Musk ja Trump ilmiriidassa – Teslaa uhkaa jättitukien menetys

Teslan osake on syöksyssä, kun yhtiön toimitusjohtajan Elon Muskin ja presidentti Donald Trumpin välinen avoimesti käyty riita kärjistyy ja Trump uhkasi leikata Muskin yrityksiin liittyviä hallituksen sopimuksia ja tukea, jotka ovat olennainen osa Muskin liiketoimintaa.

Muskin ja Trumpin välinen jännite kärjistyi entisestään, kun Trump uhkasi leikata ”miljardeja ja miljardeja dollareita” liittovaltion tuesta Muskin yrityksiin, kuten Teslaan ja SpaceX:ään.

Trump antoi varoituksen Oval Office -lehdistötilaisuudessa, jossa hän ilmaisi pettymyksensä Muskin äskettäisiin esittämään jyrkkään kritiikkiin republikaanien tukemaa budjettilakia kohtaan.

Laki poistaisi sähköautojen verohyvitykset ja vähentäisi puhtaan energian edistämiseen liittyviä sääntelytukia. Musk on ollut Trumpin hallinnon näkyvä kannattaja ja rahoittaja, mutta on nyt aloittanut äänekkään kampanjan lakia vastaan, kutsuen sitä sosiaalisessa mediassa ”kammottavaksi hirvitykseksi”.

Sijoittajat ovat reagoineet tilanteeseen nopeasti. Teslan osakkeet laski keskiviikkona 3,6 prosenttia ja torstaina lasku jyrkkeni yli 15 prosenttiin.

Analyytikoiden mukaan Trumpin hallinnon suunnittelema 7 500 dollarin liittovaltion sähköautojen verohyvityksen poistaminen, joka on ollut Teslan Yhdysvaltojen myyntistrategian kulmakivi, voisi maksaa yhtiölle jopa 1,2 miljardia dollaria vuosittain. Lisäksi Kalifornian Zero Emission Vehicle (ZEV) -hyvitysten uudistukset voisivat viedä Teslalta vielä kaksi miljardia dollaria vuosittain, mikä mahdollisesti laskisi Teslan liikevoittoa jopa kolmanneksella.

Ristiriita merkitsee dramaattista kääntettä Muskin ja Trumpin suhteessa, joka on ollut yksi nykyhallinnon määrittävimmistä poliittis-taloudellisista kumppanuuksista.

Markkina-asiantuntijat huomauttavat, että riidalla on laajempi merkitys kuin vain Teslan välittömään taloudelliseen näkymään.

Muskin yritykset, kuten SpaceX ja Tesla, ovat riippuvaisia hallituksen sopimuksista ja tuista hankkeissaan, joihin kuuluu avaruustutkimus ja puhtaan energian kehittäminen. Epävarmuus näiden rahoituslähteiden suhteen on lisännyt Teslan osakkeen volatiliteettia ja herättänyt huolta sijoittajissa yhtiön kasvumahdollisuuksista vähemmän tuen varassa olevassa politiikka-ympäristössä.

Huolimatta myllerryksestä Tesla säilyy maailman arvokkaimpana autovalmistajana, markkina-arvollaan noin biljoona dollaria, mikä ylittää selvästi perinteiset kilpailijat.

Nykyiset poliittiset vastatuulet, heikentyneet myyntiluvut keskeisillä kansainvälisillä markkinoilla ja mahdollinen menetys kriittisistä hallituksen tuista ovat kuitenkin varjostaneet yhtiön lähiajan näkymiä.

