Kempower yhteistyöhön ison latausoperaattorin kanssa – osake jyrkässä nousussa

Allego on yksi Euroopan viidestä suurimmasta latausoperaattorista. Hollantilaisyhtiö tarjoaa älykkäitä ja skaalautuvia latausratkaisuja sähköautoille, moottoripyörille, busseille ja kuorma-autoille niin kuluttajille, yrityksille kuin kaupungeillekin. Allegolla on yli 35 000 latauspistettä 16 eri Euroopan maassa, ja sen verkosto kattaa sekä suurten kaupunkien että maaseudun alueet

Yhtiö on valinnut Kempowerin tukemaan yhtiön missiota toimittaa luotettavia ja suorituskykyisiä sähköautojen latausratkaisuja koko mantereelle.

Kempower lähti keskiviikkona vankkaan lähes 14 prosentin nousuun noin kello 11.20 mennessä.

Kempowerin ja Allegon yhteistyö on jatkoa menestyksekkäille pilottihankkeille, joita yhtiöt ovat toteuttaneet vuodesta 2023 lähtien Alankomaissa, Belgiassa ja Ruotsissa.

Kumppanuuden ensimmäisessä vaiheessa Kempowerin latauslaitteita otetaan käyttöön seuraavien kuukausien aikana Pohjoismaissa, Benelux-maissa ja Ranskassa. Käyttöönotto muualla Euroopassa jatkuu vuonna 2026.

Ensimmäiset latausasemat, jotka aloittavat toimintansa Tanskassa vuoden 2025 kolmannella vuosineljänneksellä, varustetaan viidellä Kempowerin modulaarisella 600 kW:n Power Unit -tehoyksiköllä ja 30 Kempower Satellite -lataussateliitilla, jotka on varustettu 375 ampeerin kaapeleilla. Tämä takaa tehokkaan, skaalautuvan ja käyttäjäystävällisen latauksen sähköautojen kuljettajille.

”Valinta Allegon ensisijaiseksi kumppaniksi on Kempowerille merkittävä virstanpylväs. Meillä on yhteinen tavoite mahdollistaa helppokäyttöinen ja tehokas sähköautojen latausverkosto koko Euroopassa. Yhdistämällä teknologiamme ja Allegon laaja latausverkosto-osaaminen, voimme tarjota vahvan ja luotettavan latauskokemuksen yhä useammalle kuljettajalle, alkaen Tanskan keskeisistä sijainneista”, sanoi Kempowerin markkinointijohtaja Jussi Vanhanen.



”Olemme iloisia yhteistyöstä Kempowerin kanssa, jonka teknologia ja asiantuntemus sopivat täydellisesti Allegon missioon laajentaa korkean suorituskyvyn ja luotettavien latauspalvelujen saatavuutta Euroopassa”, sanoi Guillaume Goijen, Allegon latausratkaisuista ja asemasuunnittelusta vastaava johtaja.

”Yhdessä rakennamme latausinfraa, jolla nopeutetaan siirtymistä kohti kestävämpää liikennettä. Tästä on hyötyä autoilijoille ja yhteisöille kaikkialla Euroopassa.”

Kempowerin ja Allegon yhteinen tavoite on laajentaa sähköajoneuvojen latausverkostoa Euroopassa ja nopeuttaa siirtymistä puhtaaseen, sähköiseen liikenteeseen.

Ilmoitus yhteistyöstä on tervetullut positiivinen uutinen Kempowerin osakkeenomistajille. Vuodessa osakkeen arvosta on sulanut yli 45 prosenttia.

Kempowerin viime vuodet ovat olleet täynnä haasteita, jotka ovat näkyneet sekä yhtiön taloudellisissa tunnusluvuissa että sijoittajien luottamuksessa.

Yhtiö, joka vielä listautumisensa jälkeen tunnettiin Helsingin pörssin kurssikomeettana, on joutunut pettymysten kierteeseen: liikevaihto ja tilauskanta ovat laskeneet merkittävästi, ja kannattavuus on heikentynyt odotettua enemmän.

Viime vuonna Kempower joutui antamaan kaksi negatiivista tulosvaroitusta, joissa liikevaihto-ohjeistusta leikattiin voimakkaasti ja operatiivinen liiketulos painui selvästi tappiolle.

Yksi suurimmista ongelmista on ollut asiakkaiden ylikorkeat varastotasot, joiden purkaminen vie aikaa ja syö uusien tilausten määrää. Kempower arvioi asiakkaidensa varastoissa olevan jopa sadan miljoonan euron arvosta laitteita, mikä on lähes puolet yhtiön koko vuoden liikevaihdosta. Tämä on johtanut siihen, että tilauskertymä ja tilauskanta ovat supistuneet selvästi edellisvuoteen verrattuna, ja kasvu on pysähtynyt Euroopassa sekä Pohjoismaissa. Vain Pohjois-Amerikassa on nähty vahvaa kasvua, mutta kokonaiskuvaa se ei ole onnistunut kääntämään positiiviseksi.

Markkinanäkymät ovat olleet sumuiset: DC-pikalatausmarkkinoiden kysyntä on jäänyt odotettua vaisummaksi, ja kilpailu on kiristynyt.

Koronapandemian jälkeinen komponenttipula johti hetkellisesti ylikysyntään, mutta nyt markkinoilla on ylitarjontaa ja asiakkaat purkavat varastojaan hitaasti.

Lisäksi Kempower on joutunut käynnistämään sopeutustoimia, kuten henkilöstön vähennyksiä Suomessa, jotta kannattavuutta saataisiin parannettua.

Vuoden 2025 ensimmäinen vuosineljännes oli on kaksijakoinen: tilauskirjat ovat vahvistuneet selvästi vertailukaudesta, mutta viivan alla on edelleen miinusmerkkiset lukemat.

Yhtiön tilauskertymä kasvoi 32 prosenttia vertailukaudesta 59,4 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi kuitenkin vain kaksi prosenttia 43,5 miljoonaan euroon.

Yhtiön operatiivinen liiketulos kasvoi -7,3 miljoonaan euroon viime vuoden -10,8 miljoonasta eurosta.

Yhtiö arvioi pikalatausmarkkinan kasvavan voimakkaasti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa myös tulevina vuosina, ja tavoittelee merkittävää markkina-asemaa molemmilla mantereilla.