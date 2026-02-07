Kun markkinoiden laineet lyövät yli – näin pörssikupla syntyy

Kuva: Depositphotos.

Pörssikupla on taloustieteen tunnetuimpia ja samalla vaikeimmin tunnistettavia ilmiöitä. Se syntyy, kun osakkeiden hinnat nousevat selvästi niiden todellista arvoa korkeammalle, ja puhkeaa lopulta tavalla, joka voi aiheuttaa laajaa taloudellista tuhoa.

Kuplien historia on pitkä.

Ensimmäisenä spekulatiivisena kuplana pidetään 1630-luvun hollantilaista tulppaanivillitystä, jossa yksittäisen tulppaanisipulin hinta saattoi ylittää talon arvon. Sen jälkeen maailma on nähnyt lukuisia kuplia, jotka ovat noudattaneet hämmästyttävän samanlaista kaavaa.

Viimeisin suuri pörssikuplakeskustelu liittyy tekoälyyn. Yhdysvaltain S&P 500 -indeksi nousi vuosina 203-2025 yhteensä noin 80 prosenttia, ja nousua johtivat niin kutsutut mahtiseitsikon teknologiayhtiöt. Sirujätti Nvidian osake yli 16-kertaistui samalla ajanjaksolla.

Mutta miksi kuplat ylipäätään syntyvät? Ja miksi niitä näyttää olevan mahdotonta estää?

Vastaus löytyy monimutkaisen mekanismien yhteisvaikutuksesta. Kuplien taustalla on aina sekä taloudellisia rakenteita, inhimillisiä ajatusvirheitä, institutionaalisia kannustimia että rahapolitiikan vaikutuksia.

Yksikään niistä ei yksin riitä selittämään kuplaa, mutta yhdessä ne luovat itseään ruokkivan kierteen.

Laumahenki ja irrationaalinen innostus

Yalen yliopiston taloustieteen professori Robert Shiller ennusti vuonna 2000 julkaistussa teoksessaan Irrational Exuberance teknokuplan puhkeamisen hämmästyttävällä tarkkuudella. Kirjan keskeinen argumentti on, että markkinakuplien juurisyy on psykologinen.

Taloustieteen Nobel-palkinnon vuonna 2013 saanut Shiller on osoittanut tutkimuksissaan, miten sijoittajien käyttäytyminen poikkeaa systemaattisesti rationaalisista malleista.

Laumakäyttäytyminen on ehkä tunnetuin kuplien ajuri. Kun riittävän moni sijoittaja ostaa nousevia osakkeita, syntyy vaikutelma siitä, ettei nousun päättymistä tarvitse pelätä. Jokainen uusi kurssinousu vahvistaa tätä uskomusta. Sijoittajat pelkäävät jäävänsä paitsi tuotoista enemmän kuin menettävänsä rahaa.

Käyttäytymistaloustieteessä tätä kutsutaan FOMO-ilmiöksi, peloksi jäädä ulkopuolelle. Se selittää, miksi kuplien loppuvaiheessa markkinoille virtaa eniten uutta rahaa juuri silloin, kun riskit ovat suurimmillaan.

Myös yliluottamus omiin kykyihin ruokkii kuplaa. Sijoittajat alkavat uskoa, että he osaavat ajoittaa markkinat oikein ja myydä ennen romahdusta. Tämä usko on lähes aina väärä.

Narratiivien voimakas rooli

Jokaisella kuplalla on narratiivinsa eli tarinansa. Teknokuplan aikana tarina oli internet, joka muuttaisi kaiken. Vuoden 2008 finanssikriisin alla se oli usko siihen, että asuntojen hinnat eivät voi laskea. Nyt tarina on tekoäly.

Shiller on korostanut, kuinka voimakkaasti narratiivit ohjaavat markkinoita. Hyvä tarina saa sijoittajat sivuuttamaan varoitusmerkit. Kun tarina on riittävän vakuuttava, kriittiset äänet vaiennetaan helposti.

Media vahvistaa tätä kehää. Nousevat kurssit tuottavat otsikoita, otsikot tuottavat uusia sijoittajia, ja uudet sijoittajat tuottavat jälleen nousevia kursseja. Syntyy itseään toteuttava ennuste.

On tärkeää huomata, ettei narratiivin tarvitse olla väärä. Internet todella muutti maailman, ja tekoäly todennäköisesti muuttaa sen uudelleen. Mutta se, että teknologian lupaus on todellinen, ei tarkoita, että minkä tahansa yksittäisen yhtiön osakkeen hinta on perusteltu.

Halpa raha ja velkavipu

Rahapolitiikka on kuplien syntymekanismien merkittävimpiä rakenteellisia tekijöitä. Kun keskuspankit pitävät korkoja matalina, lainanotto halpenee ja sijoittajat hakevat tuottoa riskipitoisemmista kohteista. Tämä ajaa osakekursseja ylös.

Chicagon keskuspankin tutkijat ovat osoittaneet, että jokainen viimeisen 200 vuoden merkittävä pörssikupla sotavuosia lukuun ottamatta on syntynyt matalan inflaation ympäristössä.

Matala inflaatio johtaa mataliin korkoihin, ja matalat korot ruokkivat spekulaatiota.

Erityisen vaaralliseksi tilanne muuttuu, kun sijoittajat käyttävät velkavipua. Lainarahalla sijoittaminen moninkertaistaa sekä voitot että tappiot. Kun kurssit kääntyvät laskuun, velkavipu pakottaa sijoittajat myymään, mikä kiihdyttää laskua entisestään.

Minskyn hetki ja vakauden paradoksi

Yksi kuplien syvällisimmistä selitysmalleista on yhdysvaltalaisen taloustieteilijän Hyman Minskyn rahoituksellisen epävakauden hypoteesi. Minskyn ydinväite on paradoksaalinen mutta historiallisesti hyvin perusteltu: vakaus itsessään synnyttää epävakautta.

Minsky jakoi talouden lainanottajat kolmeen luokkaan. Ensimmäisenä ovat suojautuneet lainanottajat, jotka pystyvät maksamaan sekä korot että lyhennykset kassavirroistaan. Toisena ovat spekulatiiviset lainanottajat, jotka selviävät koroista mutta joutuvat uudelleenrahoittamaan lainojensa pääomat. Kolmantena ovat niin kutsutut Ponzi-lainanottajat, jotka eivät selviydy edes koroista ja ovat täysin riippuvaisia omaisuuserien arvonnoususta.

Pitkä taloudellisen vakauden kausi saa lainanantajat höllentämään ehtojaan ja lainanottajat kasvattamaan riskejään. Talous siirtyy hitaasti suojautuneesta rahoitusrakenteesta kohti spekulatiivista ja lopulta Ponzi-rahoitusta.

Minskyn hetki koittaa, kun omaisuuserien hintojen nousu pysähtyy.

Silloin lainanottajien, jotka olivat riippuvaisia jatkuvasta arvonnoususta, rahoitusasema romahtaa. Syntyy pakkomyyntien ketju, joka vie mukanaan myös terveet toimijat.

Vuoden 2008 finanssikriisi oli Minskyn mallin lähes täydellinen ilmentymä. Asuntoluottojen myöntäminen oli höllentynyt äärimmilleen, ja monimutkaiset rahoitusinstrumentit peittivät todellisen riskin. Kun asuntojen hinnat kääntyivät laskuun, järjestelmä romahti.

Institutionaaliset rakenteet pahentavat ongelmaa

Kuplien syntyä eivät selitä pelkästään yksittäisten sijoittajien virheet. Myös rahoitusjärjestelmän rakenteet ajavat markkinoita kohti ylilyöntejä.

Salkunhoitajia arvioidaan suhteessa kilpailijoihinsa, usein lyhyellä aikajänteellä. Jos salkunhoitaja jättäytyy pois nousevasta markkinasta varovaisuussyistä, hänen tuottonsa jää jälkeen vertailuryhmästä. Tämä voi maksaa asiakkaita tai työpaikan. Siksi ammattimaisetkin sijoittajat päätyvät usein mukaan kuplan kasvuun, vaikka he tunnistavat riskit.

Listautumismarkkinat ylikuumentuvat tyypillisesti kuplan loppuvaiheessa. Uusia yhtiöitä tuodaan pörssiin ylihinnoiteltuina, ja investointipankit hyötyvät tuotoista. Suuri osa kupla-ajan listautumisista päätyy historiallisesti epäonnistumaan tai osoittautuu suoraan petollisiksi.

Myös luottoluokituslaitokset ja sääntelyviranomaiset ovat osoittautuneet kerta toisensa jälkeen kykenemättömiksi puuttumaan kupliin riittävän varhain.

Edellisen Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Alan Greenspan varoitti vuonna 1996 markkinoiden irrationaalisesta ylenpalttisesta optimismista, mutta osakemarkkinat kaksinkertaistuivat varoituksen jälkeen ennen kuplan puhkeamista.

Kupla tarvitsee kolme ainesta

Tutkimusyhtiö TS Lombard on tiivistänyt pörssikuplan syntymisen kolmeen välttämättömään ainesosaan. Ensimmäinen on uskottava perustarina, kuten mullistava uusi teknologia. Toinen on vakuuttava narratiivi tulevasta kasvusta. Kolmas on riittävä likviditeetti, velkavipu tai molemmat.

Kahden ensimmäisen aineksen olemassaolo ei yksinään riitä. Teknologian lupaus voi olla todellinen, ja kasvuodotukset voivat olla perusteltuja. Mutta ilman löysää rahaa ja velkavipua hintakuplaa ei synny.

Tämä kolmiosainen malli selittää, miksi kuplat tyypillisesti syntyvät nimenomaan uuden teknologian ja matalan korkotason yhdistelmästä.

1920-luvun kupla liittyi radion, autojen ja sähköverkkojen yleistymiseen. 1990-luvun kupla syntyi internetin ympärille. Kummassakin tapauksessa uusi teknologia oli todellinen, mutta arvostustasot irtautuivat fundamenteista.

Historiasta ei opita

Kuplien ehkä turhauttavin piirre on niiden toistuvuus. Tutkijat ovat tunnistaneet viimeisen vuosisadan aikana 27 merkittävää pörssikuplaa 29 maan osakemarkkinoilta, ja ne kaikki noudattavat samaa kaksivaiheista kaavaa: ensin laaja ja tasainen nousu, sitten kapea ja räjähtävä loppukiihdytys ennen romahdusta.

Taloushistorioitsija Charles Kindleberger määritteli jo vuonna 1978 kuplan markkinahinnan systemaattiseksi poikkeamaksi fundamentaalisesta arvosta. Nousu kiihtyy, kunnes se äkillisesti päättyy jyrkkään laskuun. Tämä kuvaus sopii yhtä hyvin 1700-luvun Etelämeren kuplaan kuin 2000-luvun teknokuplaan.

Puhjenneet kuplat ovat johtaneet vuosikymmenien mittaisiin pysähtyneisyyden jaksoihin. Japanin Nikkei 225 -indeksi saavutti huippunsa vuonna 1989, ja indeksi palasi samalle tasolle vasta vuonna 2024, yli kolmen vuosikymmenen jälkeen. Wall Streetin vuoden 1929 romahduksen jälkeen kesti kymmenen vuotta ennen kuin markkinat toipuivat.

Silti jokainen uusi sukupolvi toistaa samat virheet. Siihen on inhimillinen syy. Kupla tuntuu sen sisällä erilaiselta kuin se näyttää jälkikäteen. Keskellä nousua kriittiset äänet vaikuttavat pessimistisiltä, ja nousun jatkuminen tuntuu vahvistavan optimistien näkemyksen.

Kuten Robert Shiller on todennut, psykologisesti ohjattu volatiliteetti on kaikkien omaisuusmarkkinoiden sisäänrakennettu ominaisuus. Kuplat eivät ole poikkeus vaan sääntö, jonka kanssa sijoittajien ja päättäjien on opittava elämään.