Kaksi vuotta sitten elettiin ”appelsiinikriisiä”, mutta missä mennään nyt?

SalkunRakentaja kirjoitti maaliskuussa 2024 eli lähes kaksi vuotta sitten tuolloin meneillään olleesta appelsiinipulasta. Erinäisistä syistä appelsiinituotanto oli ajautunut vaikeuksiin, minkä seurauksena syksyllä 2023 appelsiinifutuurien hinnat kaksinkertaistuivat edellisvuoteen nähden.

Tuosta hetkestä on kulunut nyt pari vuotta aikaa ja appelsiinialan pahin kriisi näyttää jääneen taakseen. Mutta näkyykö tilanteen kirkastuminen nyt kuluttajien aamupalapöydässä entistä halvempana appelsiinimehuna?

Menneen kriisin taustalla luonnonilmiöt

Kun appelsiiniala ajautui kriisiin loppuvuoden 2023 ja alkuvuoden 2025 välisenä aikana, hintapiikin takana olleet syyt liittyivät enemmän tai vähemmän luonnonilmiöihin. Tapahtui viljelyssä hyvin yleinen skenaario, eli luonnonilmiöt rokottivat satoa ja sadon jäädessä odotettua pienemmäksi luonnollisesti raaka-aineen hinta nousi rajusti ylöspäin.

Appelsiinialaa kiusaavat luonnonilmiöt voidaan jakaa kahteen kastiin. On olemassa lyhytaikaisia ja pitkäaikaisia ongelmia.

Lyhytaikaisissa ongelmissa korostuvat myrskyt, viljelykauden aikaiset sääilmiöt ja muut yksittäiseen sesonkiin vaikuttavat asiat. Syksyllä 2023 Floridaa runtelivat historiallisen rajut hurrikaanit, jotka pilasivat paikoin kauden appelsiinisadon. Floridassa tuotetaan yli 90 prosenttia Yhdysvalloissa myytävästä appelsiinimehusta.

Pidempiaikaisissa ongelmissa korostuvat appelsiinituotantoa vaivaavat taudit. Appelsiinialan pahin vitsaus on HLB-bakteeritauti, joka aiheuttaa sitruspuiden kellastumista, minkä vuoksi hedelmät eivät kelpaa enää käytettäväksi. Kaksi vuotta sitten taudin ilmaantuvuus oli pahimmillaan sitten vuoden 2008, mikä vaikutti väistämättä futuurien hintaan.

Näin appelsiinifutuurin hinta on elänyt

Appelsiinifutuurien hinta pysyi melko vakiona vuodet 2017-2022. Appelsiinifutuurien arvo hinnoitellaan yksiköllä dollaria per pauna. Vuosien 2017-2022 välillä appelsiinifutuurien hinnat liikkuivat vuosien ajan välillä 100-170 dollaria per pauna.

Vuoden 2022 alusta alkoikin useamman vuoden kestänyt nousu, jonka aikana futuurin hinta nousi 143 dollarista per pauna aina syyskuun 2024 huippuihin, jolloin saman futuurin hinta oli noussut 555 dollariin per pauna. Hinta siis lähes kolminkertaistui vajaan kolmen vuoden aikana.

Sen jälkeen muutokset ovat olleet taas rajuja, mutta suunta päinvastainen. Vuoden 2024 lopulla appelsiinifutuurin hinta oli 506 dollaria per pauna, mutta 11 kuukautta myöhemmin oltiinkin enää 142 dollarissa per pauna. Alle vuodessa hinta romahti siis alaspäin yli 70 prosentilla.

Rajuin lasku näyttää olevan nyt takanapäin ja tällä hetkellä appelsiinifutuurin hinta on 158,85 dollaria per pauna. Historiallisesti katsottuna hinta on nyt samalla tasolla kuin alkuvuonna 2022, jolloin appelsiinin raju kallistuminen alkoi.

Appelsiinifutuurien hinta viimeisen 10 vuoden ajalta. Diagrammin lähde: Trading Economics

Paljonko nyt maksaa purkki appelsiinitäysmehua?

Kuluttajan kannalta mielenkiintoisin appelsiinifutuurien hintakehitys liittyy tietenkin aamupalapöytien klassikkoon eli appelsiinitäysmehuun. Onko appelsiinikriisin laantuminen vaikuttanut appelsiinimehun hintaan?

Palataksemme hetkeksi SalkunRakentajan kahden vuoden takaiseen juttuun, niin silloin kerroimme appelsiinimehun rajusta hinnannoususta, jota oli tapahtunut syksyn 2023 aikana, kriisin ollessa päällä. Tuossa jutussa kerroimme, että marraskuussa 2022 Valion appelsiinitäysmehu maksoi 1,88 euroa litralta, mutta tammikuussa 2024 hinta oli kivunnut 2,59 euroon litralta, mikä tarkoitti reilun vuoden aikana 40 prosentin hintanousua.

Nyt helmikuussa 2026 samainen Valion appelsiinitäysmehu näyttää maksavan S-ryhmän S-ostoslista -sovelluksessa 2,88 euroa litralta, eli hintanousu on yhä jatkunut, vaikka samaan aikaan appelsiinifutuurien hinta on pudonnut alle puoleen.

Tämä vaikuttaa siltä, että myrskypilvien ilmaantuessa taivaalle kaupoilla on tapana reagoida uhkaan hyvinkin nopeasti ja rajusti, mutta myrskyn hälvetessä samanlainen reagointi ei ole yhtä nopeaa.

Sama ilmiö koskee myös muita raaka-aineita

Ilmiö ei näytä koskevan pelkästään appelsiineja, vaan myös kaakaon ja sokerin hinta on ollut appelsiinien tavoin viime vuosina rajussa nousussa, mutta viimeisen vuoden aikana hinnat ovat lähteneet selvään laskuun.

Viimeisen vuoden aikana kaakaon hinta on pudonnut 57 prosenttia ja sokerin puolestaan laskenut 27 prosenttia. Kaakao ja sokeri ovat vahvasti läsnä makeisteollisuudessa, joka on joutunut viime vuosina nostamaan rajusti hintojaan, samalla kun makeisyhtiöt ovat myös pienentäneet pakkauskokoja.

Kaakaon hintakehityksen muutoksesta on uutisoinut Suomessa mm. Helsingin Sanomat jo heinäkuussa 2025. Hesarin jutussa maalaillaankin ideaa, että kaakaon hinnan halpeneminen tulisi jossain vaiheessa näkymään myös kaupan hyllyllä halvemman suklaan muodossa.

Suklaan hinta näyttää kuitenkin käyttäytyneen appelsiinimehun tavoin, eli painetta hinnan laskemiselle ei näytä vielä syntyneen. Suomen kenties tunnetuimman suklaalevyn, niin sanotun Fazerin sinisen hinta S-ostoslista -sovelluksessa on 3,87 euroa levyltä.

Hintavertailua tehdessä vanhoihin hintoihin on oleellista huomioida myös se, että Fazer pienensi ”kaakaokriisin” aikana suklaalevyn kokoa 200 grammasta aina 180 grammaan. Kun hinta nousee ja tuote pienenee, kilohinta nousee tällöin merkittävästi.

Viljelyalalla haasteita riittää

Oli kyseessä sitten appelsiinien, kaakaon, sokerin tai kahvin viljely, niin kuluttajan kannalta suotuisasta hintakehityksestä huolimatta uhkakuvia alalla riittää yhä, eivätkä viime vuosien kaltaiset hintapiikit ole välttämättä jääneet historiaan.

Ilmastonmuutos tekee viljelystä tulevaisuudessa entistäkin vaikeampaa. Säiden ääri-ilmiöt korostuvat ilmastonmuutoksen myötä, minkä takia satojen paikoittaisia tuhoutumisia saatetaan nähdä enemmän ja useammin. Lisäksi ilmastonmuutos antaa mahdollisuuksia uusille pitkäaikaisille ongelmille, kuten tuholaisten ja tautien syntymiselle.

