Kun kukkasipuli oli arvoasuntoa kalliimpi – tulppaanimania synnytti pörssikuplan

Tulppaanit saapuivat Alankomaihin 1500-luvun lopulla Osmanien valtakunnasta, ja 1600-luvulle tultaessa niistä oli tullut vauraan kauppiasluokan statussymboli.

Hollannin kultakauden vaurastuva keskiluokka etsi uusia tapoja esitellä varallisuuttaan, ja harvinaiset kukkasipulit tarjosivat siihen täydellisen välineen.

Aluksi tulppaaneja ostivat puutarhaharrastajat ja varakkaat keräilijät, jotka ihastuivat erityisesti monivärisiin, kirjaviin lajikkeisiin. Pian markkinaan tuli mukaan myös ammattiviljelijöitä ja kauppiaita, ja sipuleista alkoi muodostua oma varallisuusluokkansa.

1630-luvun puolivälissä tulppaanien hinnat alkoivat nousta jyrkemmin, kun spekuloijat havaitsivat mahdollisuuden pikavoittoihin.

Yksittäisten, harvinaisten sipulien hinnat nousivat tasolle, joka vastasi useiden vuosipalkkojen tai jopa kokonaisen talon arvoa.

Tulppaanikauppa levisi nopeasti suurimpiin kaupunkeihin, kuten Amsterdamiin, Rotterdamiin, Haarlemiin ja Leideniin, ja kaupankäynti siirtyi osin virallisten markkinapaikkojen ulkopuolelle kapakoihin ja yksityisiin ”kollegeihin”.

Futuurikauppa ja vaurastuva keskiluokka

Tulppaanimania ei syntynyt yhdessä yössä. Sen juuret olivat taloudellisessa vaurastumisessa, kulttuurissa ja sattumassa.

Ensinnäkin tulppaanien erityinen ulkonäkö kiihdytti kysyntää. Kirjavat tulppaanit olivat itse asiassa viruksen vaurioittamia, mutta juuri tämä teki niistä halutumpia ja harvinaisempia. Harvinaisuus yhdistettynä statussymboliin loi vahvan psykologisen perustan hintojen nousulle.

Toiseksi Hollannin vauras kauppatalous loi maaperän spekulaatiolle.

1600-luvun alun Alankomaat oli yksi Euroopan rikkaimmista valtioista, ja kaupan, laivanvarustuksen ja finanssitoiminnan ympärille kehittynyt keskiluokka etsi uusia sijoituskohteita. Tulppaanit tarjosivat konkreettisen, helposti ymmärrettävän kohteen.

Kolmanneksi markkinoille syntyi varhainen futuurikaupan muoto. Sipulit kaivettiin maasta ja istutettiin vain tiettynä vuodenaikana, joten fyysinen toimitus oli mahdollista vain osan vuodesta. Kaupankäynti siirtyi yhä enemmän termiineihin, joissa osapuolet sopivat tulevasta toimituksesta ja hinnasta ilman, että sipuli vaihtoi omistajaa heti.

Tämä irrotti hinnan entistä kauemmas reaalisesta hyödykkeestä. Sopimuksia myytiin eteenpäin useita kertoja ennen kuin yksikään sipuli todella kaivettiin maasta. Markkinasta tuli hyvin lähellä sitä, mitä nykyisin kutsutaan vivutetuksi ja keskitetysti selvittämättömäksi johdannaiskaupaksi.

Taustalla vaikutti myös terveydenhuollon kriisi. Ruttoepidemiat 1630-luvun puolivälissä tappoivat arviolta jopa 10 prosenttia väestöstä ja aiheuttivat työvoimapulaa sekä palkkojen nousua. Epävarmuus ja odottamattomat tulot saattoivat lisätä halukkuutta riskinottoon ja spekulatiiviseen käyttäytymiseen.

Lisäksi tulppaanikauppa tapahtui suurelta osin sääntelyn ulkopuolella. Viranomaiset seurasivat ilmiötä lähinnä verotusnäkökulmasta, mutta eivät kyenneet tai halunneet puuttua kauppaan tehokkaasti. Tämä mahdollisti sopimusten vapaan ja valvonnattoman ketjuttamisen.

Kukkasipuli maksoi enemmän kuin asuintalo

Tulppaanimania saavutti huippunsa talvella 1636–1637. Tuolloin kauppaa käytiin lähes yksinomaan termiineillä, ja sipuleita myytiin kymmenittäin kertoja ennen istutuskautta.

Hinnat irtosivat todellisuudesta täysin.

Arvioiden mukaan tavallisen sipulin hinta nousi muutamassa vuodessa yhdestä guldenista jopa 60 guldeniin. Joidenkin harvinaisten lajikkeiden, kuten Viceroyn, kerrotaan vaihtaneen omistajaa vastineeksi tavaroista, joiden yhteenlaskettu arvo vastasi taitavan käsityöläisen usean vuoden palkkaa.

Eräiden lähteiden mukaan yksittäisen sipulin hinta saattoi olla jopa kymmenkertainen verrattuna ammattikäsityöläisen vuosituloihin. Toiset arviot mainitsevat kauppoja, joissa sipulista maksettiin enemmän kuin keskusta-asunnosta Amsterdamissa.

Kauppaa käytiin laajasti myös tavallisen väestön keskuudessa. Monet myivät omaisuuttaan, ottivat velkaa ja luopuivat vakaammista sijoituksista päästäkseen mukaan tulppaanivuoristorataan.

Menestyneimmät kauppiaat ansaitsivat lyhyessä ajassa summia, jotka vastasivat kymmeniä tuhansia floriineja kuukaudessa.

Markkinasta tuli itseään ruokkiva ilmiö. Nousevat hinnat houkuttelivat uusia ostajia, mikä nosti hintoja edelleen. Jokainen uskoi voivansa myydä kalliimmalla seuraavalle.

Ostajat katosivat yhdessä illassa

Kuten useimmissa kuplissa, käänne tuli nopeasti ja yllätyksellisesti. Helmikuussa 1637 järjestetyssä huutokaupassa Haarlemin kaupungissa ei saapunut tarpeeksi ostajia, vaikka myyjät laskivat hintojaan toistuvasti. Tämä horjutti luottamusta koko markkinaan.

Pelko levisi nopeasti kaupunkien välillä. Kun yhä useampi ostaja kieltäytyi maksamasta aiemmin sovittuja, korkeita hintoja, termiinisopimusten arvo romahti.

Muutamassa viikossa tulppaanien hinnat putosivat murto-osaan huipputasoista, joissain tapauksissa jopa sadasosaan.

Monet sopimukset jäivät kokonaan täyttämättä. Myyjät eivät enää luottaneet ostajiin, ostajat eivät halunneet maksaa ylihintaisia sopimuksia, eikä kenelläkään ollut varmuutta siitä, miten riitoja ratkaistaisiin.

Hollannin viranomaiset yrittivät rauhoittaa tilannetta ehdottamalla, että termiinisopimukset muutettaisiin optiosopimuksiksi, jotka ostaja voisi perua maksamalla noin 10 prosenttia sovitusta hinnasta. Tarkoitus oli rajoittaa tuhoja ja luoda jonkinlainen kompromissikehikko.

Ehdotus ei kuitenkaan palauttanut luottamusta. Kun markkina oli kerran menettänyt uskottavuutensa, ostajat ja myyjät vetäytyivät nopeasti sivuun.

Kuplan seuraukset

Perinteinen tarina tulppaanimaniasta on kuvannut romahdusta koko Hollannin talouden horjuttaneena katastrofina. Uudempi tutkimus on korjannut kuvaa: kupla oli rajumpi yksilö- ja toimialatasolla kuin koko kansantalouden tasolla.

Monet spekulantit menettivät omaisuutensa. Oikeuspöytäkirjoista löytyy lukuisia tapauksia, joissa ostajat yrittivät kieltäytyä maksamasta satojen tai tuhansien guldenien sitoumuksia, kun sipulin markkina-arvo oli romahtanut. Tämä johti maineen menetyksiin, katkeriin oikeusriitoihin ja luottamuksen murenemiseen paikallisissa kauppayhteisöissä.

Samalla tulppaanikriisi synnytti kulttuurisen ”shokin”. Kauppaan ja luottosuhteisiin perustuvassa yhteiskunnassa ajatus siitä, että suuri joukko ihmisiä voisi yhtä aikaa jättää sopimuksensa täyttämättä, oli uusi ja pelottava.

Kansantalouden tasolla Hollanti kuitenkin toipui suhteellisen nopeasti. Ulkomaankauppa, merenkulku ja finanssitoiminta jatkoivat kasvuaan, eikä tulppaanimania romahduttanut koko talousjärjestelmää. Voidaan puhua lievästä, muutaman vuoden kestäneestä taantumasta pikemminkin kuin syvästä lamasta.

Tulppaanimaniasta jäi kuitenkin pysyvä jälki sääntelyyn ja ajatteluun. Tapaukset vauhdittivat keskustelua sopimusjuridiikasta, jälkimarkkinoista ja spekulatiivisen kaupankäynnin rajoista.

Samalla syntyi kulttuurinen varovaisuus helpon rikastumisen lupauksia kohtaan, joka liitetään yhä usein hollantilaiseen talousmentaliteettiin.

Sijoittajien virheet tulppaanihuumassa

Tulppaanikaupassa keskeinen virhe oli se, että sijoittajat irtautuivat täysin fundamenttiperusteisesta ajattelusta. Tulppaanisopimuksia ostettiin lähes yksinomaan siksi, että hinnat olivat nousseet ja odotettiin nousun jatkuvan, ei siksi, että kukilla olisi ollut vastaavaa käyttö- tai tuottoarvoa.

Monet toimivat niin sanotun greater fool -logiikan varassa. He eivät pyrkineet arvioimaan, onko hinta millään tavoin perusteltu, vaan luottivat siihen, että aina löytyy joku, joka maksaa vielä enemmän. Näin hinnan ainoa peruste oli odotus seuraavasta ostajasta.

Sijoittajat myös vivuttivat riskejään voimakkaasti. Termiinikauppaa käytiin usein hyvin pienellä tai olemattomalla alkupääomalla, mikä moninkertaisti tappiot, kun hinnat kääntyivät. Moni oli sitoutunut nimellisarvoltaan suuriin sopimuksiin suhteessa omaan varallisuuteensa.

Likviditeettiriski aliarvioitiin täysin. Lähes kaikki olettivat, että markkinalla on aina ostaja, kun myynti halutaan tehdä. Kun ensimmäisissä huutokaupoissa ei enää löytynyt ostajia, hinnat romahtivat hetkessä, eikä positioista päästy ulos ilman massiivisia tappioita.

Laumakäyttäytyminen ja FOMO (fear of missing out) olivat voimakkaita. Päätöksiä ohjasivat tarinat nopeista voitoista ja naapurin rikastumisesta, eivät oma analyysi tai riskien punninta. Sosiaalinen paine ja halu olla mukana ”ajan ilmiössä” korvasivat rationaalisen harkinnan.

Sopimus- ja vastapuoliriski jätettiin pitkälti huomioimatta. Termiinisopimuksia solmittiin siinä uskossa, että vastapuoli hoitaa velvoitteensa, vaikka oikeudellinen kehikko oli hämärä. Kun markkina romahti, moni kieltäytyi maksamasta, ja osa sopimuksista jäi kokonaan toteutumatta.

Lisäksi monet sijoittajat keskittyivät liikaa tulppaaneihin ja laiminlöivät hajautuksen.

Kun merkittävä osa varallisuudesta oli sidottu yhteen, erittäin volatiiliin kohteeseen, romahdus iski suoraan koko taseeseen. Lyhyiden, poikkeuksellisen jyrkkien nousujen tulkinta pysyväksi “uudeksi normaaliksi” kruunasi virheketjun.

Miksi tulppaanimania kiinnostaa sijoittajia yhä?

Tulppaanimaniaa käytetään yhä esimerkkinä, kun halutaan kuvata irrationaalista sijoituskäyttäytymistä.

Historiallinen tapaus muistuttaa erityisesti kolmesta asiasta, jotka toistuvat lähes jokaisessa kuplassa.

Ensinnäkin varallisuusluokka irtoaa fundamentistaan. Tulppaaneista tuli enemmän arvopapereita kuin kukkia, aivan kuten osakkeista voi tulla enemmän treidattuja tikkerikoodeja kuin omistusosuuksia oikeassa liiketoiminnassa.

Toiseksi rahoitusinnovaatio kiihdyttää liikettä. Varhaisen futuurikaupan kaltaiset instrumentit moninkertaistivat vipuvaikutuksen ja irrottivat kaupan fyysisestä toimituksesta. Sama logiikka näkyy myöhemmin erilaisissa vivutetuissa johdannaistuotteissa.

Kolmanneksi luottamus murtuu yhtäkkiä. Niin kauan kuin kaikki uskovat saavansa myytyä kalliimmalla, kupla jatkaa kasvuaan. Kun ensimmäinen huutokauppa epäonnistuu ja ostajat katoavat, käänne on nopea ja raju.

Oleellista Tulppaanimaniassa on siis tämä: se ei missään tapauksessa ole vain kuriositeetti taloushistorian marginaalissa. Se on varhainen, hyvin dokumentoitu esimerkki siitä, miten inhimillinen käyttäytyminen, rahoitusinnovaatio ja sääntelyn aukot voivat yhdessä synnyttää kuplan, jonka kaikuja kuullaan yhä nykyisilläkin finanssimarkkinoilla.

