Goldman Sachs ennustaa vuodelle 2026 kohtuullista kasvua, hidastuvaa inflaatiota ja laskevia korkoja

Goldman Sachs Research arvioi maailman bruttokansantuotteen kasvavan 2,8 prosenttia vuonna 2026 (ekonomistien konsensusennuste 2,5 %). Yhdysvaltojen talouskasvun odotetaan kiihtyvän 2,6 prosenttiin, kun taas Kiinan BKT:n ennustetaan kasvavan 4,8 prosenttia, vahvan viennin kompensoidessa vaimeaa kotimaista kysyntää. Pitkän aikavälin haasteista huolimatta euroalueen talouden ennustetaan kasvavan 1,3 prosenttia, mihin vaikuttavat erityisesti Saksan finanssipoliittinen elvytys sekä vahva kasvu Espanjassa.

”Kuten pandemian jälkeen on ollut tyypillistä, olemme Yhdysvaltojen suhteen optimistisimpia suhteessa markkinoiden konsensusennusteisiin”, kirjoittaa Goldman Sachs Researchin pääekonomisti Jan Hatzius tiimin raportissa “Macro Outlook 2026: Sturdy Growth, Stagnant Jobs, Stable Prices”.

Yhdysvaltojen talouden odotetaan ylittävän selvästi konsensusennusteet veronalennusten, keventyneiden rahoitusolosuhteiden sekä tullien talouskasvua jarruttavan vaikutuksen pienentymisen ansiosta. Esimerkiksi veronalennusten seurauksena kuluttajat saavat ensi vuoden alkupuoliskolla noin 100 miljardin dollarin edestä lisäveronpalautuksia, mikä vastaa noin 0,4 prosenttia vuotuisista käytettävissä olevista tuloista.

Näiden tekijöiden vaikutuksen odotetaan painottuvan erityisesti vuoden 2026 ensimmäiselle puoliskolle, ja myös Yhdysvaltain hallinnon sulkutilanteen jälkeinen talouden elpyminen antaa kasvulle lisäpotkua. ”Odotamme erityisen vahvaa BKT:n kasvua ensi vuoden alkupuoliskolla”, Hatzius kirjoittaa.

Vaikka maailmantalous kasvaa, tämä ei ole kuitenkaan heijastunut työmarkkinoiden vahvistumisena. Työllisyyden kasvu kaikissa keskeisissä kehittyneissä talouksissa on nyt selvästi alle pandemiaa edeltäneen vuoden 2019 tason.

Hatziuksen mukaan työmarkkinoiden heikkous heijastelee – vaikkei sitä täysin selitä – maahanmuuton jyrkkää hidastumista ja sitä kautta työvoiman kasvun vaimenemista. Työllisyyden ja talouskasvun välinen irtautuminen on selkeintä Yhdysvalloissa, missä työllisyyden kasvu on saattanut olla jopa negatiivista kesän aikana.

Tekoälyn vaikutus työllisyyteen ja tuottavuuteen on Goldman Sachs Researchin mukaan toistaiseksi rajoittunut pääosin teknologiasektoriin. Ekonomistit arvioivat, että tekoälyn merkittävimmät tuottavuushyödyt realisoituvat vasta muutaman vuoden kuluttua.

Kiinan talousnäkymät vuodelle 2026

Kiinan talouden kehityskuva on selvästi ristiriitaisempi. Hatziuksen mukaan Kiinan kyky tuottaa yhä laadukkaampia tuotteita entistä alemmilla kustannuksilla on edelleen vailla vertaansa. Maailman toiseksi suurin talous on myös osoittanut pystyvänsä torjumaan vientiinsä kohdistuvia korkeita tulleja, kuten viimeaikaiset kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen kanssa osoittavat.

”Kaikki tämä viittaa siihen, että Kiinan teollisuussektorin kasvu jatkuu vahvana”, Hatzius kirjoittaa.

Samanaikaisesti tietyt sektorit Kiinan kotimaisesta taloudesta ovat yhä heikkoja. Vaikka kiinteistösektorin romahduksen suurin negatiivinen vaikutus talouskasvuun on todennäköisesti jo nähty, asuntokauppa on laskenut noin 60 prosenttia ja rakentamisen aloitukset noin 80 prosenttia huipputasoista. Ekonomistit arvioivat kiinteistösektorin leikkaavan Kiinan BKT:n kasvua noin 1,5 prosenttiyksiköllä vuonna 2026.

”Vahvan teollisuussektorin ja heikon kotimaisen kysynnän yhdistelmä kasvattaa Kiinan vaihtotaseen ylijäämää entisestään”, Hatzius toteaa.

Goldman Sachsin ekonomistit odottavat Kiinan vaihtotaseen ylijäämän nousevan lähes yhteen prosenttiin maailman BKT:stä seuraavien 3–5 vuoden aikana, mikä olisi suurin ylijäämä minkään maan historiassa. ”Tämä tulee todennäköisesti painamaan kasvua talouksissa, jotka kilpailevat voimakkaasti Kiinan kanssa, kuten euroalueella ja erityisesti Saksassa”, Hatzius lisää.

Millainen on euroalueen talousnäkymä vuonna 2026?

Goldman Sachs Researchin mukaan Kiinasta tuleva kiristyvä kilpailu korostaa euroalueen talouden rakenteellisia heikkouksia, joihin kuuluvat väestön ikääntyminen, ylisääntely sekä korkeat energiakustannukset.

Näistä haasteista huolimatta euroalueen talouden ennustetaan kasvavan kohtuullista 1,3 prosentin vauhtia vuonna 2026, Hatzius kirjoittaa. Saksan talouskasvun odotetaan hyötyvän käynnissä olevasta liittovaltion julkisten menojen voimakkaasta kasvusta. Lisäksi Goldman Sachsin ekonomistit arvioivat Etelä-Euroopan talouskasvun pysyvän vahvana, erityisesti Espanjassa, jossa reaalinen kulutus on jatkanut kasvuaan noin 3 prosentin vauhdilla ja talouden rakennemuutos kohti korkeamman lisäarvon palveluja etenee ripeästi.

Kehittyneiden talouksien pohjainflaation odotetaan laskevan vuonna 2026 tasoille, jotka ovat yleisesti linjassa keskuspankkien inflaatiotavoitteiden kanssa.

Yhdysvalloissa keskeinen syy siihen, miksi pohjainflaatio (PCE) on pysynyt korkeana vuonna 2025, on tullien siirtyminen hintoihin. Ilman tullien vaikutusta Goldman Sachsin ekonomistit arvioivat inflaation jatkaneen laskuaan ja olevan nyt noin 2,3 prosenttia. Vaikka tullien hintavaikutus saattaa vielä hieman voimistua (olettaen, että tullitasot säilyvät nykyisellä tasolla), niiden vaikutus vuosimuutoksiin heikkenee selvästi vuoden 2026 jälkipuoliskolla suotuisten niin sanottujen perusvaikutusten ansiosta.

Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa inflaatiota hillitsee merkittävästi palkkakasvun viimeaikainen hidastuminen. Yhdysvalloissa nimellispalkat kasvavat nyt alle neljän prosentin ”kestävän” tason, jonka Goldman Sachsin ekonomistit arvioivat olevan yhteensopiva kahden prosentin inflaation kanssa. Isossa-Britanniassa palkkakasvun viimeisin vauhti on lähellä ekonomistien arviota kestävästä noin kolmen prosentin tasosta.

Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) ennustetaan laskevan ohjauskoron tavoitetasoa 50 korkopisteellä 3,00–3,25 prosentin vaihteluvälille vuonna 2026. Goldman Sachs Researchin näkemyksen mukaan Yhdysvaltojen inflaatio-ongelma on käytännössä ratkaistu, ja Fedillä voi olla jopa odotettua enemmän liikkumavaraa koronlaskuille.

Isossa-Britanniassa Goldman Sachsin ekonomistien perusennusteena on neljännesvuosittainen koronlaskusarja, joka veisi ohjauskoron kolmeen prosenttiin vuoden 2026 kolmannelle neljännekselle mennessä. Euroopan keskuspankin osalta ennuste poikkeaa muista: EKP:n odotetaan pitävän ohjauskorot ennallaan inflaation hidastuessa.