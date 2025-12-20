Elon Muskin omaisuus nousi huikeaan 700 miljardiin dollariin – SpaceX vauhdittaa tietä kohti biljoonan rajaa

Taloussivusto Forbesin arvion mukaan Teslan toimitusjohtaja Elon Muskin omaisuus on noussut yli 700 miljardin dollarin. Se tekee hänestä ensimmäisen ihmisen, joka on ylittänyt tämän rajan modernin taloushistorian aikana.

Muskin omaisuuden nopea arvonnousu liittyy Teslan monimutkaiseen ja pitkään jatkuneeseen oikeustaisteluun hänen huikeasta 2018 osakeoptiopakettistaan. Delawaren korkeimman oikeuden tuore päätös palautti Muskin käyttöön optiot, jotka aiemmin mitätöitiin yrityksen hallintotapaan liittyneiden epäselvyyksien vuoksi.

Päätös nosti Muskin omaisuuden nettoarvoa yhdellä iskulla lähes 70 miljardilla dollarilla.

Musk sai optiopakettinsa hetkellä, jolloin Teslan markkina-arvo oli vain murto-osa nykyisestä. Nyt paketti on arvoltaan noin 139 miljardia dollaria, ja sen ansiosta Musk omistaa Teslasta suoraan tai optioiden kautta arviolta 338 miljardin dollarin arvosta osakkeita.

Musk ottaa kaulaa muihin miljardööreihin

Muskin varallisuus ylittää reilusti muiden suurimpien teknologiamiljardöörien omaisuudet. Toiseksi sijoittuva Larry Page hallitsee Alphabettia noin 250 miljardin dollarin henkilökohtaisella nettovarallisuudellaan. Musk on siis lähes 500 miljardia dollaria varakkaampi.

Varallisuustilastot kertovat myös laajemmasta varallisuuserojen kasvusta teknologiasektorin sisällä. Kun tekoälyn, avaruusteknologian ja autonomisten järjestelmien liiketoiminta kasvaa kiihtyvää tahtia, pääoma keskittyy yhä harvempien omistukseen.

Vaikka Tesla on ollut Muskin varallisuuden kivijalka, hänen nousunsa kohti biljoonan dollarin rajaa saattaa toteutua SpaceX:n kautta. Yksityinen avaruusyhtiö arvioidaan tällä hetkellä noin 800 miljardin dollarin arvoiseksi, ja markkinoilla odotetaan sen mahdollista listautumista kahden seuraavan vuoden kuluessa.

SpaceX on yksityinen avaruusyhtiö, joka kehittää ja operoi kantoraketteja ja avaruusaluksia sekä tarjoaa kaupallisia laukaisupalveluja satelliiteille ja miehitetyille lennoille. Yhtiö rakentaa myös Starlink-satelliittiverkkoa tarjotakseen laajakaistayhteyksiä maailmanlaajuisesti ja kehittää Starship-järjestelmää, jonka pitkän aikavälin tavoitteena on mahdollistaa miehitetyt lennot Kuuhun ja Marsiin.

Jos SpaceX:n arvo nousisi 1,5 biljoonaan dollariin kuten jotkut analyytikot ennustavat, nousisi Muskin 42 prosentin omistusosuus yhtiöstä yli 600 miljardin dollarin arvoiseksi.

Yhdistettynä Teslan osakeomistukseen se nostaisi Muskin selvästi lähemmäs maailman ensimmäisen biljoonan dollarin omaisuuden rajaa.

Teslan uusi palkkiopaketti onn haastava

Lisää potentiaalia piilee Teslan marraskuussa hyväksymässä uudessa palkkiojärjestelmässä, joka voi parhaimmillaan nousta jopa biljoonan dollarin kokonaisarvoon. Järjestelmä palkitsee Muskin kuitenkin vain, jos yhtiön markkina-arvo kahdeksankertaistuu seuraavan vuosikymmenen aikana.

Tämä tarkoittaa, että Tesla joutuisi ylittämään 20 biljoonan dollarin markkina-arvon, mikä on yli kolme kertaa koko S&P 500 -indeksin yhteenlasketun arvon nykyisin tasoin. Tavoite on monien mielestä lähes utopistinen, mutta Muskin uran historiaa katsottaessa mahdottomalta tuntuvista tavoitteista on tullut pikemminkin hänen tavaramerkkinsä.

Teslan pitkän aikavälin tarina nojaa yhä vahvaan teknologia- ja brändiasemaan sähköautoissa, akkuteknologiassa, energiavarastoissa ja ohjelmistossa, mutta lyhyellä aikavälillä näkymät ovat kaksijakoiset.

Yhtiö hakee kasvua erityisesti autonomisen ajamisen, robottitaksien ja Optimus-humanoidirobotin kautta, mikä voisi onnistuessaan muuttaa liiketoimintamallin autovalmistajasta korkean katteen AI- ja robotiikkayhtiöksi.

Samalla Teslan on kuitenkin ratkaistava kiristyvään kilpailuun, kysynnän vaihteluun ja markkinaosuuden laskuun liittyvät haasteet. Globaalien sähköautomarkkinoiden paineet ja perinteisten autovalmistajien vastaisku voivat hidastaa kasvua, jos uudet innovaatiot eivät skaalannu odotetusti.