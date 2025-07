Mihin menee Apple?

Applen markkina-arvo on jälleen ylittänyt 3,1 biljoonan dollarin rajan. Tämä nostaa Applen maailman kolmanneksi arvokkaimmaksi pörssiyhtiöksi, heti Microsoftin ja NVIDIAn jälkeen.

Yhtiön matka nykyiseen asemaansa on ollut pitkä: Apple nousi maailman arvokkaimmaksi pörssiyhtiöksi ensimmäisen kerran jo vuonna 2011, jolloin sen markkina-arvo oli 340 miljardia dollaria. Biljoonan dollarin raja ylittyi vuonna 2018, kaksi biljoonaa vuonna 2020 ja kolme biljoonaa kesäkuussa 2023.

Yhtiön asema teknologiasektorin kärjessä on pysynyt vahvana, vaikka kasvuvauhti on hidastunut ja kilpailu kiristynyt.

Vaikka Applen asema teknologiasektorilla on edelleen vahva, sen osakekurssin kasvu on hidastunut kilpailijoihin verrattuna. Viimeisen kahden vuoden aikana Applen osake on noussut vain noin kuusi prosenttia, kun laajempi markkina on tuottanut selvästi suurempia nousuja.

Yhtiön kasvua ovat jarruttaneet muun muassa Euroopan unionin sääntelytoimet, Kiinan tullit sekä Yhdysvaltojen poliittiset paineet.

Analyytikoiden enemmistö antaa Applen osakkeille ostosuosituksen, vaikka keskimääräisen tavoitehinnan perusteella nousupotentiaalia osakkeessa onkin vain hieman yli yhdeksän prosenttia. Kuva: TipRanks.

Näistä haasteista huolimatta Applen nykyinen arvostus osoittaa, että yhtiö säilyttää edelleen merkittävän roolinsa maailman teknologiakentässä.

Applen kilpailuedut perustuvat vahvaan ekosysteemiin, jossa yhtiö yhdistää saumattomasti oman laitteistonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa ja palvelunsa. Tämä kokonaisuus tekee Applesta ainutlaatuisen toimijan: asiakkaat sitoutuvat brändiin ja tuotteisiin, koska ne toimivat yhdessä poikkeuksellisen hyvin ja tarjoavat käyttäjille helppokäyttöisyyttä sekä turvallisuutta.

Kilpailijat, kuten Samsung ja Google, eivät ole onnistuneet rakentamaan vastaavaa ekosysteemiä, mikä antaa Applelle pysyvän kilpailuedun.

Yhtiö on tietenkin myös jatkuvasti kehittänyt uusia teknologioita, kuten omat sirunsa (system-on-a-chip), jotka mahdollistavat laitteiden tehokkaamman ja joustavamman kehityksen.

Apple on onnistunut laajentamaan liiketoimintaansa myös palveluihin, kuten Apple Musiciin, Apple TV+:aan ja Apple Payhin. Palveluliiketoiminnan kasvu on tuonut yhtiölle vakaata ja korkeakatteista tulovirtaa, joka tasapainottaa laitemyynnin mahdollisia heilahteluja.

Lähiajan näkymät ovat kaksijakoiset. Morgan Stanleyn analyytikot pitävät Applea edelleen houkuttelevana sijoituskohteena, erityisesti uuden Apple Intelligence -tekoälyalustan ansiosta. Apple Intelligence -ominaisuudet, kuten kehittynyt Siri, tekoälypohjaiset kuvatyökalut ja ChatGPT-integraatio, odotetaan vauhdittavan iPhone-puhelinten päivityssykliä ja lisäävän palveluiden kysyntää.

Ennusteiden mukaan iPhone-laitteiden toimitukset voivat kasvaa jopa 12 prosenttia vuoteen 2026 mennessä, ja palveluliiketoiminnan odotetaan jatkavan kaksinumeroista kasvuaan seuraavina vuosina.

Yhtiö panostaa voimakkaasti tekoälyyn, erityisesti yksityisyyttä korostavaan Apple Intelligence -alustaan, jonka tavoitteena on tuoda tekoälyominaisuudet kaikkiin Applen laitteisiin vuoden 2025 loppuun mennessä. Tämä erottaa Applen kilpailijoistaan, sillä yhtiö pyrkii toteuttamaan tekoälyratkaisut pääosin laitteissa itsessään, mikä lisää käyttäjien tietoturvaa ja yksityisyyttä.

Applen osakekurssi kolmen vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Applen kasvua tukee myös vahva asema kehittyvillä markkinoilla, kuten Intiassa ja Kiinassa. Uusien ja edullisempien mallien, kuten iPhone SE 4:n, odotetaan lisäävän Applen markkinaosuutta näissä hintatietoisissa maissa. Samalla huippumallien, kuten iPhone 16 Pro:n ja Pro Maxin, kysyntä pysyy vahvana kehittyneillä markkinoilla.

Uhkakuvia kuitenkin riittää.

Applen suurimmat riskit liittyvät geopoliittisiin jännitteisiin, erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan välisten suhteiden kiristymiseen sekä tullipaineisiin, jotka voivat nostaa tuotantokustannuksia ja vaikuttaa katteisiin. Yhtiö onkin pyrkinyt hajauttamaan tuotantoaan Kiinan ulkopuolelle, erityisesti Intiaan ja Vietnamiin, mutta tuotantoketjun uudelleenjärjestelyt aiheuttavat lisäkustannuksia ja riskejä toimitusvarmuudelle.

Toinen merkittävä uhka on kilpailijoiden nopea kehitys tekoälyssä. Vaikka Apple on panostanut Apple Intelligenceen, yhtiötä on kritisoitu siitä, ettei se ole pysynyt kilpailijoiden, kuten Microsoftin ja NVIDIAn, tahdissa generatiivisen tekoälyn kehityksessä. Tämä näkyy osakkeen vaisuna kehityksenä verrattuna kilpailijoihin ja analyytikkojen varovaisuutena yhtiön tulevaisuuden suhteen.

Lisäksi Applen liiketoimintaa varjostavat kyberturvallisuusuhat ja laitteiden haavoittuvuudet, jotka vaativat jatkuvaa valppautta ja investointeja tietoturvaan.

Myös uusien tuotteiden ja teknologioiden kaupallinen menestys ei ole itsestäänselvyys: yhtiö on itsekin todennut, että uudet tuotteet eivät välttämättä yllä nykyisten lippulaivatuotteiden, kuten iPhonen, tuottavuuteen tai kannattavuuteen.

