtiö SSAB julkisti keskiviikkona vuoden 2025 viimeisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa. Yhtioön liikevaihto laski vertailukauden 23,6 miljardista Ruotsin kruunusta 22,1 miljardiin kruunuun. Liiketulos kuitenkin nousi selvästi, 487 miljoonasta kruunusta 756 miljoonaan kruunuun.

Factsetin analyytikkoennuste odotti yhtiöltä 514 miljoonan kruunun liiketulosta, joten tulosparannus ylitti selvästi odotukset.

SSAB:n toimitusjohtaja Johnny Sjöströmin mukaan tulosparannus edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna johtuen pääasiassa SSAB Americas -divisioonan tuloksen parantumisesta.

SSAB Americas on Pohjois-Amerikan suurin kvarttolevyjen valmistaja noin 30 prosentin markkinaosuudella. Yhtiö kilpailee pääasiallisesti Nucor, Cleveland-Cliffs, EVRAZ ja Algoma Steel -yhtiöiden kanssa. Strategian ydin on yhdistää kustannustehokkuus ja laatu tavalla, joka muut pelaajat eivät pysty kopioimaan helposti.

Neljänneksen tulokseen vaikuttivat yli miljoonan kruunun kustannukset suunnitelluista huolloista.

Sjöströmin mukaan SSAB on kasvattanut premium-valikoimansa osuutta viime vuosina, mikä tuki katemarginaaleja vuoden 2025 aikana teräsmarkkinoiden ollessa heikot.

”SSAB Special Steels -divisioonan ainutlaatuiset tuotteet ja globaali jakelumalli auttoivat pitämään hinnat vakaina, vaikka markkinat olivat heikot. SSAB Europe -divisioonan erikoislujuusterästen toimitukset autoteollisuudelle olivat suhteellisen hyvällä tasolla. SSAB:n vahva asema Yhdysvaltain kvarttolevymarkkinoilla oli toinen tulosta tukenut tekijä vuonna 2025, sillä katteet olivat paremmat kuin Euroopassa”, toimitusjohtaja luettelee.

SSAB toteutti Euroopan liiketoiminnoissa viime vuonna useita toimenpiteitä kustannustason sopeuttamiseksi heikkoon markkinatilanteeseen, joihin kuului työaikapankkien, lyhennetyn työajan ja kustannusrajoitusten käyttö.

Sjöströmin mukaan Yhdysvaltain terästullien suorat vaikutukset SSAB:lle ovat tähän mennessä olleet rajalliset, koska yhtiö on asemoitunut hyvin premium-strategiallaan ja merkittävällä paikallisella tuotannollaan Yhdysvalloissa.

”Pohjoismaista viedään Yhdysvaltoihin vain rajallinen määrä erikoistuotteita, pääasiassa erikoislujia teräksiä autoteollisuudelle.”

Toimitusjohtajan mukaan SSAB:n muutosprojektit jatkuivat ja vuoden 2025 strategiset investoinnit toteutettiin suunnitelman mukaisesti.

”Oxelösundin muuntaminen etenee ja uuden valokaariuunin rakentaminen on käynnissä. Luulajan uuden tehokkaan terästehtaan rakentaminen aloitettiin kesällä 2025. SSAB:n muutoshankkeet ovat keskeisiä osia SSAB:n strategiassa kasvattaa premium-tuotevalikoimaamme”, Sjöström kertoo.

Lokakuun 2025 alussa Euroopan komissio esitti ehdotuksensa kauppapoliittisista toimenpiteistä, joiden on tarkoitus korvata nykyiset teräksenvalmistuksen suojatoimenpiteet ja vahvistaa Euroopan terästeollisuuden kestävyyttä. Seuraavassa vaiheessa Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto käsittelevät ehdotusta ja tekevät päätöksen siitä.

Tammikuussa 2026 EU otti käyttöön hiilirajamekanismin (CBAM) tuontiteräkselle tavoitteena luoda oikeudenmukaisemmat markkinat.

”SSAB odottaa, että nämä toimenpiteet parantavat kysynnän ja tarjonnan tasapainoa Euroopan markkinoilla”, Sjöström kertoo.

SSAB:n tulosyllätys ei riittänyt nostamaan yhtiön osaketta nousuun.