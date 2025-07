Trumpin ja Muskin riita horjuttaa Teslan osakekurssia – miljardiluokan uhka yhtiölle

Donald Trumpin ja Elon Muskin välinen julkinen kiista on kärjistynyt tavalla, joka heijastuu suoraan Teslan liiketoimintaan ja osakekurssiin.

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk. Kuva: Depositphotos.

Taustalla on kiistely presidentti Donald Trumpin ajamasta laajasta verouudistuksesta, joka voisi heikentää sähköautojen verokannustimia ja vaikeuttaa Teslan asemaa markkinoilla.

Trumpin jättimäinen, sisäpoliittinen lakipaketti eli ”suuri, kaunis laki” (big beautiful bill) on juuri mennyt läpi Yhdysvaltain senaatissa ja se etenee edustajainhuoneen äänestykseen huomenna.

Trumpin ja Elon Muskin välinen jännite nousi jälleen otsikoihin, kun Musk arvosteli voimakkaasti Trumpin ajaman lakipaketin talous- ja verouudistusta. Musk on erityisesti vastustanut suunnitelmia poistaa sähköautojen ostajille suunnatut verotuet ennakoitua aiemmin. Verotukien poistuminen iskisi suoraan Teslan kannattavuuteen ja kilpailukykyyn.

Musk ilmoitti tukevansa republikaanien esivaaleissa haastajia kaikille kongressiedustajille, jotka äänestävät lakipaketin puolesta. Lisäksi hän on vihjannut uuden puolueen perustamisesta, mikä on kiristänyt tilannetta entisestään.

Vastatoimena Trump on uhannut vetää pois Teslan ja SpaceX:n saamia liittovaltion tukia ja sopimuksia. Presidentti totesi, että ilman näitä tukia Musk ”joutuisi sulkemaan ovet ja palaamaan Etelä-Afrikkaan”, viitaten Muskin syntymämaahan.

Trump on lisäksi vihjannut, että hallinnon tehokkuusvirasto DOGE (Division of Government Efficiency) voisi tutkia Muskin yritysten saamia tukia ja harkita jopa karkotustoimia, vaikka Musk on Yhdysvaltain kansalainen.

Teslan osakekurssin ja osakevaihdon kehitys. Kuva: Koyfin.

Riidan seuraukset näkyivät nopeasti markkinoilla: Teslan osake laski tiistaina 5,3 prosenttia, mikä merkitsi useiden miljardien dollarien arvonmenetystä sekä yhtiölle että Muskin henkilökohtaiselle varallisuudelle.

Kesäkuun alusta alkaen osake on laskenut yli 13 prosenttia, samaan aikaan kun Trumpin ja Muskin välit ovat jälleen kiristyneet.

Sähköautotuki on ollut Teslalle tärkeä rahanlähde

Sijoittajia huolestuttaa erityisesti se, että Trumpin hallinto saattaa toteuttaa uhkauksensa ja ryhtyä toimiin Teslan ja SpaceX:n liittovaltion tukien sekä sopimusten suhteen. Tesla on merkittävästi riippuvainen sekä sähköautojen verotuista että avaruusalan sopimuksista Yhdysvaltain hallinnon kanssa.

Analyytikoiden arvioiden mukaan sähköautotuen poistaminen voisi leikata Teslan vuotuisesta tuloksesta jopa 1,2 miljardia dollaria. Lisäksi jatkuva poliittinen epävarmuus ja presidentin vihamielinen retoriikka luovat painetta Teslan osakkeelle ja vaikeuttavat yhtiön strategista suunnittelua.

Myös Teslan brändi voi kärsiä, jos yhtiö joutuu keskelle poliittista vastakkainasettelua, joka karkottaa sekä konservatiivisia että liberaaleja asiakkaita

Trumpin ja Muskin suhde on ollut vuosien varrella ailahteleva, mutta viime kuukausina heidän välistä yhteistyötä pidettiin Teslalle tärkeänä. Nyt tilanne on kääntynyt, ja riita on muodostunut yhtiölle jopa eksistentiaaliseksi uhaksi.

Analyytikot ja sijoittajat seuraavat tarkasti, kuinka Trumpin hallinto etenee uhkauksissaan. Niiden toteutuminen voisi vaikuttaa ratkaisevasti Teslan liiketoimintaan ja markkina-arvoon.

Barclaysin analyytikko Dan Levy kehottaa varovaisuuteen Teslan osakkeen suhteen. Riidan lisäksi painetta osakkeelle tuo odotettavissa oleva heikko toisen vuosineljänneksen toimitusmäärä.

Vaikka Tesla lanseerasi hiljattain uuden robottitaksipalvelunsa, Levy arvioi, että keskiviikkona 2. heinäkuuta julkaistavat toimitusluvut voivat johtaa kurssilaskun jatkumiseen.

Teslan strateginen suunnanmuutos

Sähköautovalmistaja käynnisti virallisesti kesäkuussa pitkään odotetun robotaksipalvelunsa ensimmäisen vaiheen Austinissa, Texasissa.

Palvelun debyytti on enemmän kuin pelkkä teknologianäytös. Se merkitsee Teslan virallista astumista kovasti kilpaillulle kyytipalvelumarkkinalle ja on käännekohta yhtiön kehityksessä sähköautojen edelläkävijästä autonomisen liikkuvuuden johtajaksi.

Lanseeraus tuli Teslalle ratkaisevalla hetkellä.

Yhtiö kärsii sähköautojen myynnin hidastumisesta, kiristyvästä kansainvälisestä kilpailusta ja Muskin julkiseen persoonaan sekä poliittisiin kytköksiin kohdistuvasta kasvavasta tarkastelusta. Suuntaamalla kohti autonomista autoilua ja tekoälyä Tesla pyrkii määrittelemään tulevaisuutensa uudelleen ja palauttamaan sijoittajien luottamuksen.

Wedbush Securitiesin analyytikko Dan Ives pitää tätä ”autonomista lukua” yhtenä Teslan historian tärkeimmistä, ja arvioi sen voivan kasvattaa yhtiön markkina-arvoa jopa biljoonalla dollarilla seuraavien vuosien aikana.

Barclays pitää edelleen voimassa ”pidä”-suosituksensa Teslalle ja 275 dollarin tavoitehintansa, kun osakkeen tämänhetkinen kurssi on noin 300 dollaria.

Analyytikoiden tavoitehinnan konsensus on keskimäärin 291 dollaria ja konsensussuositus on ”pidä”.