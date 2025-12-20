Maailman velka on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana

Vuonna 2017 maailman velka yhteensä oli noin 225 tuhatta miljardia US dollaria. Vuoden 2025 maailman velka oli noussut noin kahdeksassa vuodessa noin 50 prosentilla.
Maailman velka oli noussut vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä jo 346 tuhanteen miljardiin dollariin eli 346 biljoonaan US dollariin. Vertailun vuoksi maailman suurimman talouden USA:n valtion velka on tällä hetkellä noin kymmenen prosenttia eli noin 36 tuhatta miljardia dollaria.
Kansainvälinen järjestelypankki BIS varoitti muutamia viikkoja sitten mahdollisesta kaksoiskuplasta.
Sijoittajat ovat puskeneet osakemarkkinat ja kullan hinnan kaikkien aikojen ennätykseen. Kansainvälisen järjestelypankki näkee Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla kuplan merkkejä. Osakekurssit ovat nousseet S&P 500-indeksillä mitattuna jo useita vuosi yritysten tuloskasvua nopeammin.
Piensijoittajat ovat runsain mitoin osallistuneet pörssin ja myös kullan hintojen nousun aiheuttamaan kuplan syntymiseen. Aasian suurten talousmahtien keskuspankit ovat lisänneet kullan ostoja kuluvan vuoden aikana. Samalla monet keskuspankit ovat myyneet Yhdysvaltojen korkopapereita ja dollarin arvo on laskenut indeksiin verrattuna noin kymmenen prosenttia.
Viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana ainoastaan nyt pörssikurssit ja kulta ovat nousseet samaan aikaan kaikkien aikojen huippuun.
Markkinoilla myös ihmetellään hopean arvon rajua nousua kuluvan vuoden aikana. Intialaiset ovat innostuneet hopeasta ja hopeakoruista erityisesti tänä vuonna.
Kullan hinta on noussut vuoden alusta 63 prosenttia ja hopean hinta 115 prosenttia.
S&P 500-indeksi nousi vuonna 2024 23,3 prosenttia ja tämän vuoden aikana nousua on kertynyt 15,9 prosenttia.
Kansainvälinen järjestelypankki BIS varoittaa kuplan räjähdysmäisen vaiheen jälkeen tyypillisesti puhkeaa nopealla ja terävällä korjausliikkeellä.